https://ukraina.ru/20250112/1060208896.html
Швейцарская народная партия призвала к отставке главы Минобороны
Швейцарская народная партия призвала к отставке главы Минобороны - 12.01.2025 Украина.ру
Швейцарская народная партия призвала к отставке главы Минобороны
Крупнейшая швейцарская политическая партия UDC - Швейцарская народная партия "Демократический союз центра" (UDC) призвала главу Минобороны страны Виолу Амхерд уйти в отставку из-за неспособности обеспечить безопасность конфедерации. Об этом сказано в заявлении партии.
2025-01-12T12:06
2025-01-12T12:06
2025-01-12T12:06
новости
швейцария
украина
франция
минобороны
ес
военная помощь
военная техника
армия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101171/93/1011719334_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_eb6a45dae1134ee5c67479b1fdf9c6cd.jpg.webp
Тот факт, что Швейцария больше не в состоянии обеспечить свою внутреннюю и внешнюю безопасность, является следствием политических ошибок и ошибок, особенно в Министерстве обороны (DDPS) и армии. Г-жа Амхерд предпочитает заниматься гендерными вопросами в армии больше, чем оснащением. Это неправильные приоритеты, госпожа федеральный советник!", - сказано в заявлении.По мнению партии, внутренняя и внешняя безопасность Швейцарии больше не гарантирована и это продемонстрировали углубленные дискуссии и экспертные презентации. Партия опубликовала ряд мнений экспертов в подтверждение своего вывода.Федеральный совет желает полностью передать Швейцарию охваченному кризисом Евросоюзу в рамках подготовленного договора. Этот документ усугубляет проблему наплыва мигрантов и означает "полный конец нашего самоопределения, в том числе и особенно в плане безопасности", констатировали в UDC."Тот факт, что Швейцария больше не в состоянии обеспечить свою внутреннюю и внешнюю безопасность, является следствием политических ошибок и ошибок, особенно внутри Министерства обороны (DDPS) и армии", - подчеркнули в партии.Там также отметили, что Амхерд предпочитает заниматься гендерными вопросами в армии, а не армейской техникой. Минобороны Швейцарии не выполняет свою главную функцию, уверены в UDC.UDC уверена, что в Швейцарии свобода находится под угрозой, демократия и нейтралитет, внешняя и внутренняя безопасность страны – тоже."Новогодние беспорядки, клановая преступность, нападения с ножами, исламский терроризм, рекордный уровень преступности: любой, кто соглашается на деструктивную иммиграцию и миграцию просителей убежища, ставит под угрозу безопасность собственного населения. Наблюдение ясно: мы должны восстановить безопасность и свободу Швейцарии. Потому что без безопасности нет свободы, а без свободы государство не может обеспечить безопасность своего населения", - поедали в UDC.По мнению партии, Минобороны и армия нуждаются в новом руководстве. Это должно быть руководство, которое снова будет предано своей главной миссии – обеспечить безопасную, нейтральную и свободную Швейцарию. Поэтому партия призвала Амхерд поспешить с уходом в отставку добровольно и тем самым оказать последнюю услугу своей стране.Ранее на эту тему: Франция советует Швейцарии оставаться нейтральной с вовлечением в СВО на Украине
швейцария
украина
франция
армия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101171/93/1011719334_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_41c6096fe2a3234336a46f09d536b782.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, швейцария, украина, франция, минобороны, ес, военная помощь, военная техника, армия, политика, сво, миграционный кризис, миграция
Новости, Швейцария, Украина, Франция, Минобороны, ЕС, военная помощь, военная техника, Армия, политика, СВО, миграционный кризис, миграция
Швейцарская народная партия призвала к отставке главы Минобороны
Крупнейшая швейцарская политическая партия UDC - Швейцарская народная партия "Демократический союз центра" (UDC) призвала главу Минобороны страны Виолу Амхерд уйти в отставку из-за неспособности обеспечить безопасность конфедерации. Об этом сказано в заявлении партии.
Тот факт, что Швейцария больше не в состоянии обеспечить свою внутреннюю и внешнюю безопасность, является следствием политических ошибок и ошибок, особенно в Министерстве обороны (DDPS) и армии. Г-жа Амхерд предпочитает заниматься гендерными вопросами в армии больше, чем оснащением. Это неправильные приоритеты, госпожа федеральный советник!", - сказано в заявлении
.
По мнению партии, внутренняя и внешняя безопасность Швейцарии больше не гарантирована и это продемонстрировали углубленные дискуссии и экспертные презентации. Партия опубликовала ряд мнений экспертов в подтверждение своего вывода.
"Особую тревогу вызывает то, что Швейцария больше не способна самостоятельно обеспечивать безопасность страны и ее населения. Только суверенное государство может выполнить эту миссию. Но этот суверенитет находится в опасности и от него уже частично отказались", - сказано в документе.
Федеральный совет желает полностью передать Швейцарию охваченному кризисом Евросоюзу
в рамках подготовленного договора. Этот документ усугубляет проблему наплыва мигрантов и означает "полный конец нашего самоопределения, в том числе и особенно в плане безопасности", констатировали в UDC.
"Тот факт, что Швейцария больше не в состоянии обеспечить свою внутреннюю и внешнюю безопасность, является следствием политических ошибок и ошибок, особенно внутри Министерства обороны (DDPS) и армии", - подчеркнули в партии.
Там также отметили, что Амхерд предпочитает заниматься гендерными вопросами в армии, а не армейской техникой. Минобороны Швейцарии не выполняет свою главную функцию, уверены в UDC.
"Оно поставляет на Украину
оружие, которое было заказано для Швейцарии. Это неправильные приоритеты, госпожа федеральный советник!, - заявили в UDC. – Своими повестками дня федеральный советник Виола Амхерд стала угрозой для безопасности Швейцарии. Это подрывает основы нашей безопасной, нейтральной и свободной Швейцарии".
UDC уверена, что в Швейцарии свобода находится под угрозой, демократия и нейтралитет, внешняя и внутренняя безопасность страны – тоже.
"Новогодние беспорядки, клановая преступность, нападения с ножами, исламский терроризм, рекордный уровень преступности: любой, кто соглашается на деструктивную иммиграцию и миграцию просителей убежища, ставит под угрозу безопасность собственного населения. Наблюдение ясно: мы должны восстановить безопасность и свободу Швейцарии. Потому что без безопасности нет свободы, а без свободы государство не может обеспечить безопасность своего населения", - поедали в UDC.
По мнению партии, Минобороны и армия нуждаются в новом руководстве. Это должно быть руководство, которое снова будет предано своей главной миссии – обеспечить безопасную, нейтральную и свободную Швейцарию. Поэтому партия призвала Амхерд поспешить с уходом в отставку добровольно и тем самым оказать последнюю услугу своей стране.