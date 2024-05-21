Украинские водители отказываются от работы, опасаясь мобилизации - 21.05.2024 Украина.ру
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Украинские водители отказываются от работы, опасаясь мобилизации
Украинские водители отказываются от работы, опасаясь мобилизации - 21.05.2024 Украина.ру
Украинские водители отказываются от работы, опасаясь мобилизации
Опасаясь вручения повестки украинские водители массово отказываются от выхода в рейсы. Об этом сообщил 21 мая руководитель правления украинской ассоциации международных экспедиторов Виктор Берестенко, связывая бойкот работников со вступлением нового закона об ужесточении мобилизации в стране
2024-05-21T20:18
2024-05-21T20:21
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Берестенко уточнил, что многие транспортные компании не могут забронировать своих работников, потому как большинство из них не признаны предприятиями, которые имеют стратегическое значение. Он также добавил, что некоторые водители, которые в день вступления в силу закона о мобилизации были за границей, а теперь не намерены возвращаться домой из-за страха перед мобилизацией. Сложившаяся ситуация обернется тем, что украинская и международная логистика еще больше подорожает и очень сильно замедлится, считает Берестенко. Напомним, 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, подробнее о котором можно прочитать здесь. В тот же день украинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев-Одесса, бойкотируя новые правила отправки на фронт.
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новости, украина, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация

Украинские водители отказываются от работы, опасаясь мобилизации

20:18 21.05.2024 (обновлено: 20:21 21.05.2024)
 
© AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости / Перейти в фотобанк
© AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости
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Опасаясь вручения повестки украинские водители массово отказываются от выхода в рейсы. Об этом сообщил 21 мая руководитель правления украинской ассоциации международных экспедиторов Виктор Берестенко, связывая бойкот работников со вступлением нового закона об ужесточении мобилизации в стране
"Водители массово отказываются ехать в рейсы. Говорят, хотя бы неделю подождем, посмотрим, как оно будет", – цитирует его украинское издание "Страна.ua".
Берестенко уточнил, что многие транспортные компании не могут забронировать своих работников, потому как большинство из них не признаны предприятиями, которые имеют стратегическое значение.
"Более-менее нормально обстоят дела с бронированием только у десятка компаний. А кто зерно в порты возить будет и остальной товар? И из-за границы, и по стране? Вы же понимаете, если остановится логистика, то не будет ни производства, ни продаж", – отметил глава ассоциации.
Он также добавил, что некоторые водители, которые в день вступления в силу закона о мобилизации были за границей, а теперь не намерены возвращаться домой из-за страха перед мобилизацией.
Сложившаяся ситуация обернется тем, что украинская и международная логистика еще больше подорожает и очень сильно замедлится, считает Берестенко.
Напомним, 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, подробнее о котором можно прочитать здесь. В тот же день украинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев-Одесса, бойкотируя новые правила отправки на фронт.
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