Это проблема украинцев: Калинчук объяснил, что для Киева значит "просроченный" президент
Зеленский на фоне флага
Потеря легитимности Владимира Зеленского для России значит, что вести переговоры Москве не с кем. И только украинцы могут повлиять на ситуацию с "просрочкой" своего президента
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк Руслан Калинчук, который был вынужден уехать из страны из-за зверств киевского режима.
"Владимир Путин чётко дал сигнал: украинцы, это ваша проблема, решите её. А если не можете — нам не с кем вести переговоры, не с кем подписывать договоры и документы", - заключил историк.
С этим мнением согласен и председатель крымского парламента Владимир Константинов. Он отметил, что истечение срока полномочий Зеленского говорит о том, что он уже не уполномочен подписывать акт капитуляции, и "такое решение за него будет принимать какой-то уполномоченный вашингтонским обкомом деляга".
21 мая, 10:51Зеленский не может подписать капитуляцию, это сделает уполномоченный США деляга - КонстантиновСрок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек, теперь у него нет полномочий подписывать акт о капитуляции. Об этом написал председатель крымского парламента Владимир Константинов в телеграм-канале
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что США заменят Зеленского на другую фигуру, чтобы пересобрать украинскую армию и общество.
"Наверняка американские кукловоды готовят именно такое решение. Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. Он уже перестал пользоваться своим хоть и клоунским, но немалым авторитетом. Он уже хромая утка или сбитый селезень", - считает Насонов.
Политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру отметил, что в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался.
"Он переговорил со всеми фракциями в Раде, и Рада подписала специальный меморандум. Суть документа состоит в том, что поскольку с 24 февраля на Украине установилось военное положение, то они готовы проводить выборы только после прекращения боевых действий. Короче говоря, выборы не будут проводиться никогда. Сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет", - подчеркнул политолог.
20 мая, 04:07Украина за неделю. Западные партнеры толкают Зеленского на выборы и к переговорам, а Шольц дает ПатриотыЗакон об ужесточении мобилизации вступил в силу, а Запад намекает Зеленскому на необходимость пересмотра его мирного плана согласно реальной ситуации и на необходимость проведения выборов. Об этом, а также о согласованной с Китаем российской позиции по переговорному процессу, в нашем еженедельном обзоре.
Во вторник, 21 мая, в интервью британскому изданию Reuters Владимир Зеленский объявил, что остается легитимным.
"Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются", — сказал он, отметив, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".
Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина.
Полный текст интервью Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше читайте на сайте Украина.ру.