https://ukraina.ru/20240521/1055205766.html

Украинские водители отказываются от работы, опасаясь мобилизации

Украинские водители отказываются от работы, опасаясь мобилизации - 21.05.2024 Украина.ру

Украинские водители отказываются от работы, опасаясь мобилизации

Опасаясь вручения повестки украинские водители массово отказываются от выхода в рейсы. Об этом сообщил 21 мая руководитель правления украинской ассоциации международных экспедиторов Виктор Берестенко, связывая бойкот работников со вступлением нового закона об ужесточении мобилизации в стране

2024-05-21T20:18

2024-05-21T20:18

2024-05-21T20:21

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Берестенко уточнил, что многие транспортные компании не могут забронировать своих работников, потому как большинство из них не признаны предприятиями, которые имеют стратегическое значение. Он также добавил, что некоторые водители, которые в день вступления в силу закона о мобилизации были за границей, а теперь не намерены возвращаться домой из-за страха перед мобилизацией. Сложившаяся ситуация обернется тем, что украинская и международная логистика еще больше подорожает и очень сильно замедлится, считает Берестенко. Напомним, 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, подробнее о котором можно прочитать здесь. В тот же день украинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев-Одесса, бойкотируя новые правила отправки на фронт.

https://ukraina.ru/20240521/1055202330.html

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новости, украина, мобилизация, всу, сво, спецоперация