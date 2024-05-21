Путин уволил еще одного своего помощника - 21.05.2024 Украина.ру
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Путин уволил еще одного своего помощника
Путин уволил еще одного своего помощника - 21.05.2024 Украина.ру
Путин уволил еще одного своего помощника
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства. Соответствующий указ российский лидер подписал 21 мая
2024-05-21T16:19
2024-05-21T16:22
новости
россия
владимир путин
кадровые перестановки
сво
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Накануне Путин снял с должности своего советника Александру Левицкую, занимавшую этот пост 11 лет. Помимо этого, президент сменил заместителя министра обороны, которым стал бывший министр по делам Крыма и экс-аудитор Счетной палаты, работавший с теперешним главой Минобороны РФ, Олег Савельев. В Киеве назвали кадровые перестановки в МО РФ "не очень хорошим сигналом". Чего ждать от нового министра обороны РФ Андрея Белоусова в интервью "Украина.ру" рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов.
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новости, россия, владимир путин, кадровые перестановки, сво
Новости, Россия, Владимир Путин, кадровые перестановки, СВО

Путин уволил еще одного своего помощника

16:19 21.05.2024 (обновлено: 16:22 21.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства. Соответствующий указ российский лидер подписал 21 мая
"Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника Президента Российской Федерации", – говорится в документе.
Накануне Путин снял с должности своего советника Александру Левицкую, занимавшую этот пост 11 лет. Помимо этого, президент сменил заместителя министра обороны, которым стал бывший министр по делам Крыма и экс-аудитор Счетной палаты, работавший с теперешним главой Минобороны РФ, Олег Савельев.
В Киеве назвали кадровые перестановки в МО РФ "не очень хорошим сигналом".
Чего ждать от нового министра обороны РФ Андрея Белоусова в интервью "Украина.ру" рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт по вопросам комплексной безопасности Роман Насонов.
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Депутата Семигина, который судится с участником СВО, уволят с должностиДепутат Госдумы РФ Геннадий Семигин (на фото слева) требует взыскать с участника СВО Евгения Рассказова компенсацию за моральный вред. Руководство партии СРЗП инициировало увольнение депутата с должности руководителя профильного комитета
 
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