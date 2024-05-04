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Чехия хочет ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС – СМИ

Чехия хочет ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС – СМИ - 04.05.2024 Украина.ру

Чехия хочет ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС – СМИ

Чехия бездоказательно обвинила российских дипломатов в шпионаже, пропаганде и материально-техническое обеспечение терактов во время их прибывания в Евросоюзе, а потому Прага вновь потребовала запретить работниками дипмиссий РФ свободно передвигаться по странам ЕС, пишет портал Spiegel

2024-05-04T00:03

2024-05-04T00:03

2024-05-04T00:04

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Для того, чтобы другие страны поддержали очередную инициативу Чехии, в минувшем месяце Прага распространила документ, в котором утверждается, что дипломаты РФ в Евросоюзе якобы занимаются шпионажем, распространяют пропаганду и финансируют теракты. Согласно документу, планов вводить полный запрет на передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне нет, однако Чехия требует, чтобы российских дипломатов впредь заставляли в аэропортах предъявлять не только документ, удостоверяющий личность, но и разрешение на въезд. В Чехии полагают, что Москва может реализовать аналогичные меры против дипломатов стран Евросоюза, чей "акт возмездия" нарушил бы международное право.Вместе с тем, такой ответ РФ имел бы значительно меньшие убытки, чем предложенные ограничения работы российских дипломатов, считают в Чехии. Прага с 2023 года прошлого года пытается ввести ограничения на передвижение представителей российских дипмиссий на уровне Европейского союза.

https://ukraina.ru/20240328/1054166229.html

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