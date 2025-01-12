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Швейцарская народная партия призвала к отставке главы Минобороны

Швейцарская народная партия призвала к отставке главы Минобороны - 12.01.2025 Украина.ру

Швейцарская народная партия призвала к отставке главы Минобороны

Крупнейшая швейцарская политическая партия UDC - Швейцарская народная партия "Демократический союз центра" (UDC) призвала главу Минобороны страны Виолу Амхерд уйти в отставку из-за неспособности обеспечить безопасность конфедерации. Об этом сказано в заявлении партии.

2025-01-12T12:06

2025-01-12T12:06

2025-01-12T12:06

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Тот факт, что Швейцария больше не в состоянии обеспечить свою внутреннюю и внешнюю безопасность, является следствием политических ошибок и ошибок, особенно в Министерстве обороны (DDPS) и армии. Г-жа Амхерд предпочитает заниматься гендерными вопросами в армии больше, чем оснащением. Это неправильные приоритеты, госпожа федеральный советник!", - сказано в заявлении.По мнению партии, внутренняя и внешняя безопасность Швейцарии больше не гарантирована и это продемонстрировали углубленные дискуссии и экспертные презентации. Партия опубликовала ряд мнений экспертов в подтверждение своего вывода.Федеральный совет желает полностью передать Швейцарию охваченному кризисом Евросоюзу в рамках подготовленного договора. Этот документ усугубляет проблему наплыва мигрантов и означает "полный конец нашего самоопределения, в том числе и особенно в плане безопасности", констатировали в UDC."Тот факт, что Швейцария больше не в состоянии обеспечить свою внутреннюю и внешнюю безопасность, является следствием политических ошибок и ошибок, особенно внутри Министерства обороны (DDPS) и армии", - подчеркнули в партии.Там также отметили, что Амхерд предпочитает заниматься гендерными вопросами в армии, а не армейской техникой. Минобороны Швейцарии не выполняет свою главную функцию, уверены в UDC.UDC уверена, что в Швейцарии свобода находится под угрозой, демократия и нейтралитет, внешняя и внутренняя безопасность страны – тоже."Новогодние беспорядки, клановая преступность, нападения с ножами, исламский терроризм, рекордный уровень преступности: любой, кто соглашается на деструктивную иммиграцию и миграцию просителей убежища, ставит под угрозу безопасность собственного населения. Наблюдение ясно: мы должны восстановить безопасность и свободу Швейцарии. Потому что без безопасности нет свободы, а без свободы государство не может обеспечить безопасность своего населения", - поедали в UDC.По мнению партии, Минобороны и армия нуждаются в новом руководстве. Это должно быть руководство, которое снова будет предано своей главной миссии – обеспечить безопасную, нейтральную и свободную Швейцарию. Поэтому партия призвала Амхерд поспешить с уходом в отставку добровольно и тем самым оказать последнюю услугу своей стране.Ранее на эту тему: Франция советует Швейцарии оставаться нейтральной с вовлечением в СВО на Украине

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новости, швейцария, украина, франция, минобороны, ес, военная помощь, военная техника, армия, политика, сво, миграционный кризис, миграция