Украинские водители отказываются от работы, опасаясь мобилизации
20:18 21.05.2024 (обновлено: 20:21 21.05.2024)
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Опасаясь вручения повестки украинские водители массово отказываются от выхода в рейсы. Об этом сообщил 21 мая руководитель правления украинской ассоциации международных экспедиторов Виктор Берестенко, связывая бойкот работников со вступлением нового закона об ужесточении мобилизации в стране
"Водители массово отказываются ехать в рейсы. Говорят, хотя бы неделю подождем, посмотрим, как оно будет", – цитирует его украинское издание "Страна.ua".
Берестенко уточнил, что многие транспортные компании не могут забронировать своих работников, потому как большинство из них не признаны предприятиями, которые имеют стратегическое значение.
"Более-менее нормально обстоят дела с бронированием только у десятка компаний. А кто зерно в порты возить будет и остальной товар? И из-за границы, и по стране? Вы же понимаете, если остановится логистика, то не будет ни производства, ни продаж", – отметил глава ассоциации.
Он также добавил, что некоторые водители, которые в день вступления в силу закона о мобилизации были за границей, а теперь не намерены возвращаться домой из-за страха перед мобилизацией.
Сложившаяся ситуация обернется тем, что украинская и международная логистика еще больше подорожает и очень сильно замедлится, считает Берестенко.
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