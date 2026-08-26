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Володин объяснил цели Запада в накачивании Украины оружием

Володин объяснил цели Запада в накачивании Украины оружием - 26.08.2026 Украина.ру

Володин объяснил цели Запада в накачивании Украины оружием

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире информационной службы "Вести" 26 августа заявил, что коллективный Запад использует киевский неонацистский режим и делает все для его масштабного вооружения ради борьбы с Россией и искусственного сдерживания ее развития

2026-08-26T09:31

2026-08-26T09:31

2026-08-26T09:31

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Он подчеркнул, что западные государства не просто поставляют технику, но и активно помогают украинским силам наводить оружие на цели, координируя все ключевые процессы. Володин провел прямую параллель с историческими событиями прошлого века, напомнив, что зародившийся тогда в Европе фашизм изначально воспринимался многими странами как локальная угроза, однако в итоге Гитлер поработил практически весь европейский континент. По мнению председателя Госдумы, неонацистский режим должен быть полностью повержен, и западные столицы обязаны осознать эту задачу, вместо того чтобы пытаться извлечь выгоду из текущего противостояния. Он заключил, что сегодняшняя борьба ведется исключительно ради национальной безопасности России и мирного будущего грядущих поколений.Ранее Москва неоднократно указывала, что беспрецедентные объемы западной военной и финансовой помощи Киеву фактически превращают страны НАТО в прямых участников конфликта. Российские официальные лица регулярно призывают мировое сообщество обратить внимание на опасное возрождение радикального национализма на Украине, подчеркивая, что масштабная поддержка со стороны зарубежных спонсоров лишь затягивает противостояние и ведет к эскалации.Подробнее - в материале "На Украине установился фашистский режим": политолог о природе национализма на сайте Украина.ру.

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