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Захарова уличила президента Финляндии в деградации из-за слов об атаках на Wildberries
Захарова уличила президента Финляндии в деградации из-за слов об атаках на Wildberries - 26.08.2026 Украина.ру
Захарова уличила президента Финляндии в деградации из-за слов об атаках на Wildberries
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik 26 августа раскритиковала президента Финляндии Александра Стубба, поддержавшего удары Украины вглубь российской территории
2026-08-26T09:00
2026-08-26T09:00
2026-08-26T09:06
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Она подчеркнула, что подобные высказывания свидетельствуют о полной потере профессиональных и личных качеств финского лидера. По мнению Захаровой, риторика руководителя скандинавской республики планомерно ухудшалась на протяжении последних лет. При этом Захарова отдельно напомнила, что финский президент ранее прекрасно знал Россию, регулярно посещал страну и поддерживал прямые контакты с официальными лицами. Будучи главой государства, Стубб одобрял развитие двусторонних связей, однако затем его позиция резко переменилась. Дипломат добавила, что нынешние действия и риторика Хельсинки выглядят как очевидный регресс под внешним давлением, в причинах которого финским властям предстоит разбираться самостоятельно.Поводом для такой реакции послужило выступление Стубба по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" в Киеве. В ходе этого мероприятия президент Финляндии публично назвал массированные налеты на объекты российского маркетплейса Wildberries и удары по тыловой инфраструктуре РФ разумной военной стратегией со стороны киевского режима.Подробнее об атаках - в материале Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Финляндия, Мария Захарова, Украина, Александр Стубб, Украина.ру
Захарова уличила президента Финляндии в деградации из-за слов об атаках на Wildberries
09:00 26.08.2026 (обновлено: 09:06 26.08.2026)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik 26 августа раскритиковала президента Финляндии Александра Стубба, поддержавшего удары Украины вглубь российской территории
Она подчеркнула, что подобные высказывания свидетельствуют о полной потере профессиональных и личных качеств финского лидера.
По мнению Захаровой, риторика руководителя скандинавской республики планомерно ухудшалась на протяжении последних лет.
"Это не то, что человек изменил позицию или проявил позицию. Это деградация. Это деградация как государственного деятеля, как политика, как человека", — констатировала представитель внешнеполитического ведомства.
При этом Захарова отдельно напомнила, что финский президент ранее прекрасно знал Россию, регулярно посещал страну и поддерживал прямые контакты с официальными лицами. Будучи главой государства, Стубб одобрял развитие двусторонних связей, однако затем его позиция резко переменилась.
Дипломат добавила, что нынешние действия и риторика Хельсинки выглядят как очевидный регресс под внешним давлением, в причинах которого финским властям предстоит разбираться самостоятельно.
Поводом для такой реакции послужило выступление Стубба по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" в Киеве. В ходе этого мероприятия президент Финляндии публично назвал массированные налеты на объекты российского маркетплейса Wildberries и удары по тыловой инфраструктуре РФ разумной военной стратегией со стороны киевского режима.