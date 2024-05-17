Днепропетровску грозит транспортный коллапс из-за ужесточения мобилизации - 17.05.2024 Украина.ру
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Днепропетровску грозит транспортный коллапс из-за ужесточения мобилизации
Днепропетровску грозит транспортный коллапс из-за ужесточения мобилизации - 17.05.2024 Украина.ру
Днепропетровску грозит транспортный коллапс из-за ужесточения мобилизации
Мэр Днепропетровска Борис Филатов в своем телеграм-канале предрек коллапс общественного транспорта из-за мобилизации водителей
2024-05-17T08:31
2024-05-17T08:31
мобилизация
новости
днепропетровск
украина
борис филатов
владимир зеленский
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"У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго", - написал Филатов.Он подчеркнул, что "инициативные товарищи" по военкоматам должны думать головой, пересмотрев категории военнообязанных, подлежащих призыву в ряды ВСУ.По его мнению, работники критической инфраструктуры, обеспечивающие жизнь в тылу, не должны попадать под мобилизационные "планы, спущенные сверху",Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая.
https://ukraina.ru/20240516/1055095668.html
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мобилизация, новости, днепропетровск, украина, борис филатов, владимир зеленский
мобилизация, Новости, Днепропетровск, Украина, Борис Филатов, Владимир Зеленский

Днепропетровску грозит транспортный коллапс из-за ужесточения мобилизации

08:31 17.05.2024
 
© Фото : Nate Steiner / flickr
- РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : Nate Steiner / flickr
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Мэр Днепропетровска Борис Филатов в своем телеграм-канале предрек коллапс общественного транспорта из-за мобилизации водителей
"У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго", - написал Филатов.
Он подчеркнул, что "инициативные товарищи" по военкоматам должны думать головой, пересмотрев категории военнообязанных, подлежащих призыву в ряды ВСУ.
По его мнению, работники критической инфраструктуры, обеспечивающие жизнь в тылу, не должны попадать под мобилизационные "планы, спущенные сверху",
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая.
телефонные мошенники
Вчера, 11:07
Работники украинских букмекерских контор получили бронь от мобилизации Сотрудники букмекерских контор, которые обманным путем зарабатывают огромные деньги, а также работники рекламных агентств и компаний с владельцами из США получили бронь от мобилизации в Вооруженных силах Украины. Соответствующий указ Министерства экономики страны опубликовал нардеп Александр Федиенко
 
мобилизацияНовостиДнепропетровскУкраинаБорис ФилатовВладимир Зеленский
 
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