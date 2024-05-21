https://ukraina.ru/20240521/1055198245.html

Путин уволил еще одного своего помощника

Путин уволил еще одного своего помощника - 21.05.2024 Украина.ру

Путин уволил еще одного своего помощника

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства. Соответствующий указ российский лидер подписал 21 мая

2024-05-21T16:19

2024-05-21T16:19

2024-05-21T16:22

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россия

владимир путин

кадровые перестановки

сво

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Накануне Путин снял с должности своего советника Александру Левицкую, занимавшую этот пост 11 лет. Помимо этого, президент сменил заместителя министра обороны, которым стал бывший министр по делам Крыма и экс-аудитор Счетной палаты, работавший с теперешним главой Минобороны РФ, Олег Савельев. В Киеве назвали кадровые перестановки в МО РФ "не очень хорошим сигналом". Чего ждать от нового министра обороны РФ Андрея Белоусова в интервью "Украина.ру" рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов.

https://ukraina.ru/20240521/1055194540.html

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новости, россия, владимир путин, кадровые перестановки, сво