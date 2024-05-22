Шпионаж в пользу Украины: жительницу Забайкальского края приговорили к 12 годам колонии
© Оперативные сводки телеграм-канал скриншот видео
© Оперативные сводки телеграм-канал скриншот видео
Жительницу Забайкальского края суд приговорил к 12 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщил 22 мая телеграм-канал "Оперативные сводки"
Забайкальский краевой суд признал Сулимову А.Ю. виновной по статье "Государственная измена" (ст. 275 УК РФ). Ей назначено 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима и с ограничением свободы на 1 год.
В октябре прошлого года российские силовики задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины.
Девушка, по заданию украинской спецслужбы, собирала и передавала материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции.
Задержанная полностью осознала возможность использования переданных украинским спецслужбам сведений против безопасности России.