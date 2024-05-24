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Путин: легитимность Зеленского закончилась
Путин: легитимность Зеленского закончилась - 24.05.2024 Украина.ру
Путин: легитимность Зеленского закончилась
Срок каденции Владимира Зеленского уже завершился и теперь при условии возобновления мирных переговоров и заключении соответствующих соглашений, российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под такими документами. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин
2024-05-24T18:10
2024-05-24T18:10
2024-05-24T18:19
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легитимность
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Он подчеркнул, что международный "саммит мира" по Украине, проведение которого запланировано на 15-16 июня в Швейцарии, как раз призван убедить союзников в том, что Зеленский сохранил легитимность. Такие пиар шаги не имею ничего общего с юридическим правом, подчеркнул Путин. Глава государства напомнил, что Москва заинтересована в возобновлении диалога для урегулирования конфликта, однако их условия должны диктоваться здравым смыслом и исключать ультиматумы. "Если до этого (прим. ред. – подписания мирных соглашений) дойдёт, нам, конечно, нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических, обязывающих документов", – заключил Путин.Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился со своим российским коллегой, добавив, что в вопросах легитимности Зеленского "юридической чистоты нет и быть не может", а сам Киев не считается с Конституционным судом страны. Киев отказался от проведения президентских выборов из-за действующего на Украине военного положения. Срок каденции Владимира Зеленского завершился 20 мая, однако днем позже он самостоятельно определил свою легитимность, указав, что его пять лет президентства еще не подошли к концу.
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новости, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, переговоры, легитимность, президентские выборы
Новости, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, переговоры, легитимность, президентские выборы
Путин: легитимность Зеленского закончилась
18:10 24.05.2024 (обновлено: 18:19 24.05.2024)
Срок каденции Владимира Зеленского уже завершился и теперь при условии возобновления мирных переговоров и заключении соответствующих соглашений, российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под такими документами. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин
Он подчеркнул, что международный "саммит мира" по Украине, проведение которого запланировано на 15-16 июня в Швейцарии, как раз призван убедить союзников в том, что Зеленский сохранил легитимность. Такие пиар шаги не имею ничего общего с юридическим правом, подчеркнул Путин.
"Одна из целей конференции в Швейцарии, как раз заключается в том, чтобы западное сообщество — спонсоры сегодняшнего киевского режима – подтвердили легитимность действующего главы государства, или уже не действующего. Но эти пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов", – сказал президент.
Глава государства напомнил, что Москва заинтересована в возобновлении диалога для урегулирования конфликта, однако их условия должны диктоваться здравым смыслом и исключать ультиматумы.
"Если до этого (прим. ред. – подписания мирных соглашений) дойдёт, нам, конечно, нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических, обязывающих документов", – заключил Путин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился со своим российским коллегой, добавив, что в вопросах легитимности Зеленского "юридической чистоты нет и быть не может", а сам Киев не считается с Конституционным судом страны.
Киев отказался от проведения президентских выборов из-за действующего на Украине военного положения. Срок каденции Владимира Зеленского завершился 20 мая, однако днем позже он самостоятельно определил
свою легитимность, указав, что его пять лет президентства еще не подошли к концу.