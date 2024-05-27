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После Фицо и Раиси: Киселёв рассказал, кто может стать следующей жертвой Запада

После Фицо и Раиси: Киселёв рассказал, кто может стать следующей жертвой Запада - 27.05.2024 Украина.ру

После Фицо и Раиси: Киселёв рассказал, кто может стать следующей жертвой Запада

В мае этого года произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Затем при загадочных обстоятельствах в авиакатастрофе погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев высказал предположение, что следующим может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

2024-05-27T13:07

2024-05-27T13:07

2024-05-27T13:07

иран

венгрия

сша

виктор орбан

дмитрий киселев

эбрахим (ибрахим) раиси

нато

эксклюзив

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В среду в Иране простились с президентом Эбрахимом Раиси, который погиб в результате крушения вертолета во время перелета из Азербайджана в Иран. Находящийся на лечении с пятью огнестрельными ранениями премьер-министр Словакии Роберт Фицо 27 мая пройдет контрольное обследование. Одной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 26 мая 2024 года стала череда покушений на лидеров государств с независимой позицией. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев высказал предположение, что следующим может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Премьер Виктор Орбан вызывает огонь на себя, ведет свою линию буквально с риском для жизни. Ведь еще никогда самостоятельная политическая позиция в отстаивании национальных интересов не была столь фатально рискованной", — считает Дмитрий Киселев.Пять пуль в коллегу Виктора Орбана – главу правительства Словакии Роберта Фицо – весомые аргументы в поддержку этой версии. В Фицо, по определению Киселева, стрелял "мужчина с графоманскими наклонностями", которому более 70 лет. Продолжаются споры, был ли он одиночкой, но идеологический мотив покушения никто не отрицает.Роберт Фицо выступал против накачивания Украины оружием и идеи отправить в помощь киевскому режиму войска стран НАТО. Такую позицию можно назвать просто пацифистской, но за нее последовала расплата. Виктор Орбан куда более неудобен для Запада.Орбан, как руководитель одной из стран Североатлантического альянса, имеет доступ к происходящему в блоке. В конце недели он рассказал, что рабочие группы в брюссельском штабе НАТО изучают возможности принять участие в войне с Россией."Подобный поступок – не просто позиция. А сообщенный факт – инсайдерская информация, сделанная достоянием общественности. Для премьера Венгрии такое поведение опасно", — говорит Киселев.Вместе с тем, Орбан замечает и подготовку западного общества к вступлению в войну. Для него параллели с прошлыми мировыми войнами очевидны."Перед двумя мировыми войнами в средствах массовой информации довольно долго шла подготовка вступления в войну. Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту. Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков", – пояснил Виктор Орбан.Такие откровенные высказывания мешают Западу, которому так же был неудобен Фицо и погибший в прошлое воскресенье президент Ирана Эбрахим Раиси."Раиси – в череде пострадавших в самое последнее время лидеров государств. Всех их объединяет несогласие с западными замашками на доминирование", — объясняет Киселев.По мнению телеведущего, заинтересованность в гибели Раиси откровенно сквозит в хамских словах госсекретаря США Энтони Блинкена."Народу Ирана, видимо, стало лучше... Мы, конечно, не скорбим в связи с его гибелью", – публично заявил Блинкен.Президент России Владимир Путин сделал кардинально противоположное заявление."Действительно, гибель президента Раиси – большая потеря прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа. Прошу вас передать слова искреннего соболезнования в связи с этой трагедией. Действительно, это был очень надежный партнер. Человек прямой, уверенный в себе прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать", – выразил соболезнования Владимир Путин.Предварительной причиной крушения вертолета, на борту которого находился президент и члены правительства Ирана, стала техническая неисправность. Воздушное судно, в котором погиб Раиси, было американского производства, а из-за санкций есть сложности с поставкой запчастей.Однако Киселев задает ряд вопросов. Во-первых, это технический контроль исправности вертолета, ведь на момент полета он был бортом №1. Иран отличается безупречной дисциплиной в этом отношении. Во-вторых, почему Эбрахим Раиси летел в Азербайджан на российском вертолете "Ми", а возвращался обратно на американском "Bell". В-третьих, что стало причиной пожара, ведь экипаж сгорел заживо.Даже американское издание The Atlantic пишет, что Иран не похож на страну, где президенты умирают случайно."Происходящие трагические события с лидерами и представителями правительств разных стран в последнее время стали рядом друг с другом очень плотно", — говорит Киселев.В начале мая прошла информация, которую позже опровергли, о готовящемся покушении на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, который также не отличался проамериканской позицией.Однако информация о подготовке покушения на президента Сербии Александра Вучича, который выступают против антироссийских санкций, подтвердилась. Решением суда арестован некто Драган Миятович из города Сомбор на границе с Хорватией.Самостоятельность демонстрирует и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Никто не может назвать его линию пророссийской. По словам Киселева, она просто независимая – от США. Политический курс Эрдогана однажды уже наказывался путчем и попыткой его убийства. За переворотом явно прослеживался американский след.Летом 2016 в Турции вспыхнул антиэрдогановский военный мятеж. Путчисты быстро взяли под контроль стратегические объекты в столице, Стамбуле, Мармарисе и других городах. Вошли даже в студию телеканала TRT в Анкаре. Эрдогана в столице не было, он только собирался лететь туда, но в небе уже дежурил захваченный мятежниками F-16, чтобы перехватить и сбить президентский борт.Можно сказать, что в буквальном смысле этого слова Эрдогана спасло чудо. За считаные мгновения до предполагаемой встречи в воздухе у истребителя возникла критическая нехватка топлива и он вынужден был уйти на посадку. Реджеп Тайип Эрдоган вернулся в свою резиденцию и порядок в стране удалось восстановить. Однако в ходе столкновений за один день погибло около 300 человек, а аресты потом длились еще долго.В мае 2024 года в Турции вновь чуть не случился путч. Заговор против Эрдогана раскрыли среди высших чинов столичной полиции. Генералов отстранили, арестовали и допрашивают."В этот раз, как и в предыдущий, вновь подозрение падает на США. Ведь после кровавого переворота на Украине, взрыва газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток – 2" и лжи у них не осталось никаких ограничений", — утверждает Киселев.В пользу этой версии свидетельствует признание премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Недавно глава правительства заявил, что ему звонил один из еврокомиссаров и пытался запугать. Он предупредил Кобахидзе о риске для жизни в случае вступления в силу недавно принятого закона об иноагентах."Даже на фоне многолетнего шантажа, угроза, озвученная в телефонном разговоре с одним из еврокомиссаров, была поразительной. В частности, он перечислил целый ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", и при перечислении заявил: "Вы видели, что случилось с Фицо? Вы должны быть очень осторожны"", – признался премьер.Киселев считает, что это прямая угроза под видом заботы, высказанная с циничной прямотой.В этой связи Виктору Орбану есть чего опасаться, ведь он может стать следующей жертвой.

https://ukraina.ru/20240525/1055221125.html

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иран, венгрия, сша, виктор орбан, дмитрий киселев, эбрахим (ибрахим) раиси, нато, эксклюзив