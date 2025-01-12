Экс-посол США назвал позорной уплату налогов американскими фирмами в России - 12.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250112/1060208365.html
Экс-посол США назвал позорной уплату налогов американскими фирмами в России
Экс-посол США назвал позорной уплату налогов американскими фирмами в России - 12.01.2025 Украина.ру
Экс-посол США назвал позорной уплату налогов американскими фирмами в России
Американские компании в России заплатили 1,2 миллиарда долларов налога на прибыль в 2023 году, что экс-посол США в России Майкл Макфол назвал позорным явлением. Об этом он заявил в комментарии Newsweek.
2025-01-12T10:39
2025-01-12T10:39
новости
россия
сша
украина
макфол
барак обама (старший)
джо байден
newsweek
налоги
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101654/52/1016545280_0:234:2810:1815_1920x0_80_0_0_1fa422cceec5b0f75ee4be9fac77237b.jpg.webp
По оценкам западных и украинских институтов, на которые ссылается американское издание, сотни компаний из США продолжили свои дела в России после начала СВО. Среди них – производители табачных и кондитерских изделий, безалкогольных напитков и лекарств, товаров для здоровья и гигиены, сельхозпродукции и ряд других.В 2003 году их совокупный доход оставил $30,5 млрд. С них они заплатили в российский бюджет $1,2 млрд налога на прибыль.Макфол возмутился тем, что американские компании решили остаться в России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Бывший посол уверен, что компании из его страны таким образом "субсидируют" СВО."Еще не поздно поступить правильно", - заявил он американскому изданию.Оно отметило, что наряду с доходами в России упомянутые в публикации компании делали пожертвования неназванным украинским реципиентам. Киевские информаторы издания обратили внимание на то, что эти компании переводили на Украину десятки миллионов долларов – суммы кратно меньшие, чем налоговые выплаты в России.Неуплата налогов по законодательству США является уголовным преступлением. Майкл Макфол в бытность послом США в России запомнился серией курьёзов и громких скандалов. Он подарил российскому фольклору ряд мемов, среди которых – цитируемый поныне пассаж о двойных стандартах "вы не понимаете, это другое".Правительства стран Запада предписали своим компаниям свернуть дела в России после начала СВО. Президент США Джозеф Байден поспешил заявить, что "экономика России разорвана в клочья". Белый дом разрешил фирмам из США завершить свои дела в России до 9 апреля 2025 года. Независимые эксперты на Западе признали, что Байден поспешил с громкими заявлениями – как и его предшественник Обама, ранее сделавший такое же заявление о российской экономике.Также на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101654/52/1016545280_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_e247593c11e6cefe4e46a421b8ea6667.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, макфол, барак обама (старший), джо байден, newsweek, налоги, криминал, сво, предприятие, предприниматели, госдеп сша, эксперты, антироссийские санкции
Новости, Россия, США, Украина, Макфол, Барак Обама (старший), Джо Байден, Newsweek, налоги, криминал, СВО, предприятие, предприниматели, Госдеп США, эксперты, антироссийские санкции

Экс-посол США назвал позорной уплату налогов американскими фирмами в России

10:39 12.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкПосол США в России Майкл Макфол в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы"
Посол США в России Майкл Макфол в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Американские компании в России заплатили 1,2 миллиарда долларов налога на прибыль в 2023 году, что экс-посол США в России Майкл Макфол назвал позорным явлением. Об этом он заявил в комментарии Newsweek.
По оценкам западных и украинских институтов, на которые ссылается американское издание, сотни компаний из США продолжили свои дела в России после начала СВО. Среди них – производители табачных и кондитерских изделий, безалкогольных напитков и лекарств, товаров для здоровья и гигиены, сельхозпродукции и ряд других.
В 2003 году их совокупный доход оставил $30,5 млрд. С них они заплатили в российский бюджет $1,2 млрд налога на прибыль.
"Доктор Майкл Макфол, преподаватель Стэнфордского университета, который также работал в администрации Обамы, в том числе в Совете национальной безопасности и был послом США в Российской Федерации, назвал американские компании "позорными", - сказано в публикации.
Макфол возмутился тем, что американские компании решили остаться в России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Бывший посол уверен, что компании из его страны таким образом "субсидируют" СВО.
"Еще не поздно поступить правильно", - заявил он американскому изданию.
Оно отметило, что наряду с доходами в России упомянутые в публикации компании делали пожертвования неназванным украинским реципиентам. Киевские информаторы издания обратили внимание на то, что эти компании переводили на Украину десятки миллионов долларов – суммы кратно меньшие, чем налоговые выплаты в России.
Неуплата налогов по законодательству США является уголовным преступлением. Майкл Макфол в бытность послом США в России запомнился серией курьёзов и громких скандалов. Он подарил российскому фольклору ряд мемов, среди которых – цитируемый поныне пассаж о двойных стандартах "вы не понимаете, это другое".
Правительства стран Запада предписали своим компаниям свернуть дела в России после начала СВО. Президент США Джозеф Байден поспешил заявить, что "экономика России разорвана в клочья". Белый дом разрешил фирмам из США завершить свои дела в России до 9 апреля 2025 года. Независимые эксперты на Западе признали, что Байден поспешил с громкими заявлениями – как и его предшественник Обама, ранее сделавший такое же заявление о российской экономике.
Также на эту тему интервью Ростислав Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаМакфолБарак Обама (старший)Джо БайденNewsweekналогикриминалСВОпредприятиепредпринимателиГосдеп СШАэкспертыантироссийские санкции
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:39Экс-посол США назвал позорной уплату налогов американскими фирмами в России
10:03США запретили дипломатам России участвовать в мемориальной церемонии в Элизабет-Сити
09:30АдГ определилась с отношением к СВО и будущим Украины
07:26"Оставил всё и голый пошел за кордон". О чем говорят на Западе, в США и на Украине
07:18Миграция в Мелитополь и бунт в ТЦК. Что происходит в Запорожье
07:15Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьков
07:07О ТЦК и "беглых рабах". Неонацисты просят передышки, а ПЦУ советуют молитву, помогающую ловить уклонистов
07:00Захлопнули Кураховский котел и срезают Времевский выступ: Алехин рассказал про новые успехи ВС России
06:45Попытка прорыва под Суджей: военный эксперт о том, как бойцы "Севера" выбивают ВСУ из Курской области
06:38Арктическая рапсодия. Присоединяя Гренландию, Трамп может, но вряд ли построит в США социализм
06:30"Хитрый" план Киева не сработал: полковник запаса рассказал о неудачной авантюре ВСУ в Курской области
06:15Гегемония США и "выгодный мир" на Украине: Ищенко о том, почему у Трампа нет пространства для маневра
06:00Результат налицо: Полетаев объяснил, удалось ли российским бойцам истощить ВСУ в боях за Курахово
05:45Они хотят пожирать весь мир: Ищенко о том, как США хотят стать последними бенефициарами уходящей системы
05:30"Не вся военная техника уходит безвозвратно": Полетаев раскрыл, грозит ли истощение российскому ОПК
05:15"В экспедиционном режиме": Полетаев о том, как движется вперед и ускоряется российская штурмовая машина
05:12Западная Украина в первую декаду года: Рождественские праздники по новому календарю и улицы Ирины Фарион
17:54Шольц высказался о справедливом мире
17:40Пьяные сотрудники военкомата похитили и избили украинца — Дмитрук
17:10Кто виноват в катастрофе в Калифорнии и зачем Трамп замахнулся на Гренландию и Канаду – Агеев
Лента новостейМолния