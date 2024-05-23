"Я устал, я ухожу": офицер о том, что произойдет, если к власти на Западе придет "лохматое чудовище" - 23.05.2024 Украина.ру
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"Я устал, я ухожу": офицер о том, что произойдет, если к власти на Западе придет "лохматое чудовище"
"Я устал, я ухожу": офицер о том, что произойдет, если к власти на Западе придет "лохматое чудовище" - 23.05.2024 Украина.ру
"Я устал, я ухожу": офицер о том, что произойдет, если к власти на Западе придет "лохматое чудовище"
Киевский режим может сколько угодно твердить про военное положение, но он уже потерял свою легитимность. Сейчас Зеленский должен выступить с заявлением: "Я устал, я ухожу", это его единственный шанс выжить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-05-23T05:00
2024-05-23T05:00
новости
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
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украина
россия
всу
война
запад
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Все заявления президента Франции Эммануэля Макрона об интервенции на Украину рассчитаны на внутреннюю аудиторию, чтобы объяснить, почему собственное население живет плохо. Кто-то в это верит, а кто-то - нет, рассказал офицер.Экономического смысла нападать на Россию Западу сейчас нет. Понятно, что если там к власти придет "лохматое чудовище, которое решит шмальнуть в нас ядерное оружие", то начнется война, добавил он.По мнению эксперта, Адольф Гитлер проиграл войну по экономическим причинам. Это стало понятно уже в 1943 году. Поэтому российскому руководству необходимо помочь украинским генералам совершить переворот и свергнуть Зеленского. Это могло бы закончить войну гораздо быстрее, уточнил ветеран.Киевский режим может сколько угодно твердить про военное положение, но он очевидно потерял свою легитимность. Сейчас Зеленский должен выступить с заявлением: "Я устал, я ухожу". Это его единственный шанс выжить, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.руО том, как ответил Россия на вторжение в Приднестровье, можно прочитать в интервью Дмитрия Соина о том, как десять потерянных для ВСУ дивизий вынесут Зеленского на зловонную свалку
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новости, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, адольф гитлер, украина, россия, всу, война, запад, генерал, переворот
Новости, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Адольф Гитлер, Украина, Россия, ВСУ, война, Запад, генерал, переворот

"Я устал, я ухожу": офицер о том, что произойдет, если к власти на Западе придет "лохматое чудовище"

05:00 23.05.2024
 
Зеленский
Зеленский
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Киевский режим может сколько угодно твердить про военное положение, но он уже потерял свою легитимность. Сейчас Зеленский должен выступить с заявлением: "Я устал, я ухожу", это его единственный шанс выжить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Все заявления президента Франции Эммануэля Макрона об интервенции на Украину рассчитаны на внутреннюю аудиторию, чтобы объяснить, почему собственное население живет плохо. Кто-то в это верит, а кто-то - нет, рассказал офицер.
Экономического смысла нападать на Россию Западу сейчас нет. Понятно, что если там к власти придет "лохматое чудовище, которое решит шмальнуть в нас ядерное оружие", то начнется война, добавил он.
"Но мы же прекрасно понимаем, что война — это деньги. Недаром у нас поставили министром обороны человека, который умеет считать. У кого экономика готова к войне, тот и победит", - отметил Кутырь.
По мнению эксперта, Адольф Гитлер проиграл войну по экономическим причинам. Это стало понятно уже в 1943 году. Поэтому российскому руководству необходимо помочь украинским генералам совершить переворот и свергнуть Зеленского. Это могло бы закончить войну гораздо быстрее, уточнил ветеран.
Киевский режим может сколько угодно твердить про военное положение, но он очевидно потерял свою легитимность. Сейчас Зеленский должен выступить с заявлением: "Я устал, я ухожу". Это его единственный шанс выжить, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.ру
О том, как ответил Россия на вторжение в Приднестровье, можно прочитать в интервью Дмитрия Соина о том, как десять потерянных для ВСУ дивизий вынесут Зеленского на зловонную свалку
Юрий Тавровский интервью - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
21 мая, 18:10
Юрий Тавровский: США не смогли сделать из Тайваня Украину, поэтому готовят против Китая нового камикадзеРоссия и Китай взяли на себя роль поддержания мира на планете. Создания архитектуры управления, которая бы исключала гегемонизм, диктат, разжигание войны, использование марионеточных режимов
 
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