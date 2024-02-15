https://ukraina.ru/20240215/1053313373.html

"Звездные войны". Как США использовали космос в информационной войне

"Звездные войны". Как США использовали космос в информационной войне - 15.02.2024 Украина.ру

"Звездные войны". Как США использовали космос в информационной войне

Советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан внезапно назначил срочный секретный брифинг для лидеров американского конгресса

2024-02-15T13:25

2024-02-15T13:25

2024-02-15T13:25

эксклюзив

сша

космос

звездные войны

джейк салливан

россия

украина

ядерное оружие

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Как сообщается, встреча будет посвящена угрозе нацбезопасности США, которая исходит из космоса – где россияне якобы могут применить некие секретные ядерные вооружения.Подтекст этих событий, напугавших американскую публику, является для экспертов совершенно ясным и очевидным.Спикер палаты представителей Майк Джонсон накануне заявил, что пока не собирается выносить на обсуждение законопроект, который предусматривает финансовую поддержку Украины – несмотря на настойчивое давление со стороны Белого Дома.Причем, после московского интервью Такера Карлсона среди конгрессменов выросло число противников безоговорочной и бесконечной поддержки, которую обещает оказывать Киеву Вашингтон.И тогда в администрации Байдена запустили план Б. Ястребы из команды американского президента решили довольно бесхитростно запугать палату представителей русской угрозой, которая якобы нависла прямо над головой – хотя, при этом, остается максимально расплывчатой и неопределенной.Ведь всем известно, что Россия не размещала на орбите никакого оружия, а опасная идея милитаризации космоса продвигается именно Пентагоном."Про "серьезную угрозу, которая исходит от России", рассказывают примерно те же люди и из тех же структур, что в 2016-м году сообщали том, что Москва вмешивается в американские выборы, а Трамп – агент Кремля.Просто в США опять выбирают президента. Просто дипстейт опять не уверен, что получится протолкнуть своего", – пишет об этом шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Даже максимально лояльная к демократам New York Times откровенно признает, что секретные космические истории Салливана в основном направлены на оказание давления на конгрессменов по вопросу о выделении помощи для Зеленского.Хотя они также могут расцениваться как попытка сплотить американское общество вокруг президента Байдена, которого открыто уличили в прогрессирующей недееспособности.Стоит напомнить, что американское правительство не первый раз использует космическую тему в своей государственной пропаганде, в рамках глобальной информационной борьбы, ставки в которой могут оказаться сегодня максимально высокими.Старшее поколение наверняка помнит широко разрекламированную программу Стратегическая оборонная инициатива (СОИ), которая была объявлена президентом США Рональдом Рейганом в марте 1983 года.С легкой руки американского президента, который начинал свою карьеру в Голливуде, СОИ получила расхожее получила прозвище "Звездные войны" – по аналогии с популярными фантастическими кинолентами Джорджа Лукаса.Впрочем, сам американский режиссер пришел от этого в ярость, и своеобразно отомстил Рейгану за похищенное название своих фильмов. В одной из следующих картин Лукас ввел в действие чрезвычайно отталкивающего персонажа – лицемерного, лживого и воинственного политикана по имени Нут ("Псих") Ганрей.Концепция Стратегической оборонной инициативы действительно напоминала сценарий фантастического блокбастера.Она предусматривала создание целой сети боевых спутников, направленных на перехват советских ядерных боеголовок.Причем, эти космические аппараты должны были применять особые средства поражения, основанные на новых физических принципах, которые толком не изучены даже сегодня – а тогда, сорок лет назад, представляли для ученых сплошную terra incognita.Учитывая особенности безвоздушного пространства, Рейган пообещал использовать в нем лазерное, электромагнитное, кинетическое, сверхвысокочастотное оружие. Не говоря уже о более традиционных военных технологиях, которые тоже планировали применить в будущих звездных войнах.В частности, США собирались использовать в рамках своей космической программы ядерные технологии. Основой системы СОИ должны были стать рентгеновские лазерные системы, которые приводились бы в действие специальными ядерными зарядами, создающими эффект ионизации плазмы.Чтобы обойти условия международного договора о неразмещении ядерного оружия в космосе, американцы планировали запускать эти атомные лазеры с подводных лодок класса "Поларис", чтобы их можно было вывести на орбиту в первые минуты после гипотетической советской атаки.Но суть вопроса заключалась именно в том, что "оборонительное" космическое оружие Рональда Рейгана могло буквально в любой момент атаковать Советский Союз.Военные эксперты не видели в программе СОИ ничего, что напоминало бы о намерениях защищаться. Наоборот, она выглядела для них как попытка подавить противника в Холодной войне через доминирование в космосе.Потому что размещенное на орбите оружие позволяло Пентагону мгновенно уничтожить советские космические спутники, разрушить станцию "Мир" и нанести неотразимые удары по всей территории СССР.Однако те же эксперты считали, что США не смогут перейти к практической реализации "Звездных войн". Просто потому, что уровень развития технологий, существовавший в начале восьмидесятых годов прошлого века, не позволял создать чудесные военные игрушки, которые обещала вывести на орбиту американская пропаганда.Это мнение было убедительно подтверждено временем. Потому что эксперименты с лазерным оружием, которые десятилетиями проводятся в США, не привели ни к каким осязаемым результатам даже в обычных земных условиях – не говоря уже про его применение в космосе. Хотя на эти эксперименты регулярно тратятся огромные деньги из госбюджета.Существует распространенное мнение, что идея СОИ изначально являлась большим информационным блефом.По мнению Давида Оманда, возглавлявшего Центр правительственной связи Великобритании, американцы хотели спровоцировать советских лидеров на космическую гонку вооружений – чтобы подорвать этим советскую экономику.Сейчас известно, что советское военно-политическое руководство тоже относилось к перспективам "Звездных войн" с большой долей здорового скепсиса.Однако в КПСС не могли не реагировать на угрозу, увеличивая расходы на собственную ядерную программу – чтобы советские ракеты смогли противостоять американским военным спутникам, о которых кричали на каждом шагу в США.А страх перед тотальной космической войной способствовал началу переговорного процесса между Горбачевым и Рейганом – когда американские партнеры сумели обмануть советского генсека, обещая ему мирное сосуществование и разрядку.И похожий обман ощущается сегодня в действиях нового поколения американских ястребов, которые пугают своих сограждан космической угрозой Москвы.

https://ukraina.ru/20240215/1053308670.html

https://ukraina.ru/20240202/1053057328.html

https://ukraina.ru/20240215/1053314269.html

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эксклюзив, сша, космос, звездные войны, джейк салливан, россия, украина, ядерное оружие