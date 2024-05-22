"Парижу есть над чем задуматься": в МИД РФ рассказали, к чему приведёт отправка войск на Украину
Участие Франции в военном конфликте на Украине сделает её стороной конфликта. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников в интервью РИА Новости
"Участие французских военнослужащих в украинском конфликте официально, де-юре сделает Францию его стороной. Это неминуемо многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, что чревато самыми непредсказуемыми последствиями", - заявил Студенников.
В таком случае французские военные станут законными целями для ВС РФ, напомнил он.
"Готовы ли французы умирать за интересы неонацистского украинского режима и курирующих его англосаксов? Что французские власти будут объяснять семьям погибших? Мне кажется, официальному Парижу здесь есть над чем задуматься", - указал Студенников.
Он выразил надежду на то, что в правящих элитах Франции возобладает если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist ранее заявил, что не исключает отправки сухопутных войск на Украину.Ряд западных лидеров не согласился с высказыванием Макрона и заявил об отсутствии планов оправлять войска на Украину.
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