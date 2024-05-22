https://ukraina.ru/20240522/1055215918.html

Спутник жизни и смерти: США нужен casus belli в космосе

Спутник жизни и смерти: США нужен casus belli в космосе - 22.05.2024 Украина.ру

Спутник жизни и смерти: США нужен casus belli в космосе

Противостояние мировых держав готово перейти на новый уровень и выплеснуться в космическое пространство. То, что еще недавно считалось перспективой отдаленного будущего и уделом поклонников фантастики постепенно обретает реальные черты

2024-05-22T12:55

2024-05-22T12:55

2024-05-22T12:56

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Курс на милитаризациюКосмос пока еще относительно свободен от оружия, но очевидно, что эпохе мирного освоения околоземного пространства постепенно приходит конец.Наиболее мощные в экономическом и военном отношении страны стали присматриваться к космосу как к гипотетической арене будущих конфликтов еще с середины прошлого века.В 1960-х гг. между США, СССР и Великобританией было заключено соглашение о запрете размещения в космосе ядерного вооружения, а позже и о запрете там ядерных испытаний. Вскоре к этому договору присоединились более ста стран.Если с "ядеркой" вопрос урегулирован, то с космической гонкой простых вооружений не все так просто. Советский Союз, а затем РФ неоднократно призывали закрепить на бумаге запрет на милитаризацию космического пространства, однако на Западе на эти инициативы неизменно отвечали отказом.Ослепить или уничтожитьОчертания будущих "звездных войн" проступают пока в связи со спутниками – основой современных систем навигации и играющих все более важную роль в разведке.На сегодняшний день из открытых источников известно, что свои наработки по противоспутниковому оружию имеют США, Россия, Китай, Индия и Израиль.Если сильно упрощать, то в этом направлении есть две условные концепции: кинетическое (разрушающее) - противоспутниковые ракеты наземного и морского базирования и электромагнитное (неразрушающее).С середины "нулевых" в мире начали открыто испытывать соответствующее оружие. В 2007-м Китай запустил с мобильной пусковой установки на космодроме Сичан ракету, которая прямым попаданием уничтожила старый китайский метеоспутник на полярной орбите высотой 865 м.Через год вслед за КНР свои испытания успешно провели Соединенные Штаты. Для этого была использована корабельная противоракета SM-3, которую запустили с крейсера "Лэйк Эри". В качестве цели был выбран военный спутник USA-193, который был за два года до этого выведен на низкую орбиту в 257 км, после чего связь с ним была потеряна.В 2021 году Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы страны испытали неназванную противоспутниковую ракету, которая сбила давно неиспользуемый советский разведывательный спутниковый аппарат "Целина-Д".Вслед за этим в 2022 году США ввели односторонний мораторий на испытания противоспутникового оружия и пригласили другие государства присоединиться к этому решению.Следует зафиксировать: мораторий запрещает только испытания, документом не ограничиваются научно-технические разработки в этой области, вплоть до компьютерного моделирования таких испытаний, что дает повод говорить о половинчатом характере этого моратория и нежелании Соединенных Штатов полностью отказаться от идеи такого оружия.Американцам есть за что опасаться – наибольшее количество военных спутников на околоземных орбитах принадлежат именно им (239). Для сравнения: у Китая таких спутников 140, у РФ – 105 (данные на начало этого года)."Зевсом" по спутникамОдними ракетами дело не ограничивается, крупнейшие игроки всерьез работают над тем, чтобы иметь возможность бороться со спутниками противника и более "продвинутыми" методами.Несколько лет назад в России сообщили о подвижках в создании межорбитального ядерного буксира, известного как "Зевс". Это проект принципиально нового космического транспортного средства, которое серьезно упрочит позиции России в деле освоения Солнечной системы.По одному из возможных вариантов его использования, "Зевс" может быть оборудован лазерным лучом и электромагнитным импульсом, которые будут выводить из строя спутники. На сегодняшний день этот буксир находится в стадии разработки, поэтому идея "охотника за спутниками" остается пока на бумаге.Не отстают от российских конструкторов их американские и китайские коллеги. Известно, что в КНР выдвигались идеи космического робота для противодействия спутникам, а в США предлагали создать наземный лазер, который будет воздействовать на датчики на спутниках.Дошло до того, что в недавней публикации газеты The New York Times говорилось, что американцы работают над тем, чтобы заполучить оружие, способное выводить из строя "вражеские космические корабли".Американские провокацииСегодня человечество вплотную подошло к новому витку космического противостояния сверхдержав. Катализатором этого во многом стали события на Украине, показавшие высокую роль спутников в современных боевых действиях и в гражданском секторе.Соединенные Штаты и здесь ведут себя традиционно – вкладывая гигантские деньги в космическое оружие Вашингтон постоянно обвиняет другие страны в милитаризации космоса и создании угроз для мирных космических проектов.Не обходится и без откровенного манипулирования и демонизации противника. Несколько месяцев назад, когда в Конгрессе дебатировался вопрос дальнейшей поддержки Украины, комитет Палаты представителей по разведке заявил о "серьезной угрозе национальной безопасности". Позже выяснилось, что США якобы располагают данными о подготовке Россией испытания ядерного оружия в космосе.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные заявления со стороны Соединенных Штатов являются "вбросами", призванными повлиять на конгрессменов, чтобы они поддержали дальнейшее финансирование Украины.Подробнее о подоплеке этого заявления США читайте в материале издания Украина.ру "Звездные войны". Как США использовали космос в информационной войне.Нелепость этой американской уловки еще и в том, что такие испытания будут означать односторонний выход РФ из соответствующего соглашения, что будет иметь беспрецедентный характер и создаст угрозу всей мировой стабильности, сложно представить, что кто-то сейчас рискнет настолько поднимать ставки. Нагнетание истерии со стороны США продолжилось в текущем месяце, после того, как 17 мая с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1б" были выведены на орбиты космические аппараты.Представитель Пентагона Патрик Райдер бездоказательно обвинил Россию в том, что этим запуском в космос было выведено некое противоспутниковое оружие.По его словам, на этой же орбите находятся правительственные американские спутники.Полный запретВоенное освоение космоса – дело почти неизбежное. Единственное, что может остановить новую гонку вооружений – полный запрет на оружие в околоземном пространстве. Это понимают в Москве. Два дня назад РФ внесла на голосование в Совбезе ООН резолюцию о полном запрещении милитаризации космоса, однако против выступили США.В Соединенных Штатах настаивают, что запрет должен касаться только оружия массового поражения, соответствующую резолюцию ветировала уже Россия.Данная ситуация наглядно показывает, кто действительно является главным поджигателем космической войны.

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, сша, россия, космос, оружие, спутник