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Шпионаж в пользу Украины: жительницу Забайкальского края приговорили к 12 годам колонии

Шпионаж в пользу Украины: жительницу Забайкальского края приговорили к 12 годам колонии - 22.05.2024 Украина.ру

Шпионаж в пользу Украины: жительницу Забайкальского края приговорили к 12 годам колонии

Жительницу Забайкальского края суд приговорил к 12 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщил 22 мая телеграм-канал "Оперативные сводки"

2024-05-22T10:50

2024-05-22T10:50

2024-05-22T10:50

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Забайкальский краевой суд признал Сулимову А.Ю. виновной по статье "Государственная измена" (ст. 275 УК РФ). Ей назначено 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима и с ограничением свободы на 1 год.В октябре прошлого года российские силовики задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины.Девушка, по заданию украинской спецслужбы, собирала и передавала материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции.Задержанная полностью осознала возможность использования переданных украинским спецслужбам сведений против безопасности России.

https://ukraina.ru/20231220/1052264024.html

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