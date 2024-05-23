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Оборона превратится в решето: Ищенко раскрыл, почему ВС РФ не бьют "в лоб", а "растягивают" части ВСУ
Оборона превратится в решето: Ищенко раскрыл, почему ВС РФ не бьют "в лоб", а "растягивают" части ВСУ - 23.05.2024 Украина.ру
Оборона превратится в решето: Ищенко раскрыл, почему ВС РФ не бьют "в лоб", а "растягивают" части ВСУ
Для надежной обороны надо выдерживать нормативы плотности войск на километр фронта. Если они не соблюдаются, то подразделения и отдельные группы военнослужащих, понеся потери, теряют связь друг с другом. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-05-23T06:50
2024-05-23T06:50
2024-05-23T06:50
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При любом раскладе, надвигающаяся катастрофа украинской армии - вопрос времени, причём относительно недолгого. Это отлично понимают на Западе, почему и нервничают с каждым днём всё сильнее, рассказал эксперт.Как это увязывается с наступлением на Харьковском направлении? Дело в том, что ВС РФ сейчас достигли численного преимущества над ВСУ. Причём, учитывая что Киев держит не менее половины своих сил на правом берегу, на фронте это преимущество весьма ощутимо, отметил он.Дело в том, что для надежной обороны надо выдерживать нормативы плотности войск на километр фронта. Если они не соблюдаются, то соединения, части и отдельные группы военнослужащих, понеся потери, теряют связь друг с другом и оборона становится похожей на решето, подчеркнул политолог.Прорвать такую украинскую оборону не составит труда, какими бы мощными укреплениями она ни обладала. Узлы сопротивления будут обойдены, блокированы, оставлены в глубоком тылу и сдадутся, исчерпав возможности сопротивления, резюмировал автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, насколько актуальна тема Украины во взаимоотношениях России и Китая можно прочесть в интервью Армена Гаспаряна Пока диванные стратеги живут в мире викингов, Генштаб громит ВСУ под Харьковом
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Украина.ру
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новости, россия, запад, киев, ростислав ищенко, всу, фронт, оборона, наступление, вс рф, харьковская область, сво, спецоперация
Новости, Россия, Запад, Киев, Ростислав Ищенко, ВСУ, фронт, оборона, наступление, ВС РФ, Харьковская область, СВО, Спецоперация
Оборона превратится в решето: Ищенко раскрыл, почему ВС РФ не бьют "в лоб", а "растягивают" части ВСУ
Для надежной обороны надо выдерживать нормативы плотности войск на километр фронта. Если они не соблюдаются, то подразделения и отдельные группы военнослужащих, понеся потери, теряют связь друг с другом. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
При любом раскладе, надвигающаяся катастрофа украинской армии - вопрос времени, причём относительно недолгого. Это отлично понимают на Западе, почему и нервничают с каждым днём всё сильнее, рассказал эксперт.
Как это увязывается с наступлением на Харьковском направлении? Дело в том, что ВС РФ сейчас достигли численного преимущества над ВСУ. Причём, учитывая что Киев держит не менее половины своих сил на правом берегу, на фронте это преимущество весьма ощутимо, отметил он.
"Его можно использовать, пробивая укрепления врага в лоб. Это повлечёт за собой бессмысленную трату жизней наших военнослужащих. Поэтому российское военное руководство просто растягивает фронт", - указал Ищенко.
Дело в том, что для надежной обороны надо выдерживать нормативы плотности войск на километр фронта. Если они не соблюдаются, то соединения, части и отдельные группы военнослужащих, понеся потери, теряют связь друг с другом и оборона становится похожей на решето, подчеркнул политолог.
Прорвать такую украинскую оборону не составит труда, какими бы мощными укреплениями она ни обладала. Узлы сопротивления будут обойдены, блокированы, оставлены в глубоком тылу и сдадутся, исчерпав возможности сопротивления, резюмировал автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции
читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько актуальна тема Украины во взаимоотношениях России и Китая можно прочесть в интервью Армена Гаспаряна Пока диванные стратеги живут в мире викингов, Генштаб громит ВСУ под Харьковом