Мобилизовали всех: Черниговский драмтеатр сворачивает работу из-за нехватки персонала
16:24 27.05.2024 (обновлено: 16:27 27.05.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦеремония вручения специальной почетной премии "Золотая маска"
Всех артистов и технических работников Черниговского областного академического музыкально драматического театра имени Тараса Шевченко отправили на фронт, из-за этого культурное учреждение прекращает работу на неопределенный срок. Об этом 27 мая сообщил художественный руководитель театра Андрей Бакиров украинским журналистам
"Я сейчас не готов сказать точно, сколько это мужчин. Семь актеров, два звукооператора, один монтировщик, один музыкант-скрипач, список у нас большой. Письмо пришло на 34 человека, самое распоряжение вызова в военкомат. Там были даже те, кто уже служит в ВСУ", – цитирует его "Общественное Чернигов".
Уточняется, что в военкоматы вызвали в том числе 56-летнего актера и 59-летнего водителя. Из 34 человек, которых захотели мобилизовать в украинскую армию с последующей отправкой на фронт, только семь-восемь отправили на дообследование, остальные деятели культуры уже присоединились к военным учениям.
Примечательно, что в начале апреля сообщалось, что около двух тысяч работников культуры и средств массовой информации получили бронь от мобилизации на Украине по представлению Минкультуры. Однако по словам Бакирова, Черниговский драмтеатр не получил статус критически важного предприятия для региона.
"Наш театр, непонятно на какое время, но будет закрытым. Мы практически ничего не можем делать. Только работать над чем-то новым. Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, у кого есть отсрочка, также молодой актер, которому 24 года", – пожаловался худрук.
До этого в Черниговском молодежном театре отменили два спектакля из-за мобилизации трех актеров.
Сложности в работе предприятий из-за усиления мобилизации по всей Украине. Мэр Днепропетровска Борис Филатов сообщал, что городу грозит транспортный коллапс из-за отправки на фронт большого количества сотрудников. По всей стране, опасаясь вручения повестки, украинские водители массово отказываются от выхода в рейсы.
25 мая, 05:38В Днепре - избили, а в Киеве - сдали: как украинцы самостоятельно борются с мобилизацией Сейчас катастрофичность ярко проявляется в мобилизационном процессе на Украине. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт, о котором сообщают украинские СМИ — в Днепре избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата. Об этом в своей статье рассказал ее автор Сергей Зуев