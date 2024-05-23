Владимир Орлов о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом - 23.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240523/1055231874.html
Владимир Орлов о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом
Владимир Орлов о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом - 23.05.2024 Украина.ру
Владимир Орлов о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом
Пока перед группировкой "Север" ВС РФ стоит задача - выровнять линию боевого соприкосновения на севере области и занять более выгодные позиции для возможного в будущем удара либо в сторону Харькова, либо в сторону Сум, Полтавы. Это позволит обрушить защитную позицию, которая сформирована ВСУ на левом берегу Днепра.
2024-05-23T06:10
2024-05-23T06:10
интервью
россия
харьков
сумы
впк
всу
волчанск
пво
спутник
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049179695_231:57:694:317_1920x0_80_0_0_de4b813a0f69fceac5f7e36c48a8ba7d.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.- Владимир Петрович, ТГ-каналы сообщают о том, что после успехов первых дней наступления на севере Харьковской области ВСУ удалось навязать клинч нашим частям в районе Липцев и Волчанска. Не последнюю роль в этом сыграло использование противником полноценной системы децентрализованного управления боем, своего рода военный "Гугл". Действительно ли этот фактор влияет на ситуацию на поле боя?- В распоряжении ВСУ есть ряд систем как ситуационной осведомленности, так и управления боем. Часть систем им помогли разработать американцы, часть они разработали сами за счет волонтеров. В некоторой части они нас чуть-чуть опережают. Тем не менее подобные системы существуют и у нас. Есть системы "ЛИС", "Репей", "Ветерок". На Украине используют каналы "Старлинка", каналы подключения к натовским системам боевого управления. За счет этого они получают информацию о пусках ракет, БПЛА.Но говорить, что использование этих систем каким-то образом сдерживает наступление наших войск, не совсем корректно, потому что нужно понимать количественный состав сил и средств каждой из сторон. Если мы посмотрим на группировку ВСУ, которая противостоит нашим войскам, то это порядка 40-45 тысяч человек. Это большая группировка, и если мы будем рассматривать ее по нормативам боевого устава, то увидим, что количество личного состава ВСУ позволяет вести устойчивую оборону. Вопрос в том, на какую глубину они будут использовать резервы.Если еще месяц они будут сопротивляться без использования резервов, то рано или поздно российские ВКС сточат украинскую группировку. Но если они начнут стягивать резервы, это неминуемо скажется на устойчивости других направлений. Наш Генштаб вряд ли ставил задачу наступления на Харьков, и наш главнокомандующий говорил, что такой цели нет. То есть пока задача перед группировкой "Север" - выровнять линию боевого соприкосновения на севере области и занять более выгодные позиции для возможного в будущем удара либо в сторону Харькова, либо в сторону Сум, Полтавы. Это позволит обрушить защитную позицию, которая сформирована ВСУ на левом берегу Днепра.- Если я вас правильно понял, цифровизация поля боя наибольшую эффективность приобретает, когда возникает превосходство в живой силе и технике.- Да, в любом случае оперативно-тактические нормативы должны быть соблюдены. Если у вас 10 тысяч будут тонкой красной линией держать оборону, то системы ситуационной осведомленности мало помогут. Необходимы резервы и тогда эти системы могут эффективно помогать. За счет дополнительного знания противника вы сможете рационально эти силы использовать.Но когда силы и средства растянуты вдоль линии соприкосновения знание замыслов противника мало поможет, поскольку вы в любом случае будете скованы возможностями, которые у вас есть.- Недавно Пентагон обвинил Россию в том, что на днях с космодрома Плесецк были выведены на орбиту некие космические аппараты, которые якобы представляют собой противоспутниковое оружие. Станет ли ближний космос ареной военного противостояния, или это пока еще фантастика?- Отчасти американцы здесь нагнетают и выдают откровенную дезу. В Плесецке были запущены спутники дистанционного зонирования Земли, которые предназначены для фотографирования поверхности нашей планеты. Причем это спутники частного гражданского предприятия, которое к ВПК не имеет отношения. Они не договорились с Роскосмосом и обратились к военным. Военные в качестве попутной нагрузки запустили их со своего космодрома.Это говорит о том, что наши компании ведут свою коммерческую деятельность, не более того. Безусловно, космос и сейчас милитаризован, там есть много спутников военного назначения, но пока они начнут воевать между собой, до этого еще далеко. Сейчас проще военный спутник сбить с земли, и для этого есть масса систем. В России есть С-500, есть система "Прометей", которая может выжигать оптические линзы на спутниках.- Не так давно на поле боя появились танки с дополнительной броней для защиты от атак ФПВ-дронов. В сети есть кадры как такая машина успешно высадила штурмовую группу в Клещеевке. Как вы оцениваете перспективы таких царь-мангалов в современных боевых условиях?- Абсолютно не вижу перспективы в подобном подходе. Царь-мангалы появляются от того, что не решены кое-какие вопросы. Они появляются из-за того, что наш ВПК пока не может предложить систем, которые бы эффективно боролись с вражескими БПЛА.Как только ВПК сможет предоставить в распоряжение наших вооруженных сил системы, которые эффективно смогут бороться с вражескими ударными дронами, отпадет необходимость в так называемых царь-мангалах. Такая защита отчасти помогает выдерживать удары беспилотников, но при этом лишает танк возможностей, которые предписаны его характеристиками.Должно появиться заточенная на малоразмерные цели ПВО, которое будет прикрывать войска не на дистанции 10-12 километров, а работать в боевых порядках.О военном противостоянии в космосе читайте в материале Украина.ру Спутник жизни и смерти: США нужен casus belli в космосе.
https://ukraina.ru/20240522/1055200863.html
https://ukraina.ru/20240522/1055227207.html
россия
харьков
сумы
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049179695_135:0:770:476_1920x0_80_0_0_1feedcdb7d0aabf1b862fb368ad8d052.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, харьков, сумы, впк, всу, волчанск, пво, спутник, вооруженные силы украины
Интервью, Россия, Харьков, Сумы, ВПК, ВСУ, Волчанск, ПВО, спутник, Вооруженные силы Украины

Владимир Орлов о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом

06:10 23.05.2024
 
© soldier-moskva.livejournal.comВладимир Орлов интервью
Владимир Орлов интервью
© soldier-moskva.livejournal.com
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пока перед группировкой "Север" ВС РФ стоит задача - выровнять линию боевого соприкосновения на севере области и занять более выгодные позиции для возможного в будущем удара либо в сторону Харькова, либо в сторону Сум, Полтавы. Это позволит обрушить защитную позицию, которая сформирована ВСУ на левом берегу Днепра.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.
- Владимир Петрович, ТГ-каналы сообщают о том, что после успехов первых дней наступления на севере Харьковской области ВСУ удалось навязать клинч нашим частям в районе Липцев и Волчанска. Не последнюю роль в этом сыграло использование противником полноценной системы децентрализованного управления боем, своего рода военный "Гугл". Действительно ли этот фактор влияет на ситуацию на поле боя?
- В распоряжении ВСУ есть ряд систем как ситуационной осведомленности, так и управления боем. Часть систем им помогли разработать американцы, часть они разработали сами за счет волонтеров. В некоторой части они нас чуть-чуть опережают. Тем не менее подобные системы существуют и у нас. Есть системы "ЛИС", "Репей", "Ветерок". На Украине используют каналы "Старлинка", каналы подключения к натовским системам боевого управления. За счет этого они получают информацию о пусках ракет, БПЛА.
Но говорить, что использование этих систем каким-то образом сдерживает наступление наших войск, не совсем корректно, потому что нужно понимать количественный состав сил и средств каждой из сторон. Если мы посмотрим на группировку ВСУ, которая противостоит нашим войскам, то это порядка 40-45 тысяч человек. Это большая группировка, и если мы будем рассматривать ее по нормативам боевого устава, то увидим, что количество личного состава ВСУ позволяет вести устойчивую оборону. Вопрос в том, на какую глубину они будут использовать резервы.
Если еще месяц они будут сопротивляться без использования резервов, то рано или поздно российские ВКС сточат украинскую группировку. Но если они начнут стягивать резервы, это неминуемо скажется на устойчивости других направлений. Наш Генштаб вряд ли ставил задачу наступления на Харьков, и наш главнокомандующий говорил, что такой цели нет.
Илья Мощанский интервью
Вчера, 07:26
Полковник Илья Мощанский: ВСУ и Запад точат свои новые "кинжалы", поэтому Россия подчищает концы Мы действительно достигли своего потолка и выше не поднимемся. А Запад в этом отношении мощнее нас. Там больше заводов и больше стран. Его ВПК выйдет на пик в 2025 году. Если к тому времени Украина сохранится, ее армия будет получать не старые "Леопарды", а новую технику
То есть пока задача перед группировкой "Север" - выровнять линию боевого соприкосновения на севере области и занять более выгодные позиции для возможного в будущем удара либо в сторону Харькова, либо в сторону Сум, Полтавы. Это позволит обрушить защитную позицию, которая сформирована ВСУ на левом берегу Днепра.
- Если я вас правильно понял, цифровизация поля боя наибольшую эффективность приобретает, когда возникает превосходство в живой силе и технике.
- Да, в любом случае оперативно-тактические нормативы должны быть соблюдены. Если у вас 10 тысяч будут тонкой красной линией держать оборону, то системы ситуационной осведомленности мало помогут. Необходимы резервы и тогда эти системы могут эффективно помогать. За счет дополнительного знания противника вы сможете рационально эти силы использовать.
Но когда силы и средства растянуты вдоль линии соприкосновения знание замыслов противника мало поможет, поскольку вы в любом случае будете скованы возможностями, которые у вас есть.
- Недавно Пентагон обвинил Россию в том, что на днях с космодрома Плесецк были выведены на орбиту некие космические аппараты, которые якобы представляют собой противоспутниковое оружие. Станет ли ближний космос ареной военного противостояния, или это пока еще фантастика?
- Отчасти американцы здесь нагнетают и выдают откровенную дезу. В Плесецке были запущены спутники дистанционного зонирования Земли, которые предназначены для фотографирования поверхности нашей планеты. Причем это спутники частного гражданского предприятия, которое к ВПК не имеет отношения. Они не договорились с Роскосмосом и обратились к военным. Военные в качестве попутной нагрузки запустили их со своего космодрома.
Вчера, 18:26
"Украине дали палку, но запретили ей пользоваться". Почему США не разрешают ВСУ бить по "старой" РоссииУкраинское руководство убеждено, что если бы оно могло нанести удары американским оружием по российским объектам, то наступление ВС РФ на Харьковскую область можно было бы задержать. Но США не позволяют (хотя де-факто ВСУ это уже делают), имея на то весомые причины
Это говорит о том, что наши компании ведут свою коммерческую деятельность, не более того. Безусловно, космос и сейчас милитаризован, там есть много спутников военного назначения, но пока они начнут воевать между собой, до этого еще далеко. Сейчас проще военный спутник сбить с земли, и для этого есть масса систем. В России есть С-500, есть система "Прометей", которая может выжигать оптические линзы на спутниках.
- Не так давно на поле боя появились танки с дополнительной броней для защиты от атак ФПВ-дронов. В сети есть кадры как такая машина успешно высадила штурмовую группу в Клещеевке. Как вы оцениваете перспективы таких царь-мангалов в современных боевых условиях?
- Абсолютно не вижу перспективы в подобном подходе. Царь-мангалы появляются от того, что не решены кое-какие вопросы. Они появляются из-за того, что наш ВПК пока не может предложить систем, которые бы эффективно боролись с вражескими БПЛА.
Как только ВПК сможет предоставить в распоряжение наших вооруженных сил системы, которые эффективно смогут бороться с вражескими ударными дронами, отпадет необходимость в так называемых царь-мангалах. Такая защита отчасти помогает выдерживать удары беспилотников, но при этом лишает танк возможностей, которые предписаны его характеристиками.
Должно появиться заточенная на малоразмерные цели ПВО, которое будет прикрывать войска не на дистанции 10-12 километров, а работать в боевых порядках.
О военном противостоянии в космосе читайте в материале Украина.ру Спутник жизни и смерти: США нужен casus belli в космосе.
 
ИнтервьюРоссияХарьковСумыВПКВСУВолчанскПВОспутникВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:10"Зеленский не уйдет героем". Украинские эксперты и политики о критически опасной ситуации в стране
07:00Фронт ВСУ будет разорван в центре: Ищенко о том, как прорыв к Покровску сделает неизбежным отход ВСУ
06:58Михаил Поликарпов: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского
06:50Оборона превратится в решето: Ищенко раскрыл, почему ВС РФ не бьют "в лоб", а "растягивают" части ВСУ
06:40Катастрофу уже не отменить: Ищенко раскрыл, почему бегство по голой степи может обернуться распадом ВСУ
06:30Для спокойствия Белгорода нужно брать Харьков: эксперт рассказал, почему нужна буферная зона на 500 км
06:28Владимир Евсеев: ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО
06:20Порвут в клочья южный фронт: эксперт о том, что будет, если Киев захочет остановить Россию под Авдеевкой
06:10Владимир Орлов о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом
06:02Трамп, кредиты и Украина. Грег Вайнер рассказал, как России отбить 260 миллиардов евро у Запада
06:00"Самый серьезный вид боевых действий": полковник о результатах переброски ВСУ под Харьков
05:56Союзники и партнеры России. Все больше стран Глобального Юга выступает с дружественных Москве позиций
05:45Вскоре начнется полный распад. В каких городах Украины ждут прихода российских войск
05:30Все равно Харьков будет наш: эксперт раскрыл, почему Киеву не помогут "Патриоты" и "зубы Зеленского"
05:25Дмитрий Выдрин: Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться Аллаху
05:15Незавидная судьба: эксперт о том, что Запад планирует сделать с Зеленским
05:00"Я устал, я ухожу": офицер о том, что произойдет, если к власти на Западе придет "лохматое чудовище"
04:45"Это не прорыв": Ищенко объяснил, как должна создаваться буферная зона на границе с Белгородчиной
04:30Полковник раскрыл еще один "фронт", который поможет России победить
04:20Катастрофа ВСУ на левобережье или заход с Белоруссии: Ищенко назвал два сценария быстрого завершения СВО
Лента новостейМолния