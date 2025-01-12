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В Польше снова заявили об усталости от украинцев в пятизвездочных отелях

В Польше снова заявили об усталости от украинцев в пятизвездочных отелях - 12.01.2025 Украина.ру

В Польше снова заявили об усталости от украинцев в пятизвездочных отелях

Общественность Польши устала от конфликта на Украине, его возмущает демонстрация роскоши приехавшими украинцами. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

2025-01-12T12:42

2025-01-12T12:42

2025-01-12T12:42

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По данным польских властей, в стране проживает полтора миллиона граждан Украины. Среди них немало прибывших после начала СВО и демонстрирующих свои элитные автомобили, а также прочие элементы роскошной жизни.Косиняк-Камыш прокомментировал не только проблему украинских уклонистов, не спешащих покидать Польшу ради участия в СВО, но также разногласия между Киевом и Варшавой на почве военных поставок. Польша отказалась передать МиГ-29 для ВСУ, ссылаясь на необходимость обеспечения своей безопасности."Но я думаю, что он и Украина также должны помнить, что, когда другие отправляли только каски, мы отправляли танки", — сказал Косиняк-Камыш, комментируя обиды Зеленского.Армия Польши не будет отправляться на Украину, в очередной раз заверил представитель официальной Варшавы.Ранее в СМИ Владислав Косиняк-Камыш неоднократно и резко критиковал украинских мигрантов за иждивенчество и демонстрацию роскоши – в том числе и перед менее благополучными украинцами, получившими временное убежище в Польше. Подробности в публикации Правительство Польши: граждан возмущает украинская молодёжь в пятизвездочных отелях

https://ukraina.ru/20241212/1059616031.html

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новости, польша, украина, варшава, владимир зеленский, financial times, минобороны, вооруженные силы украины, миг-29, военная помощь, мигранты, украинцы, международные отношения, национальные интересы