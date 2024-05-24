https://ukraina.ru/20240524/1055222660.html

Это проблема украинцев: Калинчук объяснил, что для Киева значит "просроченный" президент

Это проблема украинцев: Калинчук объяснил, что для Киева значит "просроченный" президент - 24.05.2024 Украина.ру

Это проблема украинцев: Калинчук объяснил, что для Киева значит "просроченный" президент

Потеря легитимности Владимира Зеленского для России значит, что вести переговоры Москве не с кем. И только украинцы могут повлиять на ситуацию с "просрочкой" своего президента

2024-05-24T05:40

2024-05-24T05:40

2024-05-24T05:40

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владимир зеленский

владимир путин

сша

президент украины

президентские выборы на украине (2014)

президентские выборы

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк Руслан Калинчук, который был вынужден уехать из страны из-за зверств киевского режима.С этим мнением согласен и председатель крымского парламента Владимир Константинов. Он отметил, что истечение срока полномочий Зеленского говорит о том, что он уже не уполномочен подписывать акт капитуляции, и "такое решение за него будет принимать какой-то уполномоченный вашингтонским обкомом деляга".Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что США заменят Зеленского на другую фигуру, чтобы пересобрать украинскую армию и общество."Наверняка американские кукловоды готовят именно такое решение. Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. Он уже перестал пользоваться своим хоть и клоунским, но немалым авторитетом. Он уже хромая утка или сбитый селезень", - считает Насонов.Роман Насонов: Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезняПолитолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру отметил, что в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался."Он переговорил со всеми фракциями в Раде, и Рада подписала специальный меморандум. Суть документа состоит в том, что поскольку с 24 февраля на Украине установилось военное положение, то они готовы проводить выборы только после прекращения боевых действий. Короче говоря, выборы не будут проводиться никогда. Сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет", - подчеркнул политолог.Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумерангВо вторник, 21 мая, в интервью британскому изданию Reuters Владимир Зеленский объявил, что остается легитимным."Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются", — сказал он, отметив, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина.Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласнаПолный текст интервью Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше читайте на сайте Украина.ру.

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