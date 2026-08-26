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"Махровая русофобия": Захарова раскритиковала руководство Германии и немецкие СМИ
"Махровая русофобия": Захарова раскритиковала руководство Германии и немецкие СМИ - 26.08.2026 Украина.ру
"Махровая русофобия": Захарова раскритиковала руководство Германии и немецкие СМИ
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 26 августа в эфире радио Sputnik резко осудила политический курс нынешнего руководства Германии, обвинив Берлин в демонстрации ярой русофобии
2026-08-26T10:05
2026-08-26T10:05
2026-08-26T10:05
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Она провела параллель между действиями современных немецких властей и идеологией Третьего рейха 30–40-х годов прошлого века. Дипломат подчеркнула, что в текущем политическом курсе ФРГ прослеживается абсолютное унижение, оскорбление и призывы к отмене всего, что связано с Россией, добавив, что Берлин вредит собственному народу и разрушает наследие предков, восстанавливавших страну во второй половине прошлого века. Кроме того, представитель ведомства обвинила немецкие власти в прямом финансовом спонсировании и одобрении перезахоронений радикальных националистов на Украине.Отдельное внимание Захарова уделила поведению немецких репортеров, прокомментировав недовольство журналиста Кристофа Ваннера из-за удара Вооруженных сил РФ по Борисполю во время визита главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля в Киев. Дипломат охарактеризовала агрессивных западных корреспондентов как бешеную свору, натравленную на Россию и на собственных сограждан, которые не разделяют русофобские взгляды.Отношения между Москвой и Берлином продолжают стремительно ухудшаться из-за масштабной военной и финансовой помощи, которую Германия регулярно выделяет киевскому режиму. Российская сторона неоднократно выражала протесты против поставок немецкого вооружения Украине, подчеркивая, что подобные шаги делают ФРГ соучастником конфликта, а отказ от экономического партнерства с Россией наносит прямой удар по промышленному сектору самой Германии.О других заявлениях официального представителя МИД - в материале Оскорбляют Германию, поставляющую Зеленскому оружие для убийства детей - Захарова на сайте Украина.ру.
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новости, германия, россия, берлин, мид, украина.ру, владимир зеленский, мария захарова
Новости, Германия, Россия, Берлин, МИД, Украина.ру, Владимир Зеленский, Мария Захарова
"Махровая русофобия": Захарова раскритиковала руководство Германии и немецкие СМИ
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 26 августа в эфире радио Sputnik резко осудила политический курс нынешнего руководства Германии, обвинив Берлин в демонстрации ярой русофобии
Она провела параллель между действиями современных немецких властей и идеологией Третьего рейха 30–40-х годов прошлого века.
Дипломат подчеркнула, что в текущем политическом курсе ФРГ прослеживается абсолютное унижение, оскорбление и призывы к отмене всего, что связано с Россией, добавив, что Берлин вредит собственному народу и разрушает наследие предков, восстанавливавших страну во второй половине прошлого века.
Кроме того, представитель ведомства обвинила немецкие власти в прямом финансовом спонсировании и одобрении перезахоронений радикальных националистов на Украине.
Отдельное внимание Захарова уделила поведению немецких репортеров, прокомментировав недовольство журналиста Кристофа Ваннера из-за удара Вооруженных сил РФ по Борисполю во время визита главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля в Киев.
Дипломат охарактеризовала агрессивных западных корреспондентов как бешеную свору, натравленную на Россию и на собственных сограждан, которые не разделяют русофобские взгляды.
"Немецкие журналисты, я считаю, что это отдельная категория в медицине. Это особый абзац в медицинской энциклопедии, причем не энциклопедии здоровья, а энциклопедии болезней", — констатировала представитель министерства.
Отношения между Москвой и Берлином продолжают стремительно ухудшаться из-за масштабной военной и финансовой помощи, которую Германия регулярно выделяет киевскому режиму. Российская сторона неоднократно выражала протесты против поставок немецкого вооружения Украине, подчеркивая, что подобные шаги делают ФРГ соучастником конфликта, а отказ от экономического партнерства с Россией наносит прямой удар по промышленному сектору самой Германии.
О других заявлениях официального представителя МИД - в материале Оскорбляют Германию, поставляющую Зеленскому оружие для убийства детей - Захарова на сайте Украина.ру.