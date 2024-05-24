Окружение Харькова или удар под Купянском: Скоробогатый о том, почему рано чертить стрелочки на карте - 24.05.2024 Украина.ру
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Окружение Харькова или удар под Купянском: Скоробогатый о том, почему рано чертить стрелочки на карте
Окружение Харькова или удар под Купянском: Скоробогатый о том, почему рано чертить стрелочки на карте - 24.05.2024 Украина.ру
Окружение Харькова или удар под Купянском: Скоробогатый о том, почему рано чертить стрелочки на карте
Окружение Харькова или удар в тыл группировке ВСУ возле Купянска – это очень сложные задачи. Для этого все равно надо собирать дополнительные группировки. Еще рано делать выводы и "рисовать стрелочки на карте". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-05-24T06:45
2024-05-24T06:45
новости
харьков
купянск
россия
пётр скоробогатый
всу
наступление
купянское направление
харьковская область
вс рф
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Если ВС РФ смогут закрепиться в Липцах и Волчанске, то положение ВСУ в Харькове станет невыносимым. Российские военные смогут установить над городом визуальный контроль и контроль с помощью дронов, а также наносить удары из артиллерии. Это будет очень болезненный "укол", рассказал эксперт.Липцы и Волчанск - это очень важные точки, неслучайно Украина бросает туда много сил. Можно только гадать, какие планы у российского руководства и какие они могут иметь ответвления, добавил политолог.О российском наступлении на приграничье говорили давно. Тем не менее, ВСУ все равно испытывают серьезные проблемы при обороне этих рубежей, потому что у них не хватает резервов, отметил он."Даже для того, чтобы кратно усилить Харьковское направление и попытаться сдержать наши войска в предполье, противнику тоже понадобилось собирать крупную группировку. И российский Генштаб этим успешно пользуется", - указал специалист.Еще рано делать значительные выводы и "рисовать стрелочки на карте". Пока войска продолжают выдавливать ВСУ с нынешней линии боевого соприкосновения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноябряО том, станет ли ближний космос ареной военного противостояния можно прочитать в интервью Владимира Орлова о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом
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харьков
купянск
россия
купянское направление
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новости, харьков, купянск, россия, пётр скоробогатый, всу, наступление, купянское направление, харьковская область, вс рф, оборона
Новости, Харьков, Купянск, Россия, Пётр Скоробогатый, ВСУ, наступление, Купянское направление, Харьковская область, ВС РФ, оборона

Окружение Харькова или удар под Купянском: Скоробогатый о том, почему рано чертить стрелочки на карте

06:45 24.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации
Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Окружение Харькова или удар в тыл группировке ВСУ возле Купянска – это очень сложные задачи. Для этого все равно надо собирать дополнительные группировки. Еще рано делать выводы и "рисовать стрелочки на карте". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Если ВС РФ смогут закрепиться в Липцах и Волчанске, то положение ВСУ в Харькове станет невыносимым. Российские военные смогут установить над городом визуальный контроль и контроль с помощью дронов, а также наносить удары из артиллерии. Это будет очень болезненный "укол", рассказал эксперт.
Липцы и Волчанск - это очень важные точки, неслучайно Украина бросает туда много сил. Можно только гадать, какие планы у российского руководства и какие они могут иметь ответвления, добавил политолог.
"Я сомневаюсь, что эти планы грандиозные. Подсчеты показывают, что у России там нет сконцентрированной мощной группировки. Окружение Харькова или удар в тыл группировке ВСУ возле Купянска – это очень сложные задачи. Для этого все равно надо собирать дополнительные группировки", - подчеркнул Скоробогатый.
О российском наступлении на приграничье говорили давно. Тем не менее, ВСУ все равно испытывают серьезные проблемы при обороне этих рубежей, потому что у них не хватает резервов, отметил он.
"Даже для того, чтобы кратно усилить Харьковское направление и попытаться сдержать наши войска в предполье, противнику тоже понадобилось собирать крупную группировку. И российский Генштаб этим успешно пользуется", - указал специалист.
Еще рано делать значительные выводы и "рисовать стрелочки на карте". Пока войска продолжают выдавливать ВСУ с нынешней линии боевого соприкосновения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября
О том, станет ли ближний космос ареной военного противостояния можно прочитать в интервью Владимира Орлова о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом
Алексей Анпилогов интервью
22 мая, 17:16
Алексей Анпилогов: Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до ЧугуеваСейчас российская армия активные действия ведет на 57 направлениях. Это мелкие удары, которые вынуждают украинскую сторону предпринимать активные оборонительные действия.
 
НовостиХарьковКупянскРоссияПётр СкоробогатыйВСУнаступлениеКупянское направлениеХарьковская областьВС РФоборона
 
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