https://ukraina.ru/20240524/1055248289.html

Окружение Харькова или удар под Купянском: Скоробогатый о том, почему рано чертить стрелочки на карте

Окружение Харькова или удар под Купянском: Скоробогатый о том, почему рано чертить стрелочки на карте - 24.05.2024 Украина.ру

Окружение Харькова или удар под Купянском: Скоробогатый о том, почему рано чертить стрелочки на карте

Окружение Харькова или удар в тыл группировке ВСУ возле Купянска – это очень сложные задачи. Для этого все равно надо собирать дополнительные группировки. Еще рано делать выводы и "рисовать стрелочки на карте". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-05-24T06:45

2024-05-24T06:45

2024-05-24T06:45

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Если ВС РФ смогут закрепиться в Липцах и Волчанске, то положение ВСУ в Харькове станет невыносимым. Российские военные смогут установить над городом визуальный контроль и контроль с помощью дронов, а также наносить удары из артиллерии. Это будет очень болезненный "укол", рассказал эксперт.Липцы и Волчанск - это очень важные точки, неслучайно Украина бросает туда много сил. Можно только гадать, какие планы у российского руководства и какие они могут иметь ответвления, добавил политолог.О российском наступлении на приграничье говорили давно. Тем не менее, ВСУ все равно испытывают серьезные проблемы при обороне этих рубежей, потому что у них не хватает резервов, отметил он."Даже для того, чтобы кратно усилить Харьковское направление и попытаться сдержать наши войска в предполье, противнику тоже понадобилось собирать крупную группировку. И российский Генштаб этим успешно пользуется", - указал специалист.Еще рано делать значительные выводы и "рисовать стрелочки на карте". Пока войска продолжают выдавливать ВСУ с нынешней линии боевого соприкосновения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноябряО том, станет ли ближний космос ареной военного противостояния можно прочитать в интервью Владимира Орлова о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом

https://ukraina.ru/20240522/1055223205.html

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