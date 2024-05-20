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Путин назначил нового замминистра обороны, ранее работавшего с Белоусовым
Путин назначил нового замминистра обороны, ранее работавшего с Белоусовым - 20.05.2024 Украина.ру
Путин назначил нового замминистра обороны, ранее работавшего с Белоусовым
Президент России Владимир Путин назначил на должность замминистра обороны и руководителя аппарата министерства назначен Олег Савельев, который ранее работал под началом тогда главы Минэкономразвития, а теперь - нового руководителя МО РФ Андрея Белоусова. Соответствующий указ глава государства подписал 20 мая
2024-05-20T18:27
2024-05-20T18:27
2024-05-20T18:31
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Известно, что Савельев в 2008-2014 годах занимал должность замминистра экономического развития, в 2012-2013-ом — под началом Андрея Белоусова, который в этот период возглавлял Министерство экономического развития. В 2014-2015 годах Савельев работал министром по делам Крыма, в 2015-2018 годах — замглавы аппарата Правительства, в 2018-2019 годы — руководитель Аппарата Счетной палаты. С 2019 года стал аудитором в ней. Ранее должность замминистра и руководителя аппарата Минобороны занимал Юрий Садовенко. Его Путин снял с должности одновременно с назначением Савельева. На Украине назвали такое назначение "недобрым сигналом" для киевского режима. В частности, депутат Рады Алексей Гончаренко* отметил, тактику Владимира Путина по подбору кадров в оборонном ведомстве. "Путин продолжает выстраивать вертикаль менеджеров в министерстве обороны. Для нас это не очень хороший сигнал", – написал он в своем телеграм-канале. Ранее в Министерстве обороны сменился руководитель, а президент России объяснил почему эту должность занял лучший экономист страны.* Признан террористом и экстремистом в РФ.
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новости, украина, россия, владимир путин, счетная палата, минобороны, кадровые перестановки, мо рф, сво
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, Счетная палата, Минобороны, кадровые перестановки, МО РФ, СВО
Путин назначил нового замминистра обороны, ранее работавшего с Белоусовым
18:27 20.05.2024 (обновлено: 18:31 20.05.2024)
Президент России Владимир Путин назначил на должность замминистра обороны и руководителя аппарата министерства назначен Олег Савельев, который ранее работал под началом тогда главы Минэкономразвития, а теперь - нового руководителя МО РФ Андрея Белоусова. Соответствующий указ глава государства подписал 20 мая
"Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем Министра обороны Российской Федерации – руководителем Аппарата Министра обороны Российской Федерации", – сказано в документе.
Известно, что Савельев в 2008-2014 годах занимал должность замминистра экономического развития, в 2012-2013-ом — под началом Андрея Белоусова, который в этот период возглавлял Министерство экономического развития.
В 2014-2015 годах Савельев работал министром по делам Крыма, в 2015-2018 годах — замглавы аппарата Правительства, в 2018-2019 годы — руководитель Аппарата Счетной палаты. С 2019 года стал аудитором в ней.
Ранее должность замминистра и руководителя аппарата Минобороны занимал Юрий Садовенко. Его Путин снял с должности одновременно с назначением Савельева.
На Украине назвали такое назначение "недобрым сигналом" для киевского режима. В частности, депутат Рады Алексей Гончаренко* отметил, тактику Владимира Путина по подбору кадров в оборонном ведомстве.
"Путин продолжает выстраивать вертикаль менеджеров в министерстве обороны. Для нас это не очень хороший сигнал", – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее в Министерстве обороны сменился руководитель, а президент России объяснил
почему эту должность занял лучший экономист страны.
* Признан террористом и экстремистом в РФ.