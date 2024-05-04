Чехия хочет ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС – СМИ
00:03 04.05.2024 (обновлено: 00:04 04.05.2024)
Чехия бездоказательно обвинила российских дипломатов в шпионаже, пропаганде и материально-техническое обеспечение терактов во время их прибывания в Евросоюзе, а потому Прага вновь потребовала запретить работниками дипмиссий РФ свободно передвигаться по странам ЕС, пишет портал Spiegel
Для того, чтобы другие страны поддержали очередную инициативу Чехии, в минувшем месяце Прага распространила документ, в котором утверждается, что дипломаты РФ в Евросоюзе якобы занимаются шпионажем, распространяют пропаганду и финансируют теракты.
Согласно документу, планов вводить полный запрет на передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне нет, однако Чехия требует, чтобы российских дипломатов впредь заставляли в аэропортах предъявлять не только документ, удостоверяющий личность, но и разрешение на въезд.
В Чехии полагают, что Москва может реализовать аналогичные меры против дипломатов стран Евросоюза, чей "акт возмездия" нарушил бы международное право.
Вместе с тем, такой ответ РФ имел бы значительно меньшие убытки, чем предложенные ограничения работы российских дипломатов, считают в Чехии.
Прага с 2023 года прошлого года пытается ввести ограничения на передвижение представителей российских дипмиссий на уровне Европейского союза.
28 марта, 15:18Послы плаща и кинжала. Как и почему украинская дипломатия способствует государственному терроруЕще один руководитель современных украинских неонацистов с реноме дешевой привокзальной хабалки, которая метила в леди от высокой политики (high politics), отправляется покорять просторы мировой дипломатии