Днепропетровску грозит транспортный коллапс из-за ужесточения мобилизации
Мэр Днепропетровска Борис Филатов в своем телеграм-канале предрек коллапс общественного транспорта из-за мобилизации водителей
"У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго", - написал Филатов.
Он подчеркнул, что "инициативные товарищи" по военкоматам должны думать головой, пересмотрев категории военнообязанных, подлежащих призыву в ряды ВСУ.
По его мнению, работники критической инфраструктуры, обеспечивающие жизнь в тылу, не должны попадать под мобилизационные "планы, спущенные сверху",
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая.
Вчера, 11:07Работники украинских букмекерских контор получили бронь от мобилизации Сотрудники букмекерских контор, которые обманным путем зарабатывают огромные деньги, а также работники рекламных агентств и компаний с владельцами из США получили бронь от мобилизации в Вооруженных силах Украины. Соответствующий указ Министерства экономики страны опубликовал нардеп Александр Федиенко