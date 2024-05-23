Оборона превратится в решето: Ищенко раскрыл, почему ВС РФ не бьют "в лоб", а "растягивают" части ВСУ - 23.05.2024 Украина.ру
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Оборона превратится в решето: Ищенко раскрыл, почему ВС РФ не бьют "в лоб", а "растягивают" части ВСУ
Оборона превратится в решето: Ищенко раскрыл, почему ВС РФ не бьют "в лоб", а "растягивают" части ВСУ - 23.05.2024 Украина.ру
Оборона превратится в решето: Ищенко раскрыл, почему ВС РФ не бьют "в лоб", а "растягивают" части ВСУ
Для надежной обороны надо выдерживать нормативы плотности войск на километр фронта. Если они не соблюдаются, то подразделения и отдельные группы военнослужащих, понеся потери, теряют связь друг с другом. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-05-23T06:50
2024-05-23T06:50
новости
россия
запад
киев
ростислав ищенко
всу
фронт
оборона
наступление
вс рф
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При любом раскладе, надвигающаяся катастрофа украинской армии - вопрос времени, причём относительно недолгого. Это отлично понимают на Западе, почему и нервничают с каждым днём всё сильнее, рассказал эксперт.Как это увязывается с наступлением на Харьковском направлении? Дело в том, что ВС РФ сейчас достигли численного преимущества над ВСУ. Причём, учитывая что Киев держит не менее половины своих сил на правом берегу, на фронте это преимущество весьма ощутимо, отметил он.Дело в том, что для надежной обороны надо выдерживать нормативы плотности войск на километр фронта. Если они не соблюдаются, то соединения, части и отдельные группы военнослужащих, понеся потери, теряют связь друг с другом и оборона становится похожей на решето, подчеркнул политолог.Прорвать такую украинскую оборону не составит труда, какими бы мощными укреплениями она ни обладала. Узлы сопротивления будут обойдены, блокированы, оставлены в глубоком тылу и сдадутся, исчерпав возможности сопротивления, резюмировал автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, насколько актуальна тема Украины во взаимоотношениях России и Китая можно прочесть в интервью Армена Гаспаряна Пока диванные стратеги живут в мире викингов, Генштаб громит ВСУ под Харьковом
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россия
запад
киев
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новости, россия, запад, киев, ростислав ищенко, всу, фронт, оборона, наступление, вс рф, харьковская область, сво, спецоперация
Новости, Россия, Запад, Киев, Ростислав Ищенко, ВСУ, фронт, оборона, наступление, ВС РФ, Харьковская область, СВО, Спецоперация

Оборона превратится в решето: Ищенко раскрыл, почему ВС РФ не бьют "в лоб", а "растягивают" части ВСУ

06:50 23.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Для надежной обороны надо выдерживать нормативы плотности войск на километр фронта. Если они не соблюдаются, то подразделения и отдельные группы военнослужащих, понеся потери, теряют связь друг с другом. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
При любом раскладе, надвигающаяся катастрофа украинской армии - вопрос времени, причём относительно недолгого. Это отлично понимают на Западе, почему и нервничают с каждым днём всё сильнее, рассказал эксперт.
Как это увязывается с наступлением на Харьковском направлении? Дело в том, что ВС РФ сейчас достигли численного преимущества над ВСУ. Причём, учитывая что Киев держит не менее половины своих сил на правом берегу, на фронте это преимущество весьма ощутимо, отметил он.
"Его можно использовать, пробивая укрепления врага в лоб. Это повлечёт за собой бессмысленную трату жизней наших военнослужащих. Поэтому российское военное руководство просто растягивает фронт", - указал Ищенко.
Дело в том, что для надежной обороны надо выдерживать нормативы плотности войск на километр фронта. Если они не соблюдаются, то соединения, части и отдельные группы военнослужащих, понеся потери, теряют связь друг с другом и оборона становится похожей на решето, подчеркнул политолог.
Прорвать такую украинскую оборону не составит труда, какими бы мощными укреплениями она ни обладала. Узлы сопротивления будут обойдены, блокированы, оставлены в глубоком тылу и сдадутся, исчерпав возможности сопротивления, резюмировал автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько актуальна тема Украины во взаимоотношениях России и Китая можно прочесть в интервью Армена Гаспаряна Пока диванные стратеги живут в мире викингов, Генштаб громит ВСУ под Харьковом
Илья Мощанский интервью
Вчера, 07:26
Полковник Илья Мощанский: ВСУ и Запад точат свои новые "кинжалы", поэтому Россия подчищает концы Мы действительно достигли своего потолка и выше не поднимемся. А Запад в этом отношении мощнее нас. Там больше заводов и больше стран. Его ВПК выйдет на пик в 2025 году. Если к тому времени Украина сохранится, ее армия будет получать не старые "Леопарды", а новую технику
 
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