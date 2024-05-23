https://ukraina.ru/20240523/1055251293.html

Арчил Сихарулидзе: "Украинизация" Грузии проходила раньше, чем в самой Украине, больше это не повторится

Арчил Сихарулидзе: "Украинизация" Грузии проходила раньше, чем в самой Украине, больше это не повторится - 23.05.2024 Украина.ру

Арчил Сихарулидзе: "Украинизация" Грузии проходила раньше, чем в самой Украине, больше это не повторится

Грузия в 90-е годы уже проходила через то, что сейчас называется украинизацией. Это гражданское противостояние, внешнее влияние в борьбе за власть, группировки, которые устраивали в стране публичные казни, все это было в стране.

2024-05-23T18:14

2024-05-23T18:14

2024-05-23T18:19

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог, основатель Научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятый парламентом закон "О прозрачности иностранного влияния", которому во всем западном мире уделили столько внимания, является лишь поводом для требований к Грузии открыть "второй фронт" с Россией. Кроме того, он отметил, что оппоненты власти хотят украинизации страны.- Арчил, насколько Грузия близка к украинизации и втягиванию в конфликт с Россией?- Вопрос второго фронта является камнем преткновения. Якобы это вымышленная вещь, которая никогда не упоминалась ни украинской стороной, ни кем-либо еще. Люди, которые критикуют Кобахидзе, особенно принятые на Западе, говорят, что это сказка. Но они отрицают то, что господа Арахамия и Арестович* открыто заявляли о том, что Грузии надо "прогуляться" в Абхазию и Южную Осетию. И тем самым помочь Украине одолеть общего врага.То есть ожидания того, что Грузия использует эту возможность, были. И призывы помочь грузинским наемникам или освободительной армии Грузии участвовать в боях против России тоже были. Под открытием второго фронта подразумевалось не нападение Грузии на Россию, а то, чтобы Грузия создавала проблемы в Цхинвали и Абхазии.Но украинизация Грузии маловероятна. Это гражданская война с иностранным вмешательством. Грузия украинизацию в этом контексте проходила в 90-х, когда шла гражданская война между Звиадом Гамсахурдиа и Эдуардом Шеварнадзе. Это мы проходили в 92-93 годах, и до сих пор грузинское общество разделено. Общество в это время терроризировали военизированные группировки, одна из которых называлась "Мхедриони". То есть все то, что называется украинизация, то есть гражданское противостояние, внешнее влияние в борьбе за власть, группировки, которые устраивали в стране публичные казни, все это было.Поэтому устроить повторное бедствие невозможно, потому что люди, которые тогда были детьми и молодыми, сейчас являются средним классом страны и никогда это не поддержат. Одно дело не любить правительство, поддерживать евроинтеграцию, а другое понимать, что собираешься устроить в стране гражданское противостояние.Несмотря на то, что 20-25% населения протестуют против этого закона, и молодежь, не особо вникая в детали, боится, что теперь не сможет поехать учиться в Европу. Но это не та прослойка населения, которая могла бы в Грузии устроить какие-то революции. Для переворота нужно, чтобы государственные институты были ослаблены, финансирование и активный средний класс. В Грузии последние 20 лет институты работают очень активно, и ожидать, что в стране можно что-то брать штурмом это незнание ситуации.- Интересно выразился столичный мэр, известный футболист в прошлом Каха Каладзе, который сказал, что если кто-то хочет открыть второй фронт, то у них есть прибалтийские страны. А что думают по этому поводу в грузинской провинции?- В провинции ситуация для оппозиции еще более плачевная. У внешних игроков есть реальное влияние только в Тбилиси. Ударные силы находятся в столице, эти люди финансово обеспечены, но они не многочисленны, настолько, чтобы глубинное государство, скелет Грузии переломать. А в провинции все эти крики, что нет господа, кроме демократии, Европа это наше единственное будущее, воспринимаются очень странно. Есть регионы, где живут армяне, азербайджанцы, и у них намного более близкие связи с Азербайджаном, с Арменией, с Турцией, с Ираном, нежели с Европейским Союзом.Ради Европейского Союза в Грузии люди убиваться на баррикадах не будут, может быть, в тбилисском политическом бомонде, да, а глубинное государство далеко от этих взглядов. Для них Европейский Союз — это возможное экономическое благополучие, но не более того, поэтому никакого там повсеместного восстания за Европу, как было на Евромайдане никогда не будет. Такие восстания бывают за справедливость, за религию, но не за европейский флаг и не за американское будущее.В День семьи 17 мая на улицы в регионах вышли тысячи людей разного возраста. У них в руках были не европейские и американские флаги. Это были реальные избиратели с крестами и флагами Грузии. Без этих людей никакие выборы выиграть нельзя, никакие перевороты и войны вести невозможно. При всем уважении 16-18-летние первокурсники могут покричать, потанцевать, помахать флагами, но это не те люди, которые выигрывают революцию.Это не основная избирательная опора, потому что грузинское общество — это очень демографически старое общество, и там главный избиратель — это люди 35+. А эти люди прошли 90-е огонь, воду, медные трубы, для них лозунг "Европа или смерть" сомнителен, мягко говоря.- Тем не менее президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон об иноагентах. На какие политические силы она опирается?- Госпожа Зурабишвили опирается на внешние силы. Она была избрана при прямой поддержке нынешней власти, даже кредит брала у Бидзины Иванишвили (бизнесмен, основатель партии "Грузинская мечта - Ред.) в миллион лари. Первые годы своего правления она ничего не делала, кроме как разъезжала по Европе, где говорила, что Грузия может стать членом ЕС.Оппозиция ее оскорбляла последними словами, и лишь последние 2,5 года, когда началась война на Украине, ее риторика сменилась, она встала на сторону людей в Европейском союзе, которые проповедуют войну с Россией. И именно в этот момент она вступила в противоречие с "Грузинской мечтой", которая решила, что ставить на кон все грузинское благополучие, только для того, чтобы воевать с Россией, не следует.Зурабишвили заняла позицию радикально прозападной женщины-президента, которая будет защищать европейские ценности до последней капли крови, и она продолжает эту игру, потому что никакого политического будущего внутри государства у нее нет. Она воспринимается многими как француженка, которая приехала в Грузию на подработку, и как только ее президентство закончится она свободно уедет. Сейчас она заявляет о готовности встать во главе проевропейского объединения, чтобы освободить страну от так называемой пророссийской силы "Грузинская мечта". Сделать она это может только наплевав на Конституцию, хотя для нее Конституция — это то, что она считает правильным.Мне кажется, что кризис оппозиции только-только наступает. Потому что попытка протестного блицкрига, то есть внезапно как-то надавить на государство, попытаться штурмовать парламент вечером, чтобы никто не видел, провалилась.Правительство оказалось все-таки хорошо подготовленным. Сейчас сто-двести человек вечером выйдут опять же для телеканалов, для картинки потанцуют, чтобы показать, что якобы продолжается протестное движение. Но все уже в глубине души поняли, что "Грузинская мечта" устояла и уже начала предвыборную агитацию. В июле и августе митинги умирают окончательно, нет смысла идти на баррикады и тратить ресурсы.Даже если не нравится пророссийская "Грузинская мечта", я иду на выборы и смотрю на противоположную сторону бюллетеня, а там трагедия, потому что сама "Грузинская мечта" не поддержала создание других оппозиционных центров, целенаправленно или нет другое дело. А с другой стороны, сама оппозиция оказалась в плену у Михаила Саакашвили, его политического имиджа и не смогла от него эмансипироваться. И каждые четыре года они проигрывают выборы.И в это раз будет то же самое. Избиратели придут на выборы и скажут, не поддерживаем "Грузинскую мечту", потом посмотрят на противоположную сторону, а там Михаил Саакашвили, Никанор Мелия, Ника Гварамия. Все эти хорошие лица, которые придя к власти первое, что сделали, это упразднили всю демократию.Я уже говорил, что если у глубинного государства будет выбор между Бидзиной Иванишвили с "Грузинской мечтой" и "Единым национальным движением" Михаила Саакашвили, то Иванишвили будет всегда выигрывать, потому что за 12 лет он не наломал столько дров, сколько наломали эти коллеги.- Премьер Грузии заявил, что в разговоре с ним один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Следует ли серьезно отнестись к этим угрозам?- Сейчас идет тотальная пропаганда с обеих сторон. Говорят о том, что Грузия чуть ли не рухнет, закон об иноагентах разрушит страну. Идут обоюдные угрозы, цель которых напугать обществ и консолидировать его.Есть еще интересная информация о том, что Михаил Саакашвили проиграл Европейский суд по права человека. У суда нет ни единой причины думать, что он был незаконно осужден по уголовным делам, которые были в отношении него возбуждены. То есть экс-президент сидит заслуженно по делам о гибели Сандро Гиргвлиани и об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.Теория, которая существовала на Западе и на Украине, о том, что Михаил Саакашвили является заложником российского режима, разбилась вдребезги о Европейский суд по правам человека. Это фундаментально важно в рамках дебатов о том, может ли наше правительство быть тпрозападным или пророссийским.Было бы смешно, если бы пророссийское правительство формировало суд, который вынес бы решение, поддержанное ЕСПЧ.- В западных СМИ пишут об "орбанизации" Грузии имея в виду консервативный популизм по венгерскому образцу. Говорят там и геополитическом развороте в сторону России. Существуют ли такие настроения в правящей элите Грузии?- Люди, которые это пишут, получают информацию от тех, кого они финансируют, а те люди находятся в оппозиции. И трагедия заключается в том, что эти европейские агентства постоянно кричат о том, что в Грузии уже конец света, конец демократии, Россия пришла, но каждые четыре года правительство все равно побеждает. И это при том, что они сами говорят о том, что грузинское общество – прозападное. И при этом голосует за пророссийское правительство. "Грузинская мечта" пытается маневрировать в регионе, где невозможно быть радикально пророссийским или радикально прозападным. Мы не Швейцария и не Украина. Мы не граничим ни с Европой, ни с цивилизованными странами, как они их называют, мы граничим со странами, где война, где нет той демократии, о которой они говорят."Грузинская мечта" продолжает делать то же, что и Саакашвили, то есть балансировать в отношениях с Россией и сохранять стратегическое партнёрство с США и Европой. И Грузия не может себе позволить бегать с флагами Европейского Союза и так вести свою политику.Грузинское общество в своей массе консервативно, и "Грузинская мечта" проповедует умеренный консерватизм. И Венгрия, и Сербия, христианские страны, это хорошее подспорье, чтобы получить политические очки и торговаться с Брюсселем. Это база международных отношений.К сожалению, когда анализируют Грузию обе стороны, одна сторона считает, что Грузия контролируется Америкой, и тут никакой свободы воли у Грузии нет, а, с другой стороны западные коллеги считают, что мы контролируемая Путиным. Я бы сказал, подытожив наш интервью, что в Грузии проходят фундаментальные сдвиги, и это касается того, что безусловно грузинское общество желает интеграции с западным и европейским миром, но эта интеграция не подразумевает безусловную сдачу всего. Грузия остается умеренно консервативной с христианской идеологией, против радикально левых взглядов.* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.О росте влияния России на международной арене читайте в материале Украина.ру Союзники и партнеры России. Все больше стран глобального Юга выступает с дружественных Москве позиций

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, грузия, россия, европа, саакашвили, саломе зурабишвили, бидзине иванишвили, украина, ес, еспч