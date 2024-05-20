https://ukraina.ru/20240520/1055178899.html

Армен Гаспарян: Пока диванные стратеги живут в мире викингов, Генштаб громит ВСУ под Харьковом

Армен Гаспарян: Пока диванные стратеги живут в мире викингов, Генштаб громит ВСУ под Харьковом - 20.05.2024 Украина.ру

Армен Гаспарян: Пока диванные стратеги живут в мире викингов, Генштаб громит ВСУ под Харьковом

Претензии к генеральному штабу базировались на на глупостях политологов на пенсии, которые были уверены, что можно за неделю дойти до Львова, а потом и до Варшавы.

2024-05-20T17:00

2024-05-20T17:00

2024-05-20T18:19

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты России Армен Гаспарян.- Армен, насколько актуальна тема Украины во взаимоотношениях России и Китая?- Это часть международной повестки. Китай выступал с предложением по мирному урегулированию, которое, разумеется, тут же было торпедировано. Первое, что бросается в глаза, это то, как встречали Верховного в Китае, это можно сравнить с тем, как встречали канцлера ФРГ Шольца. После этого даже говорить ничего не надо. Понятно, что на повестке здесь стоят вопросы экономики, они будут двигать все вперед. Все остальные вопросы находятся в строгой привязке. Китай заинтересован в этом сотрудничестве. Точно так же, как в нем заинтересована Россия. Я подчеркиваю именно слово "сотрудничество", а не слово "союз". Потому что между этими понятиями есть определенная разница. Особенно она видна в политике.Понятно, что те договоренности, которые были достигнуты, а значительная часть их уже была оглашена, вызвали колоссальную ненависть в Соединенных Штатах. Просто взрыв негодования. Потому что, конечно, они не были к этому готовы. Сами по себе две страны, что Россия, что Китай – это головная боль для Соединенных Штатов. Представьте, что эти две страны начинают действовать синхронно. И это колоссальный провал американской администрации. Как мы помним, этот же треугольник Китай – СССР – Соединенные Штаты – это же еще была главная боль еще Генри Киссинджера.И, конечно, отдельно я бы выделил визит Путина в Харбин. Такая глубоко символичная история. Потому что Харбин был русским. Не в смысле его принадлежности, а в смысле, что это наряду с Парижем и Берлином один из центров русского рассеяния после Гражданской войны. В Харбине есть православный храм, он уже не в ведении РПЦЗ, а в юрисдикции Китайской православной церкви. И Путин туда приехал с иконой. И, самое главное, Путин еще и со студентами побеседовал. Но вы попробуйте сейчас представить политика, который пойдет беседовать со студентами. Но они даже многие по бумажке ничего прочитать уже не могут.- Поговорим о новом министре обороны России и ситуации на харьковском направлении. Зеленский недавно заявил, что два комплекса ПВО "Пэтриот" якобы принципиально изменят ситуацию под Харьковом.- Начнем с того, что два-три "Пэтриота" ничего не сделают, потому что "Вашингтон Пост", а не российские СМИ, пишет о том, что Украина уже за 2024 год потеряла территории больше, чем она смогла позволить себе отвоевать в результате этого пресловутого контрнаступа. Поэтому эти все истории с протянутой рукой и воплями, если вы мне дадите, я вот тут всем всё покажу, они просто не работают.Я полагал, что на позиции первого заместителя министра обороны направят двух человек. Я полагал, что один будет заниматься экономикой и логистикой, а второй будет отвечать за координацию фронта и тыла, которая тоже подседает, в том числе, кстати, с медийной точки зрения. Про Белоусова я не думал, и могу честно сказать, я полагал, что в Минобороны окажется всем известный, всеми любимый тульский губернатор Дюмин. Но он оказался в администрации президента, где будет заниматься, в том числе, военным направлением. А на министерство обороны отправили системного абсолютно, очень прогосударственного экономиста Белоусова.Для чего? Путин распрекрасно знает историю. Советский Союз надломился именно на ВПК, потому что он занимал огромную часть бюджета, и это было все не очень эффективно. То есть, мы сломались на милитаризме.Как известно, товарищ Сталин громил красных милитаристов, в частности, Михаила Николаевича Тухачевского. Чтобы в стране, которая никогда за свою историю не жалела денег на оружие, чтобы в такой стране заработать ярлык милитариста, надо сильно было стараться с отрицательной коннотацией.Но, к сожалению, то, что было очевидно Сталину, не было очевидно преемникам, которые появились потом. Очевидно, что у нас сейчас перестроена экономика. Очевидно, что министерство обороны сейчас – это, по большому счету, государство в государстве. И это надо очень правильно все расходовать и за всем за этим следить. И очевидно совершенно, что должен быть не генерал, не фельдмаршал, не там еще кто-то, а это должен быть именно системный экономист. Вот этим будет заниматься Белоусов.Если мы говорим по поводу проведения СВО, то Генштаб как был, так и продолжает работать под управлением генерала Герасимова. Вообще, вот эти претензии к Генеральному штабу я не до конца понимаю. То есть, вернее, я понимаю, на чем они базируются. Они базировались изначально на глупостях политологов на пенсии, которые были уверены, что можно за неделю дойти до Львова, а потом и до Варшавы.Кстати, обращаю внимание: сейчас все восторженно говорят, как мы замечательно работаем на Харьковском направлении, но при этом восторгаются ровно те же самые люди, которые вот только что говорили о том, что все надо все поменять. А вот эти операции кто продумывает, не Генштаб ли?При этом все эти диванные стратегии находятся в модели викингов: всех убить, всех изничтожить. Но Россия так никогда не воевала. Поэтому Харьковское направление, конечно, важно, но я не думаю, что надо штурмовать город. И уж тем более категорически против стирания его с лица земли.А вот коммуникации у нас сильно подхрамывают, особенно учитывая то что творится в медиа, потому что идут эти бесконечные "срочно, сборы", открытия артелей, которые будут производить народный дрон, народную пушку, народный танк, на все собираются деньги, никто ни за что не отчитывается. В этом надо наводить порядок, потому что бардак просто феноменальнейший.- Одна из тем новостной повестки на минувшей неделе – это беспорядки в Грузии вокруг закона об иноагентах. Почему-то все забывают, что первая страна, в которой был принят этот – закон США, где он успешно действует по сей день, и попробуй ему не подчинись.- Более того, все остальные списали этот закон у Соединенных Штатов и не добавляют туда ничего. Точнее всего об этом сказал замечательный в прошлом футболист киевского "Динамо" Каха Каладзе, ныне градоначальник города Тбилиси. Он сказал, что вот эта клиентела, которая под управлением МИД Прибалтики пытается шатать власть, приведет к украинскому сценарию.Грузины уяснили пример Януковича, который поверил и был кинут, а вот они не хотят. И несмотря на то, что туда приехал замгоссекретаря США по постсоветскому пространству Джим О'Брайен, несмотря на то, что из европейских депутатов и политиков в Грузии сейчас хоть батальон формируй, грузины не дрогнули.Теперь для начала у них отнимут перспективу вступление в Европейский союз, хотя она и так, в общем, была такая себе. Это Саакашвили обещали еще в 2007 году, а сейчас 2024-й, еще какие-нибудь санкции ведут, но Грузия в результате этих политических игрищ в 2008 году потеряла треть своей территории.Но в результате для грузинского национального сознания это очень болезненная история, и они не хотят, чтобы у них еще что-то такое произошло. Тем более, что они еще не только на Украину смотрят рядом есть Армения. Посмотрите, какая дискотека там идет с потерей территории ради пресловутого западного влияния. Поэтому правильно грузины отбиваются из последних сил.Но в результате для грузинского национального сознания это очень болезненная история, и они не хотят, чтобы у них еще что-то такое произошло. Тем более, что они еще не только на Украину смотрят – рядом есть Армения. Посмотрите, какая дискотека там идет с потерей территории ради пресловутого западного влияния. Поэтому правильно грузины отбиваются из последних сил.

https://ukraina.ru/20240518/1055147160.html

https://ukraina.ru/20231130/1051631367.html

https://ukraina.ru/20240520/1055162398.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, китай, грузия, владимир путин, андрей белоусов, армен гаспарян, всу, харьков