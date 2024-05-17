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Днепропетровску грозит транспортный коллапс из-за ужесточения мобилизации

Днепропетровску грозит транспортный коллапс из-за ужесточения мобилизации - 17.05.2024 Украина.ру

Днепропетровску грозит транспортный коллапс из-за ужесточения мобилизации

Мэр Днепропетровска Борис Филатов в своем телеграм-канале предрек коллапс общественного транспорта из-за мобилизации водителей

2024-05-17T08:31

2024-05-17T08:31

2024-05-17T08:31

мобилизация

новости

днепропетровск

украина

борис филатов

владимир зеленский

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"У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго", - написал Филатов.Он подчеркнул, что "инициативные товарищи" по военкоматам должны думать головой, пересмотрев категории военнообязанных, подлежащих призыву в ряды ВСУ.По его мнению, работники критической инфраструктуры, обеспечивающие жизнь в тылу, не должны попадать под мобилизационные "планы, спущенные сверху",Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая.

https://ukraina.ru/20240516/1055095668.html

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мобилизация, новости, днепропетровск, украина, борис филатов, владимир зеленский