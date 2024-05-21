Путин уволил еще одного своего помощника
16:19 21.05.2024 (обновлено: 16:22 21.05.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства. Соответствующий указ российский лидер подписал 21 мая
"Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника Президента Российской Федерации", – говорится в документе.
Накануне Путин снял с должности своего советника Александру Левицкую, занимавшую этот пост 11 лет. Помимо этого, президент сменил заместителя министра обороны, которым стал бывший министр по делам Крыма и экс-аудитор Счетной палаты, работавший с теперешним главой Минобороны РФ, Олег Савельев.
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