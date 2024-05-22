https://ukraina.ru/20240522/1055210983.html

"Парижу есть над чем задуматься": в МИД РФ рассказали, к чему приведёт отправка войск на Украину

"Парижу есть над чем задуматься": в МИД РФ рассказали, к чему приведёт отправка войск на Украину - 22.05.2024 Украина.ру

"Парижу есть над чем задуматься": в МИД РФ рассказали, к чему приведёт отправка войск на Украину

Участие Франции в военном конфликте на Украине сделает её стороной конфликта. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников в интервью РИА Новости

2024-05-22T10:35

2024-05-22T10:35

2024-05-22T10:35

новости

украина

франция

россия

эммануэль макрон

париж

мид рф

войска

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/80/1018098076_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_a04172d167d98e38459965216397923f.jpg.webp

В таком случае французские военные станут законными целями для ВС РФ, напомнил он."Готовы ли французы умирать за интересы неонацистского украинского режима и курирующих его англосаксов? Что французские власти будут объяснять семьям погибших? Мне кажется, официальному Парижу здесь есть над чем задуматься", - указал Студенников.Он выразил надежду на то, что в правящих элитах Франции возобладает если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения.Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist ранее заявил, что не исключает отправки сухопутных войск на Украину.Ряд западных лидеров не согласился с высказыванием Макрона и заявил об отсутствии планов оправлять войска на Украину.

https://ukraina.ru/20240511/1055011461.html

украина

франция

россия

париж

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, франция, россия, эммануэль макрон, париж, мид рф, войска