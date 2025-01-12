https://ukraina.ru/20250112/1060208365.html

Экс-посол США назвал позорной уплату налогов американскими фирмами в России

Экс-посол США назвал позорной уплату налогов американскими фирмами в России - 12.01.2025 Украина.ру

Экс-посол США назвал позорной уплату налогов американскими фирмами в России

Американские компании в России заплатили 1,2 миллиарда долларов налога на прибыль в 2023 году, что экс-посол США в России Майкл Макфол назвал позорным явлением. Об этом он заявил в комментарии Newsweek.

2025-01-12T10:39

2025-01-12T10:39

2025-01-12T10:39

новости

россия

сша

украина

макфол

барак обама (старший)

джо байден

newsweek

налоги

криминал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101654/52/1016545280_0:234:2810:1815_1920x0_80_0_0_1fa422cceec5b0f75ee4be9fac77237b.jpg.webp

По оценкам западных и украинских институтов, на которые ссылается американское издание, сотни компаний из США продолжили свои дела в России после начала СВО. Среди них – производители табачных и кондитерских изделий, безалкогольных напитков и лекарств, товаров для здоровья и гигиены, сельхозпродукции и ряд других.В 2003 году их совокупный доход оставил $30,5 млрд. С них они заплатили в российский бюджет $1,2 млрд налога на прибыль.Макфол возмутился тем, что американские компании решили остаться в России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Бывший посол уверен, что компании из его страны таким образом "субсидируют" СВО."Еще не поздно поступить правильно", - заявил он американскому изданию.Оно отметило, что наряду с доходами в России упомянутые в публикации компании делали пожертвования неназванным украинским реципиентам. Киевские информаторы издания обратили внимание на то, что эти компании переводили на Украину десятки миллионов долларов – суммы кратно меньшие, чем налоговые выплаты в России.Неуплата налогов по законодательству США является уголовным преступлением. Майкл Макфол в бытность послом США в России запомнился серией курьёзов и громких скандалов. Он подарил российскому фольклору ряд мемов, среди которых – цитируемый поныне пассаж о двойных стандартах "вы не понимаете, это другое".Правительства стран Запада предписали своим компаниям свернуть дела в России после начала СВО. Президент США Джозеф Байден поспешил заявить, что "экономика России разорвана в клочья". Белый дом разрешил фирмам из США завершить свои дела в России до 9 апреля 2025 года. Независимые эксперты на Западе признали, что Байден поспешил с громкими заявлениями – как и его предшественник Обама, ранее сделавший такое же заявление о российской экономике.Также на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, макфол, барак обама (старший), джо байден, newsweek, налоги, криминал, сво, предприятие, предприниматели, госдеп сша, эксперты, антироссийские санкции