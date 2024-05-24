https://ukraina.ru/20240524/1055252323.html

"Херсон мы выносим за скобки": эксперт объяснил, почему для прорыва к Днепру нужна новая мобилизация

"Херсон мы выносим за скобки": эксперт объяснил, почему для прорыва к Днепру нужна новая мобилизация - 24.05.2024 Украина.ру

"Херсон мы выносим за скобки": эксперт объяснил, почему для прорыва к Днепру нужна новая мобилизация

До ноября ВС РФ продолжат создавать буферную зону и растягивать украинские резервы вдоль границы. Даже в случае обрушения фронта и ощущения поражения киевского режимы войска не будут стремительно прорываться к Днепру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-05-24T04:50

2024-05-24T04:50

2024-05-24T04:50

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Пока ВС РФ сосредоточатся на освобождении Донбасса и Запорожья. Херсон пока необходимо "вынести за скобки", потому что его освобождение подразумевает другой масштаб и статус операции, рассказал эксперт.Но в целом попытки ВС РФ создать буферную зону и растянуть украинские резервы вдоль границы продолжатся. Россия продолжит стягивать технику противника для ее уничтожения, добавил политолог.Все зависит от того, какой стратегии Вашингтон будет дальше придерживаться на украинском направлении. Президент США Джо Байден может отказаться от своей позиции. И экс-президент Дональд Трамп может поменять позицию относительно того, что ему совсем не нужна Украина, отметил специалист."Учитывая, что до конца года может произойти всякое, стороны сконцентрировались на текущем моменте. Они пытаются понять, чего они могут добиться прямо сейчас. Никто не будет заглядывать далеко в будущее", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноябряО том, как российская армия ведет активные действия на 57 направлениях можно прочитать в интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева

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новости, россия, днепр, донбасс, пётр скоробогатый, джо байден, дональд трамп, вс рф, выборы, сша, украина, мобилизация