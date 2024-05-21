https://ukraina.ru/20240521/1055196037.html

Запад "мочит" ядерный КСИР. США и Израиль по-прежнему опасаются атомного Ирана

Запад "мочит" ядерный КСИР. США и Израиль по-прежнему опасаются атомного Ирана - 21.05.2024 Украина.ру

Запад "мочит" ядерный КСИР. США и Израиль по-прежнему опасаются атомного Ирана

Смерть президента Ирана Эбрахима Раиси по-прежнему оставляет открытыми два взаимосвязанных вопроса: что будет в Иране после этого и что Иран будет делать?

2024-05-21T15:26

2024-05-21T15:26

2024-05-21T17:10

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сша

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Варианты ответов на второй вопрос напрямую зависят от вариантов ответов на первый. Все очень неоднозначно и непрямолинейно.Если окажется, что причиной крушения вертолета, повлекшего гибель высокопоставленных иранцев, было неблагоприятное стечение обстоятельств без всякого внешнего вмешательства, то тогда в Иране развернется внутриполитическая борьба и за место второго человека в государстве, и за курс страны, точнее — за его возможную коррекцию.Если же будет найдено подтверждение того, что смерть Эбрахима Раиси и главы МИД — это теракт, совершенный руками Запада или Израиля, то Иран ответит. Причем может сделать это так, что мало никому не покажется, а остатки Израиля придется искать в Средиземном море. Некоторые даже утверждают, что сам инцидент — это провокация именно такого развития событий с целью уничтожения Израиля и ослабления американского влияния на Ближнем Востоке руками Ирана.Все дело в том, что сейчас многие уверены, что внешнеполитический курс Ирана не поменяется, потому что внутри этой страны есть некий консенсус правящего класса, суть которого сводится к формуле "никаких уступок Западу". Погибший президент Раиси, по оценке обозревателей, выступал против любых попыток налаживания торговых связей с США и их союзниками и за сосредоточение на приоритетном развитии сотрудничества с Китаем и Россией. И именно при Раиси Иран стал членом БРИКС, объединения, которое сегодня возглавляет движение к многополярному миру и против односторонней гегемонии Запада и его лидера — ВашингтонаОднако этой условной "партии войны" противостоит традиционная, как и везде, гниловато-либеральная прозападная "партия мира", выступающая за поворот к Западу и медленную конвергенцию двух систем.И, конечно же, "партия мира", равно как и весь коллективный Запад, заинтересована в том, чтобы Иран и его политическая система пошли трещинами внутреннего раскола. Этого хотят и коллаборационисты, и Израиль, и США, и даже Турция с Саудовской Аравией ─ естественные конкуренты Ирана в регионе.Турецкая газета Hurriyet уже намекает, что авиакатастрофа, в которой погиб Раиси, могла стать следствием как внутриполитической борьбы за власть в Иране, так и внешнего заговора, в котором замешан Израиль, главный подозреваемый, который, мнению обозревателя издания Абдулькадира Сельви, "не может действовать в этом регионе без поддержки США".Газета так и написала, что в Иране ведется борьба за власть в связи с преклонным возрастом (85 лет) верховного лидера Али Хаменеи. И одним из наиболее вероятных претендентов на этот пост был погибший Раиси. Но в окружении главного аятоллы его преемником хотят видеть его же сына — Моджтабу Хаменеи. А что он думает — это пока загадка.Убить могли хотеть и главу МИД Ирана Амира Абдоллахияна, который мог претендовать на место президента Раиси. А значит, уверена турецкая газета, "если это было покушение на него, то это означает убийство двух зайцев одним выстрелом".Вторая причина желания сокрушительной нестабильности в Иране — это если и не остановка, то точно торможение ядерной программы этой страны. Уничтожение даже следов программы и кадров, работающих над созданием ядерного оружия Ирана — голубая и давняя мечта коллективного Запада и Израиля.Ведь чего сегодня боятся эти невольные подельники? Того, что у Ирана есть ядерное оружие, и он может нанести им удары возмездия. А когда ядерного оружия нет, то Иран может ударить по ядерным объектам Израиля.Как в апреле этого года и предупредил всех командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающими за охрану ядерных объектов страны, генерал-майор Ахмад Хакталаб. "Если сионистский режим (так в Иране называют власти Израиля. — Авт.) хочет использовать угрозу нападения на ядерные центры нашей страны в качестве средства оказания давления на Иран, пересмотреть ядерную доктрину Ирана и отклониться от нее было бы возможным и разумным шагом", — заявил генерал.Сейчас убит президент Ирана, и эта страна разбирается с инцидентом. И многое может установить. И если, повторяю, Тегеран докажет наличие внешнего следа в гибели Раиси, то по нему и могут полететь иранские ракеты.Запад всегда боролся с ядерной программой Ирана. Во-первых, юридически-экономическими методами ─ накладыванием всевозможных санкций с максимальным привлечением заинтересованных сторон, России и Китая.Например, в 2005 году так называемая "Группа шести" (Китай, Россия, Великобритания, Франция, США, Германия) начала переговоры с Ираном, чтобы убедить его руководство не разрабатывать ядерное оружие и не обогащать уран. С оставлением Ирану права вести мирную ядерную деятельность.Итогом работы "шестерки" в 2015 году стал заключенный Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — документ, предполагающий снятие антииранских санкций в обмен на ограничения ядерной программы Тегерана. И большая часть иранского обогащенного урана должна была быть вывезена за границу, а участники соглашения должны были вести мониторинг действий Ирана в ядерной сфере под эгидой МАГАТЭ, получавшей доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 15 лет. Чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер. В обмен на это США, ЕС и Совбез ООН действительно сняли санкции с Ирана.Однако при президенте Дональде Трампе США в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции. Тегеран в ответ заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках СВПД, отказался от ограничений в ядерных исследованиях, строительстве центрифуг и уровне обогащения урана.И ситуация, что называется, зависла в неизвестности. Как ни старались Россия и Китай воззвать к здравому смыслу и вернуться к ограничению ядерного вооружения Ирана. США не пошли на попятную. И потому им теперь страшнее всего. Ну и Израилю, конечно, ─ если и прилетит от Ирана, то им в первую очередь.Во-вторых, несмотря ни на какие договоренности, США и Израиль параллельно делали все, чтобы уничтожить всех, кто работает над ядерной программой Ирана. А это физики-ядерщики и упомянутый КСИР, охраняющий ядерные объекты.Вот руководство КСИР и его офицеры наряду с ядерщиками и стали главной целью покушений американцев, стоящих за спиной израильтян. Запад своими руками и руками спецслужб Израиля "мочит" всех причастных к ядерной программе Ирана и ее защите. Жертв расстреливали, травили газом, взрывали минами и бомбами, расстреливали из автоматов и пистолетов. Но делалось одно дело — Иран лишали специалистов, которые могли создать ему ядерное оружие.В 2007 году погиб при невыясненных обстоятельствах (задохнулся в газовых испарениях) профессор университета в Ширазе и лауреат нескольких престижных премий за исследования в области атомной энергетики Ардешир Хасанпур.В период с 2010 по 2012 год также были убиты четверо иранских ученых-ядерщиков (Масуд Али Мохаммади, Маджид Шахриари, Дариуш Резаинеджад и Мостафа Ахмади Роушан), а еще один (Ферейдун Аббаси) был ранен в результате покушения.Чтобы понять масштаб этих потерь ядерной энергетики Ирана, достаточно вспомнить, что профессор Али Мохаммади был специалистом в области ядерной физики столичного Университета имама Хосейна, Шахриари — главой кафедры ядерной инженерии тегеранского Университета имени Шахида Бехешти, а Роушан — сотрудником ядерного центра по обогащению урана в городе Натанз, главного в этом деле в Иране.А потом подельники-убийцы ударили, что называется, по штабам. 3 января 2020 года в результате удара беспилотника по международному аэропорту Багдада был убит иранский генерал-майор, один из главных в КСИР Касем Сулеймани. Он отвечал за международную борьбу Ирана с Западом и Израилем. Вместе с ним в общей сложности тогда было убито десять человек, в том числе еще четыре высокопоставленных офицера КСИР.30 ноября 2020 года на севере Ирана из автоматического стрелкового орудия, управлявшегося дистанционно, был расстрелян иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, возглавлявший управление по исследованиям и инновациям Минобороны Ирана и являвшийся одним из создателей ядерной программы страны. А по жизни он был высокопоставленным офицером КСИР.Главнокомандующий иранской армией Сейед Абдоль-Рахим Мусави назвал Израиль и США причастными к убийству ученого. Те или отмолчались, или попытались перебросить вину за убийство друг на друга. Но свою практику продолжили.В мае 2022 года иранское агентство IRNA сообщило об убийстве на одной из улиц Тегерана полковника КСИР Сайяда Ходаи. По данным иранских СМИ, в последние годы Ходаи тоже участвовал в разработке военных беспилотников, которые наряду с ядерным оружием очень тревожат Запада в связи с проведением СВО в Украине.В октябре 2022 года в Иране появились сообщения, согласно которым трое сотрудников КСИР были убиты в результате обстрела неизвестными лицами на юго-востоке и западе страны. Двоих служащих подразделений КСИР "Салман" и "Басидж" расстреляли в городе Захедан на площади Парастар, третий скончался в результате перестрелки с неизвестными на погранпункте с Ираком на западе Ирана.В Захедане были убиты полковник Мехди Моллашахи и его сотрудник Джавад Киха. Они возвращались домой после окончания рабочего дня, и неизвестные открыли по ним стрельбу из автомата Калашникова из салона автомобиля. И что характерно: по сообщениям западных СМИ, полковник Моллашахи отвечал за международные поставки иранских дронов-камикадзе. СМИ опубликовали фото изрешеченного пулями автомобиля с окровавленными телами двух человек.Убитый полковникИ вот недавно, в апреле 2024 года, израильтяне по наводке США ударили по иранскому консульству в Дамаске. Удар унёс жизни двух генералов в и пяти высокопоставленных офицеров КСИР. Убийства эти — и показательные, и демонстративно-назидательные: дескать, а не надо заниматься тем, что не нравится " мировому сообществу" и общечеловекам-либералам.Так ударит ли Иран атомными бомбами, если они у него имеются? Сложный вопрос. Но вот известнейшая политолог-иранист Карине Геворгян в беседе с NEWS.ru напомнила, что в Иране, государстве-теократии, действует религиозное постановление (фетва), которое запрещает создание ядерного оружия. "Сначала должны отменить фетву на категорический запрет создания ядерного оружия. При этом стоит отметить, что техническая возможность для создания ядерного оружия у Ирана полностью есть. Но иранским властям несвойственны спонтанные решения. Они понимают, что такие удары не поддержат их партнеры по СВПД, так как Тегеран станет первым, кто использует ядерное оружие", — рассказала она, прямо намекая, что надежда одна -- на Аллаха.Ну и, конечно же, успокаивает и то, что расследование смерти президента Раиси ещё продолжается, и официальных поводов уничтожать Израиль у Ирана пока нет.Вот на это – что все будет шито-крыто и никто ни до чего не докопается – Запад, похоже, привычно и надеется. Как всегда, нечистоплотно и цинично. Но, с другой стороны, сколь веревочка ни вейся…И неонацистам в Украине радоваться нечему. Если вспыхнет большая война на Ближнем Востоке, о них забудут напрочь. И уж точно оставят без подсоса и подпитки.Читайте также Гибель президента Ирана: что будет дальше?

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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