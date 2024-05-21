https://ukraina.ru/20240521/1055197548.html

Глубина глубин украинской "дуополии". The Washington Post обнаружил у Зеленского и Ермака нехорошее

Глубина глубин украинской "дуополии". The Washington Post обнаружил у Зеленского и Ермака нехорошее - 21.05.2024 Украина.ру

Глубина глубин украинской "дуополии". The Washington Post обнаружил у Зеленского и Ермака нехорошее

The Washington Post внезапно озаботилась системой власти на Украине. И установила, что выглядит она вовсе не так, как должна бы выглядеть. Оказывается, во главе Украины стоит не один человек, а два! Правда, отставной украинский политик Олег Рыбачук, которого издание ничтоже сумняшеся цитирует, считает Зеленского и Ермака одним человеком…

2024-05-21T16:21

2024-05-21T16:21

2024-05-21T16:23

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политика

the washington post

андрей ермак

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мнения

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Заинтересовавшись вопросом журналисты WP просто с первых строк статьи, пришли в ужас. То есть буквально с первых строк, ибо претенциозное название звучит так: "Главный помощник Зеленского манипулирует властью, раздражает критиков и не приносит извинений". Сильно, особенно если учитывать, что сам Зеленский на каком-то этапе представлялся в западных СМИ чуть ли не святым.Ненавязчиво цитируя ленинское "письмо к съезду" авторы пишут, что "условия военного времени, включая военное положение, сконцентрировали исключительную власть в администрации президента, что сделало Ермака, пожалуй, самым влиятельным главой администрации в истории страны — практически неотличимым от своего начальника".Далее они старательно приводят обвинения в адрес Ермака, которые можно услышать в Киеве:- "недемократически консолидировал власть в администрации президента";- "руководил ненужной чисткой высших чиновников, включая главнокомандующего генерала Валерия Залужного";- "ограничил доступ к Зеленскому";- "стремился лично контролировать почти каждое важное решение военного времени";- "отстранил Министерство иностранных дел, вмешивался в военные решения и выступал посредником в ключевых сделках с партнёрами, включая Соединённые Штаты" (при этом узурпировав полномочия президента).Причём некоторые обвинения авторы статьи признают.В частности, они отмечают, что не всё гладко со свободой слова: "шесть крупных телевизионных станций 24 часа в сутки транслировали один и тот же новостной контент под названием "Телемарафон United News", который, по мнению критиков, заставил замолчать инакомыслие".Интересно, что при этом не упоминается о разгроме оппозиционного медиахолдинга "Новости" (телеканалы "112 Украина", ZiK и NewsOne), который был осуществлён ещё до начала СВО. Просто забыли, наверное. Всё же до войны ничего плохого не могло быть – правда ведь?Есть и совершенно удивительные периоды, такой вот, например: "некоторые обвиняют его в том, что он российский агент (сейчас это обычное оскорбление в Украине), что он и его близкие категорически отрицают". Формально вроде бы всё правильно, но выглядит как издевательство – да, агент, но всё отрицает. "Меня обвиняют, что я беру взятки – невероятно, но факт!" (с)Всё это производит впечатление безоценочного набора высказываний, но они вполне естественно подводят читателя к мнению, что в лице Ермака сосредоточено всё плохое, что есть в белой и пушистой украинской администрации. Кстати, в тексте и упоминается, что Ермак играет роль "злого полицейского".Интересно то, что высказываний, которые могли бы как-то "дедемонизировать" личность главы Офиса просто нет. Самое позитивное, что о нём сказано – президент ему доверяет, потому что он эффективен. Ну, это аргумент для президента, а не вообще.Справедливости ради надо отметить, что в украинской традиции принято демонизировать любого сколько-нибудь яркого политика во главе президентской администрации (повелось это ещё со времён Дмитрия Табачника). Отсутствует только обычное завывание относительно того, что АП не является легальным органом власти (закона об АП действительно нет). Но вот почему этот нарратив повторяют американские журналисты? Или они ничего этого не знали?Разумеется, знали, но обратили внимание на личность Ермака только сейчас, потому что "20 мая официально истекает пятилетний срок Зеленского. (…) Он будет уязвим для обвинений в том, что он использовал войну для разрушения демократии — захвата контроля над СМИ, оттеснения критиков и соперников на второй план и поднятия Ермака, своего неизбранного друга, над профессиональными государственными служащими и дипломатами" (отсутствие у Ермака политического опыта – ещё одна тема, поднимавшаяся в статье).Сказано осторожно – Зеленский не разрушил демократию, а "будет уязвим для обвинений", но дальше идёт контроль над СМИ, в котором журналисты не сомневаются (хотя считают его заслугой Ермака).В целом у нас возникло впечатление, что статья в WP (так же как недавнее выступление Энтони Блинкена в Киеве) аккуратно подводит читателя к тому, что на Украине возник кризис легитимности власти. Причём перевалить всю ответственность на Ермака невозможно, а значит нужно демонтировать всю "дуополию".При этом интересно, что относительно возможной реформы системы власти, при которой Ермак станет премьером и о которой в Киеве не говорил только ленивый, авторы не упоминают. Скорее всего, посчитали этот вариант несерьёзным или с точки зрения фактической реализации, или с точки зрения политической целесообразности.Авторы статьи, правда, определённого вывода не делают и остаётся неясным, кто может быть субъектом этого демонтажа – ну ясно же, что не украинская оппозиция (поскольку демократии в стране нет). Ну а США сейчас предпочитают жёсткими мерами не действовать.

https://ukraina.ru/20231130/1051591756.html

https://ukraina.ru/20240404/1054278706.html

https://ukraina.ru/20240424/1054693296.html

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украина, политика, the washington post, андрей ермак, владимир зеленский, власть, офис президента, мнения, валерий залужный, министерство иностранных дел, киев, сша