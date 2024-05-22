Шпионаж в пользу Украины: жительницу Забайкальского края приговорили к 12 годам колонии - 22.05.2024 Украина.ру
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Шпионаж в пользу Украины: жительницу Забайкальского края приговорили к 12 годам колонии
Шпионаж в пользу Украины: жительницу Забайкальского края приговорили к 12 годам колонии - 22.05.2024 Украина.ру
Шпионаж в пользу Украины: жительницу Забайкальского края приговорили к 12 годам колонии
Жительницу Забайкальского края суд приговорил к 12 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщил 22 мая телеграм-канал "Оперативные сводки"
2024-05-22T10:50
2024-05-22T10:50
новости
россия
украина
госизмена
суд
шпионаж
спецслужба
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Забайкальский краевой суд признал Сулимову А.Ю. виновной по статье "Государственная измена" (ст. 275 УК РФ). Ей назначено 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима и с ограничением свободы на 1 год.В октябре прошлого года российские силовики задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины.Девушка, по заданию украинской спецслужбы, собирала и передавала материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции.Задержанная полностью осознала возможность использования переданных украинским спецслужбам сведений против безопасности России.
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новости, россия, украина, госизмена, суд, шпионаж, спецслужба
Новости, Россия, Украина, госизмена, Суд, шпионаж, спецслужба

Шпионаж в пользу Украины: жительницу Забайкальского края приговорили к 12 годам колонии

10:50 22.05.2024
 
© Оперативные сводки телеграм-канал скриншот видео
© Оперативные сводки телеграм-канал скриншот видео
Читать в
Жительницу Забайкальского края суд приговорил к 12 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщил 22 мая телеграм-канал "Оперативные сводки"
Забайкальский краевой суд признал Сулимову А.Ю. виновной по статье "Государственная измена" (ст. 275 УК РФ). Ей назначено 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима и с ограничением свободы на 1 год.
В октябре прошлого года российские силовики задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины.
Девушка, по заданию украинской спецслужбы, собирала и передавала материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции.
Задержанная полностью осознала возможность использования переданных украинским спецслужбам сведений против безопасности России.
ФСБ РФ задержала гражданина РФ по подозрению в госизмене
20 декабря 2023, 10:17
Житель Комсомольска-на-Амуре за шпионаж для Украины отправится в колонию на 9,5 летЗа госизмену мужчина проведет почти 10 лет в колонии строго режима, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю
 
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11:29Среди картин Медведчука нашли предметы культурной и исторической ценности
10:50Шпионаж в пользу Украины: жительницу Забайкальского края приговорили к 12 годам колонии
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