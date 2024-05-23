https://ukraina.ru/20240523/1055231874.html

Владимир Орлов о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом

Владимир Орлов о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом - 23.05.2024 Украина.ру

Владимир Орлов о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом

Пока перед группировкой "Север" ВС РФ стоит задача - выровнять линию боевого соприкосновения на севере области и занять более выгодные позиции для возможного в будущем удара либо в сторону Харькова, либо в сторону Сум, Полтавы. Это позволит обрушить защитную позицию, которая сформирована ВСУ на левом берегу Днепра.

2024-05-23T06:10

2024-05-23T06:10

2024-05-23T06:10

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россия

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сумы

впк

всу

волчанск

пво

спутник

вооруженные силы украины

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.- Владимир Петрович, ТГ-каналы сообщают о том, что после успехов первых дней наступления на севере Харьковской области ВСУ удалось навязать клинч нашим частям в районе Липцев и Волчанска. Не последнюю роль в этом сыграло использование противником полноценной системы децентрализованного управления боем, своего рода военный "Гугл". Действительно ли этот фактор влияет на ситуацию на поле боя?- В распоряжении ВСУ есть ряд систем как ситуационной осведомленности, так и управления боем. Часть систем им помогли разработать американцы, часть они разработали сами за счет волонтеров. В некоторой части они нас чуть-чуть опережают. Тем не менее подобные системы существуют и у нас. Есть системы "ЛИС", "Репей", "Ветерок". На Украине используют каналы "Старлинка", каналы подключения к натовским системам боевого управления. За счет этого они получают информацию о пусках ракет, БПЛА.Но говорить, что использование этих систем каким-то образом сдерживает наступление наших войск, не совсем корректно, потому что нужно понимать количественный состав сил и средств каждой из сторон. Если мы посмотрим на группировку ВСУ, которая противостоит нашим войскам, то это порядка 40-45 тысяч человек. Это большая группировка, и если мы будем рассматривать ее по нормативам боевого устава, то увидим, что количество личного состава ВСУ позволяет вести устойчивую оборону. Вопрос в том, на какую глубину они будут использовать резервы.Если еще месяц они будут сопротивляться без использования резервов, то рано или поздно российские ВКС сточат украинскую группировку. Но если они начнут стягивать резервы, это неминуемо скажется на устойчивости других направлений. Наш Генштаб вряд ли ставил задачу наступления на Харьков, и наш главнокомандующий говорил, что такой цели нет. То есть пока задача перед группировкой "Север" - выровнять линию боевого соприкосновения на севере области и занять более выгодные позиции для возможного в будущем удара либо в сторону Харькова, либо в сторону Сум, Полтавы. Это позволит обрушить защитную позицию, которая сформирована ВСУ на левом берегу Днепра.- Если я вас правильно понял, цифровизация поля боя наибольшую эффективность приобретает, когда возникает превосходство в живой силе и технике.- Да, в любом случае оперативно-тактические нормативы должны быть соблюдены. Если у вас 10 тысяч будут тонкой красной линией держать оборону, то системы ситуационной осведомленности мало помогут. Необходимы резервы и тогда эти системы могут эффективно помогать. За счет дополнительного знания противника вы сможете рационально эти силы использовать.Но когда силы и средства растянуты вдоль линии соприкосновения знание замыслов противника мало поможет, поскольку вы в любом случае будете скованы возможностями, которые у вас есть.- Недавно Пентагон обвинил Россию в том, что на днях с космодрома Плесецк были выведены на орбиту некие космические аппараты, которые якобы представляют собой противоспутниковое оружие. Станет ли ближний космос ареной военного противостояния, или это пока еще фантастика?- Отчасти американцы здесь нагнетают и выдают откровенную дезу. В Плесецке были запущены спутники дистанционного зонирования Земли, которые предназначены для фотографирования поверхности нашей планеты. Причем это спутники частного гражданского предприятия, которое к ВПК не имеет отношения. Они не договорились с Роскосмосом и обратились к военным. Военные в качестве попутной нагрузки запустили их со своего космодрома.Это говорит о том, что наши компании ведут свою коммерческую деятельность, не более того. Безусловно, космос и сейчас милитаризован, там есть много спутников военного назначения, но пока они начнут воевать между собой, до этого еще далеко. Сейчас проще военный спутник сбить с земли, и для этого есть масса систем. В России есть С-500, есть система "Прометей", которая может выжигать оптические линзы на спутниках.- Не так давно на поле боя появились танки с дополнительной броней для защиты от атак ФПВ-дронов. В сети есть кадры как такая машина успешно высадила штурмовую группу в Клещеевке. Как вы оцениваете перспективы таких царь-мангалов в современных боевых условиях?- Абсолютно не вижу перспективы в подобном подходе. Царь-мангалы появляются от того, что не решены кое-какие вопросы. Они появляются из-за того, что наш ВПК пока не может предложить систем, которые бы эффективно боролись с вражескими БПЛА.Как только ВПК сможет предоставить в распоряжение наших вооруженных сил системы, которые эффективно смогут бороться с вражескими ударными дронами, отпадет необходимость в так называемых царь-мангалах. Такая защита отчасти помогает выдерживать удары беспилотников, но при этом лишает танк возможностей, которые предписаны его характеристиками.Должно появиться заточенная на малоразмерные цели ПВО, которое будет прикрывать войска не на дистанции 10-12 километров, а работать в боевых порядках.О военном противостоянии в космосе читайте в материале Украина.ру Спутник жизни и смерти: США нужен casus belli в космосе.

https://ukraina.ru/20240522/1055200863.html

https://ukraina.ru/20240522/1055227207.html

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Денис Рудометов

интервью, россия, харьков, сумы, впк, всу, волчанск, пво, спутник, вооруженные силы украины