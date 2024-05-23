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Оборона превратится в решето: Ищенко раскрыл, почему ВС РФ не бьют "в лоб", а "растягивают" части ВСУ

Оборона превратится в решето: Ищенко раскрыл, почему ВС РФ не бьют "в лоб", а "растягивают" части ВСУ - 23.05.2024 Украина.ру

Оборона превратится в решето: Ищенко раскрыл, почему ВС РФ не бьют "в лоб", а "растягивают" части ВСУ

Для надежной обороны надо выдерживать нормативы плотности войск на километр фронта. Если они не соблюдаются, то подразделения и отдельные группы военнослужащих, понеся потери, теряют связь друг с другом. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-05-23T06:50

2024-05-23T06:50

2024-05-23T06:50

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При любом раскладе, надвигающаяся катастрофа украинской армии - вопрос времени, причём относительно недолгого. Это отлично понимают на Западе, почему и нервничают с каждым днём всё сильнее, рассказал эксперт.Как это увязывается с наступлением на Харьковском направлении? Дело в том, что ВС РФ сейчас достигли численного преимущества над ВСУ. Причём, учитывая что Киев держит не менее половины своих сил на правом берегу, на фронте это преимущество весьма ощутимо, отметил он.Дело в том, что для надежной обороны надо выдерживать нормативы плотности войск на километр фронта. Если они не соблюдаются, то соединения, части и отдельные группы военнослужащих, понеся потери, теряют связь друг с другом и оборона становится похожей на решето, подчеркнул политолог.Прорвать такую украинскую оборону не составит труда, какими бы мощными укреплениями она ни обладала. Узлы сопротивления будут обойдены, блокированы, оставлены в глубоком тылу и сдадутся, исчерпав возможности сопротивления, резюмировал автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, насколько актуальна тема Украины во взаимоотношениях России и Китая можно прочесть в интервью Армена Гаспаряна Пока диванные стратеги живут в мире викингов, Генштаб громит ВСУ под Харьковом

https://ukraina.ru/20240522/1055200863.html

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новости, россия, запад, киев, ростислав ищенко, всу, фронт, оборона, наступление, вс рф, харьковская область, сво, спецоперация