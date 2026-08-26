Володин объяснил цели Запада в накачивании Украины оружием - 26.08.2026 Украина.ру
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Володин объяснил цели Запада в накачивании Украины оружием
Володин объяснил цели Запада в накачивании Украины оружием - 26.08.2026 Украина.ру
Володин объяснил цели Запада в накачивании Украины оружием
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире информационной службы "Вести" 26 августа заявил, что коллективный Запад использует киевский неонацистский режим и делает все для его масштабного вооружения ради борьбы с Россией и искусственного сдерживания ее развития
2026-08-26T09:31
2026-08-26T09:31
новости
украина
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россия
госдума
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Он подчеркнул, что западные государства не просто поставляют технику, но и активно помогают украинским силам наводить оружие на цели, координируя все ключевые процессы. Володин провел прямую параллель с историческими событиями прошлого века, напомнив, что зародившийся тогда в Европе фашизм изначально воспринимался многими странами как локальная угроза, однако в итоге Гитлер поработил практически весь европейский континент. По мнению председателя Госдумы, неонацистский режим должен быть полностью повержен, и западные столицы обязаны осознать эту задачу, вместо того чтобы пытаться извлечь выгоду из текущего противостояния. Он заключил, что сегодняшняя борьба ведется исключительно ради национальной безопасности России и мирного будущего грядущих поколений.Ранее Москва неоднократно указывала, что беспрецедентные объемы западной военной и финансовой помощи Киеву фактически превращают страны НАТО в прямых участников конфликта. Российские официальные лица регулярно призывают мировое сообщество обратить внимание на опасное возрождение радикального национализма на Украине, подчеркивая, что масштабная поддержка со стороны зарубежных спонсоров лишь затягивает противостояние и ведет к эскалации.Подробнее - в материале "На Украине установился фашистский режим": политолог о природе национализма на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, запад, россия, госдума, вячеслав володин, нато, украина.ру
Новости, Украина, Запад, Россия, Госдума, Вячеслав Володин, НАТО, Украина.ру

Володин объяснил цели Запада в накачивании Украины оружием

09:31 26.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире информационной службы "Вести" 26 августа заявил, что коллективный Запад использует киевский неонацистский режим и делает все для его масштабного вооружения ради борьбы с Россией и искусственного сдерживания ее развития
Он подчеркнул, что западные государства не просто поставляют технику, но и активно помогают украинским силам наводить оружие на цели, координируя все ключевые процессы.
Володин провел прямую параллель с историческими событиями прошлого века, напомнив, что зародившийся тогда в Европе фашизм изначально воспринимался многими странами как локальная угроза, однако в итоге Гитлер поработил практически весь европейский континент.
По мнению председателя Госдумы, неонацистский режим должен быть полностью повержен, и западные столицы обязаны осознать эту задачу, вместо того чтобы пытаться извлечь выгоду из текущего противостояния.
Он заключил, что сегодняшняя борьба ведется исключительно ради национальной безопасности России и мирного будущего грядущих поколений.
Ранее Москва неоднократно указывала, что беспрецедентные объемы западной военной и финансовой помощи Киеву фактически превращают страны НАТО в прямых участников конфликта.
Российские официальные лица регулярно призывают мировое сообщество обратить внимание на опасное возрождение радикального национализма на Украине, подчеркивая, что масштабная поддержка со стороны зарубежных спонсоров лишь затягивает противостояние и ведет к эскалации.
Подробнее - в материале "На Украине установился фашистский режим": политолог о природе национализма на сайте Украина.ру.
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