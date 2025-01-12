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США запретили дипломатам России участвовать в мемориальной церемонии в Элизабет-Сити

США запретили дипломатам России участвовать в мемориальной церемонии в Элизабет-Сити - 12.01.2025 Украина.ру

США запретили дипломатам России участвовать в мемориальной церемонии в Элизабет-Сити

Власти США отказали дипломатам из России в поездке в Элизабет-Сити для участия в церемонии возложения венков, посвящённой 80-й годовщине гибели советских лётчиков. Об этом сообщила российская дипмиссия в Вашингтоне.

2025-01-12T10:03

2025-01-12T10:03

2025-01-12T10:03

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"Печально, что на Западе пытаются переписать историю, принизив величайший подвиг советского народа в разгроме нацистских полчищ и спасении многих народов "неарийского" происхождения от уничтожения. Находясь в США, остро ощущаем стремление местного политистеблишмента предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны. Яркое подтверждение – отказ в согласовании поездки росдипломатов в г.Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии", - констатировали российские дипломаты.Они также сообщили, что 11 января, в 80-ю годовщину гибели советских летчиков – участников проекта "Зебра" по перегону в СССР гидросамолетов типа "Каталина" в г. Элизабет-Сити (шт. Северная Каролина), благодарные потомки отдали дань уважения доблести и мужеству своих предков. В знак памяти и скорби они опустили на воду алые гвоздики.Церемония посвящена трагедии 11.01.1945 - в этот день в 1945 г. при взлёте с реки Пасквотанк произошла авиакатастрофа, жертвами которой стали штурман британских ВВС - лейтенант Питер Натарос и четыре военнослужащих РККА: командир - капитан Чиков Николай Михайлович, штурман - капитан Левин Владимир Моисеевич, борттехник - лейтенант Медведев Дмитрий Михайлович и бортмеханик - лейтенант Бородин Афанасий Иванович."Рассекреченный в декабре 2012 г. проект "Зебра" является одним из символов боевого братства СССР и США, сражавшихся плечом к плечу против нацистских палачей. Служит примером единения двух стран, сумевших своевременно преодолеть разногласия для борьбы против общего врага. Благодаря усилиям участников антигитлеровской коалиции при решающей роли Красной Армии мы освободили мир от "коричневой чумы", - заявили российские дипломаты.О их мнению, в год 80-летия Великой Победы особенно важно помнить уроки истории, бороться против любых попыток оправдать нацистских преступников и их пособников, а тем более возводить их на пьедестал почета, как это делается на Украине. Также необходимо рассказывать подрастающему поколению о трагических событиях прошлого, вместе работая над увековечиванием памяти о героях тех лет, сказано в сообщении посольства России в США.Автор издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации Четыре этапа беспамятства. Разрушение памяти и истории на Украине может остановить только СВО

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