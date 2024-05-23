https://ukraina.ru/20240523/1055231699.html
"В Киеве понимают, чем это грозит": эксперт назвал главное направление летнего наступления армии РФ
"В Киеве понимают, чем это грозит": эксперт назвал главное направление летнего наступления армии РФ - 23.05.2024 Украина.ру
"В Киеве понимают, чем это грозит": эксперт назвал главное направление летнего наступления армии РФ
Именно Авдеевско-Покровское направление определяется как главное в летнем наступлении ВС РФ. Чтобы остановить продвижение российских военных к Покровску (Краснормейску), Селидово и Курахово, ВСУ нужно перебросить резервы. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-05-23T03:30
2024-05-23T03:30
2024-05-23T03:30
россия
киев
запад
эбрахим (ибрахим) раиси
ростислав ищенко
всу
вс рф
наступление
днепр
авдеевка
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В случае прорыва ВС РФ к Покровску и последующего украинского отступления шансов надолго удержаться на линии Запорожье-Павлоград-Харьков у ВСУ нет. Лучшее, что может сделать Киев, это, пожертвовав значительными силами прикрытия, увести хотя бы наиболее боеспособные и мотивированные части за Днепр, чтобы попытаться построить там новую линию обороны, рассказал эксперт.Таким образом Авдеевско-Покровское направление определяется как главное в летнем наступлении. Скрыть направление главного удара было очень сложно, особенно когда операция развивается уже давно и весь театр военных действий (ТВД) просматривается в режиме реального времени всем, от БпЛА до спутников, отметил он.В Киеве прекрасно понимают, что происходит и чем это грозит. Именно поэтому ВС РФ и не снижают активность по всей линии фронта. Чтобы остановить продвижение российских военных к Покровску (Красноармейску), Селидово и Курахово, ВСУ нужны резервы, указал политолог.Перебрасывать на левый берег те 250-300 тысяч относительно боеспособных войск, которые у них остались, в Киеве просто боятся, так как тогда правый берег останется неприкрытым, а Россия получит два сценария быстрого завершения войны, заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, являлся ли Эбрахим Раиси фигурой, которая могла бы вызывать ненависть у Запада можно прочитать в интервью Дмитрия Бабича О том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана
https://ukraina.ru/20240522/1055228577.html
россия
киев
запад
днепр
авдеевка
запорожье
харьков
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Украина.ру
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россия, киев, запад, эбрахим (ибрахим) раиси, ростислав ищенко, всу, вс рф, наступление, днепр, авдеевка, беспилотники, бпла, запорожье, харьков
Россия, Киев, Запад, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Ростислав Ищенко, ВСУ, ВС РФ, наступление, Днепр, Авдеевка, беспилотники, БПЛА, Запорожье, Харьков
"В Киеве понимают, чем это грозит": эксперт назвал главное направление летнего наступления армии РФ
Именно Авдеевско-Покровское направление определяется как главное в летнем наступлении ВС РФ. Чтобы остановить продвижение российских военных к Покровску (Краснормейску), Селидово и Курахово, ВСУ нужно перебросить резервы. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
В случае прорыва ВС РФ к Покровску и последующего украинского отступления шансов надолго удержаться на линии Запорожье-Павлоград-Харьков у ВСУ нет. Лучшее, что может сделать Киев, это, пожертвовав значительными силами прикрытия, увести хотя бы наиболее боеспособные и мотивированные части за Днепр, чтобы попытаться построить там новую линию обороны, рассказал эксперт.
"Не факт, кстати, что силы прикрытия выберут героическую гибель, а не банальную сдачу в плен. Если произойдёт последнее, то катастрофу ВСУ вообще никто и ничто не сможет отменить, она становится неизбежной, как восход солнца утром", - добавил Ищенко.
Таким образом Авдеевско-Покровское направление определяется как главное в летнем наступлении. Скрыть направление главного удара было очень сложно, особенно когда операция развивается уже давно и весь театр военных действий (ТВД) просматривается в режиме реального времени всем, от БпЛА до спутников, отметил он.
В Киеве прекрасно понимают, что происходит и чем это грозит. Именно поэтому ВС РФ и не снижают активность по всей линии фронта. Чтобы остановить продвижение российских военных к Покровску (Красноармейску), Селидово и Курахово, ВСУ нужны резервы, указал политолог.
Перебрасывать на левый берег те 250-300 тысяч относительно боеспособных войск, которые у них остались, в Киеве просто боятся, так как тогда правый берег останется неприкрытым, а Россия получит два сценария быстрого завершения войны, заключил автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции
читайте на сайте Украина.ру
О том, являлся ли Эбрахим Раиси фигурой, которая могла бы вызывать ненависть у Запада можно прочитать в интервью Дмитрия Бабича О том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана