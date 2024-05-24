https://ukraina.ru/20240524/1055272960.html

Путин: легитимность Зеленского закончилась

Путин: легитимность Зеленского закончилась - 24.05.2024 Украина.ру

Путин: легитимность Зеленского закончилась

Срок каденции Владимира Зеленского уже завершился и теперь при условии возобновления мирных переговоров и заключении соответствующих соглашений, российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под такими документами. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин

2024-05-24T18:10

2024-05-24T18:10

2024-05-24T18:19

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Он подчеркнул, что международный "саммит мира" по Украине, проведение которого запланировано на 15-16 июня в Швейцарии, как раз призван убедить союзников в том, что Зеленский сохранил легитимность. Такие пиар шаги не имею ничего общего с юридическим правом, подчеркнул Путин. Глава государства напомнил, что Москва заинтересована в возобновлении диалога для урегулирования конфликта, однако их условия должны диктоваться здравым смыслом и исключать ультиматумы. "Если до этого (прим. ред. – подписания мирных соглашений) дойдёт, нам, конечно, нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических, обязывающих документов", – заключил Путин.Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился со своим российским коллегой, добавив, что в вопросах легитимности Зеленского "юридической чистоты нет и быть не может", а сам Киев не считается с Конституционным судом страны. Киев отказался от проведения президентских выборов из-за действующего на Украине военного положения. Срок каденции Владимира Зеленского завершился 20 мая, однако днем позже он самостоятельно определил свою легитимность, указав, что его пять лет президентства еще не подошли к концу.

https://ukraina.ru/20240522/1055209596.html

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новости, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, переговоры, легитимность, президентские выборы