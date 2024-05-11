https://ukraina.ru/20240511/1055013800.html

К дискуссии вокруг Харьковской операции

К дискуссии вокруг Харьковской операции - 11.05.2024 Украина.ру

К дискуссии вокруг Харьковской операции

Не успели российские войска перейти границу в Харьковской области, как многократно обжигавшиеся на преждевременных победных реляциях писатели "сводок с фронта" начали хором верещать – это не прорыв, это не прорыв, это создание буферной зоны, о которой говорил Путин

2024-05-11T18:24

2024-05-11T18:24

2024-05-11T18:24

мнения

сво

ростислав ищенко

харьков

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вооруженные силы украины

вкс

нато

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Что касается первого, то они, разумеется, правы – это не прорыв, хотя бы потому, что прорыв не осуществляется силами четырёх-пяти батальонов. Они элементарно не смогут контролировать даже зону прорыва (в которую могли бы входить силы второго эшелона для развития успеха).Что касается второго, то это – откровенная глупость, демонстрирующая, что все эти блогеры, старательно именующие себя военблогерами (или чем-нибудь ещё, но обязательно с приставкой воен-), элементарно не понимают, что такое пресловутая буферная зона.То есть, они правильно говорят, что буферная зона – это подконтрольная ВС РФ полоса территории с украинской стороны границы, ширина которой делает недосягаемой для обстрелов ВСУ населённые пункты российского приграничья. Но, как бы это ни было грустно, именно для формирования буферной зоны и нужен был бы глубокий прорыв.На сегодня Украина использует для обстрелов российской территории ствольную артиллерию (предельная дальность 60-70 км, рабочая дальность вглубь российской территории не более 40-50 км), системы залпового огня (предельная дальность 80-120 км, рабочая дальность вглубь российской территории 60-100 км), крылатые ракеты SCALP и StormShadow, а также баллистические ракеты ATACMS (предельная дальность 300 км, но некоторые источники утверждают, что может быть увеличена до 500 км).Если учесть, что ракеты используются в основном по объектам, имеющим военное значение (нефтеперерабатывающие заводы, аэродромы, логистические узлы), по которым украинская сторона может также работать беспилотниками, предельная дальность которых составляет до 1500 км и теоретически может быть увеличена, то минимальная глубина буферной зоны, которая обезопасит население приграничных населённых пунктов от артиллерийских (включая РСЗО), но не ракетных обстрелов со стороны Украины, должна составить 100-150 километров.А чтобы исключить и ракетные обстрелы, глубину буферной зоны надо доводить до 300-500 км.При этом от Харькова до Белгорода по прямой примерно 65 километров, а до границы и того меньше – километров 35-40. То есть, для создания минимально необходимой буферной зоны надо взять Харьков, а значит и прорвать украинские оборонительные линии, которые (по утверждениям тех же блогеров) находятся на расстоянии 10-15 км от границы. Более того, надо хорошо, километров так на шестьдесят, продвинуться за Харьков в западном направлении.Итак, если верить осведомлённым блогерам, у которых даже меню на завтрак формируется на основе "совершено секретных инсайдов", российская армия занялась формированием зоны безопасности, не имея намерения совершить прорыв, который для создания этой зоны безопасности необходим. Многие верят, что не мешает тем же многим смеяться над столь же безоговорочной верой в чушь своих оппонентов по ту сторону линии фронта. Чужая-то глупость, в отличие от собственной, всегда видна.Хотя можно было бы задаться хотя бы вопросом, что это за зона безопасности, которую должны сформировать части, наступающие в полосе шириной 36 километров? Что больше нигде не стреляют, только в этом месте?Спросите, что же это, если не прорыв и не формирование зоны безопасности? То же самое, что происходит практически по всему фронту: под Купянском и Тернами, под Северском и Часовым Яром, под Работино и под Старомайорским – оттягивание украинских резервов от места нашего главного прорыва – под Авдеевкой, а заодно создание зон напряжённости для будущих прорывов или расширения зоны текущего наступления.Я уже несколько раз писал (первый раз когда ещё продолжалась зачистка Авдеевки и шло расширение зоны контроля возле недавно зачищенной Марьинки), что, сломав фронт в этом месте, обескровив противостоявшие части, взяв главную (наиболее мощную) полосу обороны противника, ВС РФ постараются продолжить наступление с тем, чтобы выйти на линию Курахово-Селидово-Покровск. Таким образом фронт ВСУ будет разорван в центре, а прорвавшиеся войска окажутся на тыловых коммуникациях одновременно угледарской и славянско-краматорской группировок.Такой прорыв делает бессмысленным оборону мощной линии укреплений, начинающихся в Нью-Йорке и Торецке, идущей через Константиновку, Краматорск и Славянск и дальше по Осколу тянущейся к российской границе, прикрывая Харьков с Востока. Более того, оборона всей южной линии, от Угледара до Запорожья, так же оказывается крайне невыгодной и опасной для ВСУ, так как прорвавшаяся к Покровску группировка ВС РФ двинется дальше на Павлоград, перерезая оставшиеся коммуникации и угрожая отрезать весь южный фронт ВСУ от переправ.В общем, прорыв к Покровску делает неизбежным быстрое отступление ВСУ на линию Запорожье-Павлоград-Харьков. При этом отступающие войска понесут большие потери, в личном составе и лишатся большей части своей артиллерии и бронетехники. Киевские руководители в принципе должны быть рады, если отход по голой степи под ударами российской авиации и под давлением значительно превосходящих в мобильности российских войск не превратится в бегство и распад украинской армии.После такого отступления шансов надолго удержаться на линии Запорожье-Павлоград-Харьков у ВСУ нет. Лучшее, что может сделать Киев, это, пожертвовав значительными (в несколько десятков тысяч человек) силами прикрытия, которые должны будут задержать продвижение ВС РФ, увести хотя бы наиболее боеспособные и мотивированные ветеранские части за Днепр, чтобы попытаться организовать новую линию обороны по реке.Не факт, кстати, что силы прикрытия выберут героическую гибель, а не банальную сдачу в плен. Если произойдёт последнее, то катастрофу ВСУ вообще никто и ничто не сможет отменить, она становится неизбежной, как восход солнца утром.Как видите, Авдеевско-Покровское направление определилось как главное в летнем наступлении. Отдельные борцы за секретность писали мне в комментариях, что не надо, мол, подсказывать украинцам. Но дело в том, что направление главного удара и сто лет назад было очень сложно скрыть, особенно когда операция развивается уже не одну неделю, а сейчас, когда весь ТВД и его ближайшие окрестности просматриваются в режиме реального времени всем, от БЛА до спутников, и подавно.Украинцы прекрасно понимают, что происходит и чем им это грозит. Именно поэтому ВС РФ и не снижают активность по всей линии фронта. Чтобы остановить продвижение ВС РФ к Покровску, Селидово и Курахово ВСУ нужны резервы. Перебрасывать на левый берег те 250-300 тысяч относительно боеспособных войск, которые у них остались, в Киеве банально боятся, так как тогда правый берег останется беззащитным, а Россия получит два сценария быстрого завершения войны:1. Разгром ВСУ на левом берегу. Если российское наступление не удастся остановить (а у Киева есть серьёзные сомнения в готовности тыловых частей умереть, но не сдастся и не разбежаться), то огромная масса, потерявших управление войск не сможет быть эвакуирована назад на правый берег по считанным мостам, к тому же находящимся под ударами ВКС РФ. Создавать новую линию фронта будет просто нечем и некем.2. Повторение захода из Белоруссии, но более широким фронтом, включая наступление на Ковель и Луцк. Оставленное ушедшими на левый берег резервами правобережье будет легко проходимо российскими войсками. Группировка, занявшая Ковель и Луцк нависнет над Галицией и западной границей Украины, создавая недвусмысленную угрозу потенциальной попытке НАТО послать экспедиционные силы на помощь гибнущему киевскому режиму. Группировка, наступающая на Киев и Житомир, просто обойдёт столицу, выставив заслоны, обеспечивающие её коммуникации от диверсий киевского гарнизона, и блокирует мосты с правого берега, отрезав левобережную группировку от тыла. Без ежедневных поставок расходных материалов, эвакуации раненных и поступления хоть каких-то пополнений, долго она не навоюет.Таким образом, совершить манёвр имеющимися на левом берегу силами ВСУ не позволяет постоянное давление ВС РФ по всему фронту. ВСУ требуют подкреплений практически на каждом участке. Авдеевский прорыв становится всё глубже. Считая с Авдеевкой, российские войска за месяц прорывают уже третью позицию ВСУ, нигде не давая им серьёзно закрепиться.Но если попытаться остановить наступление ВС РФ на Авдеевском направлении, сняв силы с других участков фронта, тут же возникнет опасность прорывов на Орехов, Гуляй Поле и Великую Новосёлку, в клочья рвущих южный фронт ВСУ.С Юга к переправам Запорожья и Днепропетровска даже ближе, чем от Авдеевки, а результат тот же – необходимость для ВСУ как можно быстрее, теряя людей и технику, бежать с левого берега к сохранившимся переправам (Кременчуг, Киев). Более того, если ВС РФ одновременно прорвутся на Юге (у Орехова) и на Севере (от Купянска на Лиман-Изюм), то вся группировка ВСУ на левом берегу окажется перед угрозой быть окружённой прямо на своих позициях.Так что, как ни поверни, а катастрофа украинской армии вопрос времени, причём относительно недолгого. Это хорошо понимают на Западе, почему и нервничают с каждым днём всё сильнее.Ну и наконец, как же укладывается в эту схему наше наступление под Харьковом? Дело в том, что ВС РФ достигли численного преимущества над ВСУ. Причём, учитывая что Киев держит не менее половины своих сил на правом берегу, на фронте это преимущество весьма ощутимо.Его можно использовать, пробивая укрепления врага в лоб. Это повлечёт за собой бессмысленную трату жизней наших военнослужащих. Поэтому российское военное руководство просто растягивает фронт. Дело в том, что для успешной обороны надо выдерживать нормативы плотности войск на километр фронта. Если они не выдерживаются, то соединения, части, подразделения и отдельные группы бойцов, понеся потери, теряют контакт друг с другом и оборона превращается в решето.Прорвать такую оборонительную линию не составит труда, какими бы мощными укреплениями она ни обладала. Узлы сопротивления будут обойдены, блокированы, оставлены в глубоком тылу и сдадутся, исчерпав возможности сопротивления. Командование обороняющихся быстро потеряет контроль над своими войсками, которые, без координации, сразу превратятся в толпу, не способную оказывать серьёзное сопротивление – только бежать или сдаваться.Обратите внимание, Россия ввела в бой силы, не превышающие численностью бригаду. А ВСУ уже перебрасывает к Харькову многочисленные резервы, которые немедленно попадают под удары ВКС и артиллерии ВС РФ, теряя боеспособность так и не добравшись до фронта. В общем, малыми силами, Россия приковывает к этому участку непропорционально большие силы ВСУ.Опять таки в Киеве всё это понимают (это понять не сложно) но сделать ничего не могут – если они не нарастят группировку под Харьковом, Россия просто введёт в бой резервные соединения и прорвёт фронт, создав ещё один кризисный участок.Кроме всего перечисленного, отвлечение украинских резервов к Харькову облегчает наступательные действия ВС РФ на Купянском и Торском направлениях с угрозой выхода на Лиман и Изюм, перерезая связь славянско-краматорского оборонительного района с харьковским.ВС РФ проводят классическую наступательную операцию, как по учебнику, когда каждый следующий шаг расширяет для российских соединений пространство возможных решений, загоняя ВСУ в безвыходную ситуацию, предполагающую, что как бы они ни разместили свои резервы, у них всегда окажется несколько незащищённых слабостей - пунктов которые будут заняты ВС РФ раньше, чем ВСУ смогут предпринять усилия по опровержению этого движения.Так что это, конечно, не прорыв и не создание зоны безопасности. Возможно движение на Харьков и не станет прорывом (в большинстве вариантов российской победы в этом нет необходимости). Но независимо от того, будет ли в истории ВС РФ Харьковский прорыв 2024 года или нет, эта операция – очередной уверенный шаг к уничтожению ВСУ как военной силы, а следовательно и к победному завершению украинского кризиса ещё в этом году, что крайне важно для победы России в глобальном масштабе.

https://ukraina.ru/20240511/1055011585.html

https://ukraina.ru/20240511/1055010784.html

https://ukraina.ru/20240510/1054973407.html

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мнения, сво, ростислав ищенко, харьков, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, вкс, нато, вс рф