"Херсон мы выносим за скобки": эксперт объяснил, почему для прорыва к Днепру нужна новая мобилизация
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкИспытания на право ношения голубого берета в Самарской области
До ноября ВС РФ продолжат создавать буферную зону и растягивать украинские резервы вдоль границы. Даже в случае обрушения фронта и ощущения поражения киевского режимы войска не будут стремительно прорываться к Днепру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Пока ВС РФ сосредоточатся на освобождении Донбасса и Запорожья. Херсон пока необходимо "вынести за скобки", потому что его освобождение подразумевает другой масштаб и статус операции, рассказал эксперт.
Но в целом попытки ВС РФ создать буферную зону и растянуть украинские резервы вдоль границы продолжатся. Россия продолжит стягивать технику противника для ее уничтожения, добавил политолог.
"Более того, даже в случае обрушения фронта и ощущения скорейшего поражения киевского режимы мы не будем стремительно прорываться к Днепру. Для этого нужна другая номенклатура войск и непопулярное решение о проведении еще одной мобилизации", - подчеркнул Скоробогатый.
Все зависит от того, какой стратегии Вашингтон будет дальше придерживаться на украинском направлении. Президент США Джо Байден может отказаться от своей позиции. И экс-президент Дональд Трамп может поменять позицию относительно того, что ему совсем не нужна Украина, отметил специалист.
"Учитывая, что до конца года может произойти всякое, стороны сконцентрировались на текущем моменте. Они пытаются понять, чего они могут добиться прямо сейчас. Никто не будет заглядывать далеко в будущее", - заключил собеседник издания.
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