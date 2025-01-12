https://ukraina.ru/20250112/1060209773.html
На Украине планируют сделать необязательными для школьников физику, химию, географию
На Украине планируют сделать необязательными для школьников физику, химию, географию - 12.01.2025 Украина.ру
На Украине планируют сделать необязательными для школьников физику, химию, географию
Старшеклассникам не обязательно продолжать изучение ряда естественных и гуманитарных предметов – так решило Министерство образования и науки Украины, сообщает издание "Страна.ua".
2025-01-12T13:11
2025-01-12T13:11
2025-01-12T13:11
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"Физика, биология и химия перестанут быть обязательными для обучения учащихся 10, 11 и 12 классов в украинских школах", - сказано в публикации со ссылкой на профильное украинское министерство.Обязательными для изучения в украинских школах перестанут быть также зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование и география."Останутся обязательными украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и "Защита Украины". Эти изменения будут внедрены с 2027 года", - сообщило издание.По его информации, украинские чиновники намерены внедрить систему профильного образования. Она предполагает выбор школьниками одного из трёх профилей обучения - общественно-гуманитарного, физико-математического и языковогоРанее на эту тему: "Советский рудимент": правительство Украины продвигает ликвидацию медицинских вузов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, министерство образования и науки украины, школа, школьники, школьная форма, образование, образовательная реформа, образовательные стандарты, гуманитарный кризис, обучение
Новости, Украина, Министерство образования и науки Украины, Школа, школьники, школьная форма, образование, Образовательная реформа, образовательные стандарты, гуманитарный кризис, обучение
На Украине планируют сделать необязательными для школьников физику, химию, географию
Старшеклассникам не обязательно продолжать изучение ряда естественных и гуманитарных предметов – так решило Министерство образования и науки Украины, сообщает издание "Страна.ua".
"Физика, биология и химия перестанут быть обязательными для обучения учащихся 10, 11 и 12 классов в украинских школах", - сказано в публикации со ссылкой на профильное украинское министерство.
Обязательными для изучения в украинских школах перестанут быть также зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование и география.
"Останутся обязательными украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и "Защита Украины". Эти изменения будут внедрены с 2027 года", - сообщило издание.
По его информации, украинские чиновники намерены внедрить систему профильного образования. Она предполагает выбор школьниками одного из трёх профилей обучения - общественно-гуманитарного, физико-математического и языкового