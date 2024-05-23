https://ukraina.ru/20240523/1055231699.html

"В Киеве понимают, чем это грозит": эксперт назвал главное направление летнего наступления армии РФ

"В Киеве понимают, чем это грозит": эксперт назвал главное направление летнего наступления армии РФ - 23.05.2024 Украина.ру

"В Киеве понимают, чем это грозит": эксперт назвал главное направление летнего наступления армии РФ

Именно Авдеевско-Покровское направление определяется как главное в летнем наступлении ВС РФ. Чтобы остановить продвижение российских военных к Покровску (Краснормейску), Селидово и Курахово, ВСУ нужно перебросить резервы. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-05-23T03:30

2024-05-23T03:30

2024-05-23T03:30

россия

киев

запад

эбрахим (ибрахим) раиси

ростислав ищенко

всу

вс рф

наступление

днепр

авдеевка

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В случае прорыва ВС РФ к Покровску и последующего украинского отступления шансов надолго удержаться на линии Запорожье-Павлоград-Харьков у ВСУ нет. Лучшее, что может сделать Киев, это, пожертвовав значительными силами прикрытия, увести хотя бы наиболее боеспособные и мотивированные части за Днепр, чтобы попытаться построить там новую линию обороны, рассказал эксперт.Таким образом Авдеевско-Покровское направление определяется как главное в летнем наступлении. Скрыть направление главного удара было очень сложно, особенно когда операция развивается уже давно и весь театр военных действий (ТВД) просматривается в режиме реального времени всем, от БпЛА до спутников, отметил он.В Киеве прекрасно понимают, что происходит и чем это грозит. Именно поэтому ВС РФ и не снижают активность по всей линии фронта. Чтобы остановить продвижение российских военных к Покровску (Красноармейску), Селидово и Курахово, ВСУ нужны резервы, указал политолог.Перебрасывать на левый берег те 250-300 тысяч относительно боеспособных войск, которые у них остались, в Киеве просто боятся, так как тогда правый берег останется неприкрытым, а Россия получит два сценария быстрого завершения войны, заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко К дискуссии вокруг Харьковской операции читайте на сайте Украина.руО том, являлся ли Эбрахим Раиси фигурой, которая могла бы вызывать ненависть у Запада можно прочитать в интервью Дмитрия Бабича О том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана

https://ukraina.ru/20240522/1055228577.html

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