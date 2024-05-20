https://ukraina.ru/20240520/1055173576.html

Гибель президента Ирана: что будет дальше?

Гибель президента Ирана: что будет дальше? - 20.05.2024 Украина.ру

Гибель президента Ирана: что будет дальше?

Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси погиб в результате авиакатастрофы. Информация об этой трагедии уже получила подтверждение у иранских властей, объявивших пятидневный траур в память о своем лидере

2024-05-20T13:34

2024-05-20T13:34

2024-05-20T13:34

иран

израиль

сша

эбрахим (ибрахим) раиси

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брикс

цру

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Раиси летел на вертолете во главе делегации чиновников после торжественной церемонии открытия гидроузла на ирано-азербайджанской границе, в которой также принимал участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.Вместе с президентом Ирана разбились его спутники, среди которых были иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, начальник президентской охраны, генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави, а также имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.В авиационной группе сопровождения иранского президента было три вертолета, и два из них благополучно достигли Тебриза. Однако вертолет с лидерами Ирана потерпел крушение в труднодоступной горной местности в условиях сильного тумана вместе с дождем, который можно увидеть даже на видеозаписях спасательной операции.Безусловно, полет в таких условиях представлял собой известный риск. А авиакатастрофы зачастую происходят без посторонней помощи, в силу фатального стечения обстоятельств, среди которых чаще всего играет роль плохая погода или человеческий фактор – то есть, ошибка, от которой на самом деле не застрахован никто.Примером такой случайности является крушение самолета Ту-154 в Смоленске, в ходе которой разбился польский президент Лех Качинський, основатель партии "Право и справедливость", а также целый ряд высокопоставленных польских чиновников, направлявшихся к захоронению польских офицеров в Катыни.Все объективные факты, полностью поддержанные профессиональными международными комиссиями всех уровней, указывали на то, что летчикам не стоило пытаться совершать попытку посадки в условиях крайне низкой облачности. Причем, их заблаговременно предупреждали об этом диспетчеры с аэродрома.Однако польские националистические политики, вопреки всем доказательствам, годами бездоказательно обвиняли в авиакатастрофе Россию. И только недавно, после того, как "Право и справедливость" вышибли из правительства, польские власти наконец признали реальные причины аварии под Смоленском.В случае с авиакатастрофой в Иране условия были несравненно хуже. Потому что пилотирование вертолета в туманных горах, по незнакомому для экипажа маршруту, всегда чревато большой опасностью, даже несмотря на мастерство пилотажа.Тем не менее, хотя иранские власти в настоящий момент не обвиняют в гибели команды Эбрахима Раиси третью сторону, мысли о том, что катастрофа могла быть каким-то образом спровоцирована извне, безусловно, посещают сегодня многих иранцев и жителей других ближневосточных (и не только) стран.Все дело в том, что президент Ирана и его министр иностранных дел являлись последовательными противниками политики Соединенных Штатов Америки и Израиля. Они активно высказывались против западного миропорядка, а также критиковали его основополагающие принципы в экономике и политике.Раиси публично призывал другие страны отказаться от гегемонии американского доллара, которая помогает поддерживать внешнеполитическую гегемонию США – настаивая на том, что противостоящие Америке государства должны использовать для взаимных расчетов свою собственную национальную валюту.Президент Ирана прекрасно понимал, что борьба с Америкой требует координации усилий на внешнеполитическом контуре.Поэтому он старался заручиться поддержкой дружественных правительств, координируя эти связи на уровне различных организаций – в том числе, с участием Москвы и Пекина."Некоторые люди говорят, что единственный выход из наших проблем – это улыбаться Америке или некоторым европейским странам. Я говорил это много раз и снова повторю. Мы не ждем их улыбки и не ставим экономику и жизнь людей в зависимость от их воли. Существует очень хорошая возможность, называемая глобальным альянсом БРИКС, Шанхайской организацией сотрудничества, членство в этих альянсах определенно может сыграть роль в борьбе с односторонним подходом американцев", – говорил об этом иранский лидер.После начала израильского наступления в секторе Газа отношения Тегерана и Тель-Авива обострились буквально до предела. Если называть вещи своими именами, две страны балансируют на грани войны, в которую могут включиться поддерживающие израильское правительство США.Израиль нередко совершает нападения на иранских офицеров, нарушая при этом нормы международного права. Поэтому гибель Раиси и Абдоллахияна, скорее всего, будет расценена многими как не случайное обстоятельство – несмотря на туман и горы."Сначала они напали на словацкого премьер-министра Фицо, который выступает против Украины и против поддержки Зеленского США/Европой, а теперь разбился вертолет иранского президента Раиси, который выступает против Израиля. ЦРУ и Моссад работают на дестабилизацию стран", – считает пакистанский блогер Шехрияр Кхан.Упоминание Роберта Фицо, чудом выжившего после покушения, осуществленного словацким либеральным прозападным активистом, также напоминает о том, что в последние дни в мире прошла настоящая волна странных инцидентов, которые, возможно, были направлены на смещение законных властей – причем, речь идет о тех, кто не во всем ладит с коллективно-условным Западом.Совсем недавно в мировой сети циркулировали слухи о попытках переворота в Турции и Саудовской Аравии. Турецкие политики отчасти подтвердили эту информацию, однако все видят, что Эрдоган держит ситуацию под контролем. А информация о покушении на наследного саудовского принца оказалась фейком. Тем не менее, сегодня, после гибели Раиси, стало известно, что визит саудовского лидера Мухаммеда бен Салман Аль Сауда в Японию неожиданно отменен. Что, разумеется, дополнительно взволновало сетевых конспирологов.Но если оперировать фактами, становится ясно – гибель Эбрахима Раиси не затронет основ Исламской Республики Иран. Поскольку из-за особенностей местной политической системы страной реально руководит великий аятолла Али Хаменеи.Функции президента в основном являются представительскими. Кроме того, он традиционнно говорит от имени Ирана на международной арене. Потеря Раиси и деятельного министра Абдоллахияна теоретически могла бы сказаться на дипломатической активности Исламской Республики. Однако иранский политикум не страдает от дефицита кадров. Так что уже вскоре за критику Вашингтона и Тель-Авива возьмутся другие люди с теми же самыми взглядами.Внеочередные президентские выборы пройдут в Иране через 50 дней, а до этого исполнять обязанности Раиси будет его первый заместитель, вице-президент Мохаммад Мохбер.Он считается человеком, близким к аятолле Хаменеи, умеренным консерватором, со взглядами, довольно близкими к позициям самого Раиси.В октябре 2022 года западная пресса писала о том, что Мохбер побывал в Москве – якобы для заключения соглашения о поставках беспилотных летательных аппаратов и ракет класса "земля-земля". Никакими фактами, эти утверждения, конечно, не подтверждаются. Однако можно понять, что ожидать существенных изменений в иранской политике не стоит, а критика в адрес Запада очевидно не будет снижена.Говорить о самих выборах пока слишком рано – вплоть до конца траура иранские политики не будут выдвигать свои кандидатуры на пост президента.Но, судя по всему, Исламскую Республику ожидает именно предвыборная кампания. А втягивания в выгодную израильскому правительству войну в Тегеране постараются по максимуму избежать.

https://ukraina.ru/20240520/1055169725.html

https://ukraina.ru/20240520/1055165549.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Игорь Сердюков

иран, израиль, сша, эбрахим (ибрахим) раиси, роберт фицо, ильхам алиев, брикс, цру, эксклюзив, покушение, теракт