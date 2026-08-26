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Россия обладает месторождениями руд, которых нет нигде в мире
Россия обладает месторождениями руд, которых нет нигде в мире - 26.08.2026 Украина.ру
Россия обладает месторождениями руд, которых нет нигде в мире
Россия добывает в Мурманской области уникальные руды, которые больше не обнаружены нигде в мире, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Об этом 26 августа пишет РИА Новости
2026-08-26T09:10
2026-08-26T09:10
2026-08-26T09:16
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Об уникальных природных богатствах страны министр напомнил в интервью агентству в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт во Владивостоке с 1 по 4 сентября."Здесь в первую очередь стоит выделить уникальные лопаритовые руды, которые являются источником сразу трех стратегически важных полезных ископаемых: ниобия, редкоземельных металлов и тантала. Такие руды добываются и перерабатываются только в России — на Ловозерском месторождении в Мурманской области", — уточнил Козлов.Глава Минприроды также рассказал про сынныритовые руды, которые являются нетрадиционным видом минерального сырья, однако служат источником глинозёма и калийных удобрений. По его словам, первое месторождение сынныритовых руд Калюмное, открытое в Бурятии, было поставлено на государственный баланс в 2021 году.Россия обладает самой большой в мире территорией, наполненной огромными запасами самых разнообразных природных ресурсов, включая уникальные. В частности, по запасам редкоземельных металлов (РЗМ) РФ занимает второе место, при этом пока сильно отставая в их производстве. Востребованность этих богатств столетиями вызывала у стран Запада желание отправиться в поход на восток "за рабами и жизненным пространством".О том, что Запад не готов к прямой войне с Россией, и поэтому его главным инструментом становится давление изнутри - в публикации СВО — борьба за будущее не только России, но и всего мира, заявили в Госдуме.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, природные ресурсы, мурманск, владивосток, вэф, новости, экономика, бурятия, правительство
Украина.ру, Россия, природные ресурсы, Мурманск, Владивосток, ВЭФ, Новости, экономика, Бурятия, правительство
Россия обладает месторождениями руд, которых нет нигде в мире
09:10 26.08.2026 (обновлено: 09:16 26.08.2026)
Россия добывает в Мурманской области уникальные руды, которые больше не обнаружены нигде в мире, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Об этом 26 августа пишет РИА Новости
Об уникальных природных богатствах страны министр напомнил в интервью агентству в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт во Владивостоке с 1 по 4 сентября.
"Здесь в первую очередь стоит выделить уникальные лопаритовые руды, которые являются источником сразу трех стратегически важных полезных ископаемых: ниобия, редкоземельных металлов и тантала. Такие руды добываются и перерабатываются только в России — на Ловозерском месторождении в Мурманской области", — уточнил Козлов.
Глава Минприроды также рассказал про сынныритовые руды, которые являются нетрадиционным видом минерального сырья, однако служат источником глинозёма и калийных удобрений. По его словам, первое месторождение сынныритовых руд Калюмное, открытое в Бурятии, было поставлено на государственный баланс в 2021 году.
Россия обладает самой большой в мире территорией, наполненной огромными запасами самых разнообразных природных ресурсов, включая уникальные. В частности, по запасам редкоземельных металлов (РЗМ) РФ занимает второе место, при этом пока сильно отставая в их производстве. Востребованность этих богатств столетиями вызывала у стран Запада желание отправиться в поход на восток "за рабами и жизненным пространством".
О том, что Запад не готов к прямой войне с Россией, и поэтому его главным инструментом становится давление изнутри - в публикации СВО — борьба за будущее не только России, но и всего мира, заявили в Госдуме. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.