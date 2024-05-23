https://ukraina.ru/20240523/1055218443.html

"Я устал, я ухожу": офицер о том, что произойдет, если к власти на Западе придет "лохматое чудовище"

"Я устал, я ухожу": офицер о том, что произойдет, если к власти на Западе придет "лохматое чудовище" - 23.05.2024 Украина.ру

"Я устал, я ухожу": офицер о том, что произойдет, если к власти на Западе придет "лохматое чудовище"

Киевский режим может сколько угодно твердить про военное положение, но он уже потерял свою легитимность. Сейчас Зеленский должен выступить с заявлением: "Я устал, я ухожу", это его единственный шанс выжить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-05-23T05:00

2024-05-23T05:00

2024-05-23T05:00

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франция

владимир зеленский

эммануэль макрон

адольф гитлер

украина

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всу

война

запад

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Все заявления президента Франции Эммануэля Макрона об интервенции на Украину рассчитаны на внутреннюю аудиторию, чтобы объяснить, почему собственное население живет плохо. Кто-то в это верит, а кто-то - нет, рассказал офицер.Экономического смысла нападать на Россию Западу сейчас нет. Понятно, что если там к власти придет "лохматое чудовище, которое решит шмальнуть в нас ядерное оружие", то начнется война, добавил он.По мнению эксперта, Адольф Гитлер проиграл войну по экономическим причинам. Это стало понятно уже в 1943 году. Поэтому российскому руководству необходимо помочь украинским генералам совершить переворот и свергнуть Зеленского. Это могло бы закончить войну гораздо быстрее, уточнил ветеран.Киевский режим может сколько угодно твердить про военное положение, но он очевидно потерял свою легитимность. Сейчас Зеленский должен выступить с заявлением: "Я устал, я ухожу". Это его единственный шанс выжить, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.руО том, как ответил Россия на вторжение в Приднестровье, можно прочитать в интервью Дмитрия Соина о том, как десять потерянных для ВСУ дивизий вынесут Зеленского на зловонную свалку

https://ukraina.ru/20240521/1055197273.html

франция

украина

россия

запад

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новости, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, адольф гитлер, украина, россия, всу, война, запад, генерал, переворот