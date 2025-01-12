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На Украине планируют сделать необязательными для школьников физику, химию, географию

На Украине планируют сделать необязательными для школьников физику, химию, географию - 12.01.2025 Украина.ру

На Украине планируют сделать необязательными для школьников физику, химию, географию

Старшеклассникам не обязательно продолжать изучение ряда естественных и гуманитарных предметов – так решило Министерство образования и науки Украины, сообщает издание "Страна.ua".

2025-01-12T13:11

2025-01-12T13:11

2025-01-12T13:11

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"Физика, биология и химия перестанут быть обязательными для обучения учащихся 10, 11 и 12 классов в украинских школах", - сказано в публикации со ссылкой на профильное украинское министерство.Обязательными для изучения в украинских школах перестанут быть также зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование и география."Останутся обязательными украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и "Защита Украины". Эти изменения будут внедрены с 2027 года", - сообщило издание.По его информации, украинские чиновники намерены внедрить систему профильного образования. Она предполагает выбор школьниками одного из трёх профилей обучения - общественно-гуманитарного, физико-математического и языковогоРанее на эту тему: "Советский рудимент": правительство Украины продвигает ликвидацию медицинских вузов

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новости, украина, министерство образования и науки украины, школа, школьники, школьная форма, образование, образовательная реформа, образовательные стандарты, гуманитарный кризис, обучение