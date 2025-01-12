https://ukraina.ru/20250112/1060202414.html

"Вокруг Булгакова": масонство

"Вокруг Булгакова": масонство - 12.01.2025 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": масонство

Тема влияния масонства на творчество Булгакова является популярной темой околобулгаковедческой литературы. В общем, влияние масонства и его обрядов на текст романа напрашивается – для этого достаточно вспомнить, что масонские ложи возглавляются мастерами, а дальше оно уж само…

2025-01-12T12:00

2025-01-12T12:00

2025-01-12T12:00

"вокруг булгакова"

михаил булгаков

ссср

писатель

роман

русская литература

мастер и маргарита

масонство

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Основания полагать, что Булгаков как минимум интересовался масонской проблематикой, безусловно есть.Во-первых, масонство – одна из тем научной работы его отца. Кроме того, в его библиотеке была литература, в которой масонство упоминалось, в частности – "История сношений человека с дьяволом" Михаила Орлова.Местами влияние на тексты Булгакова подобной литературы более чем заметно. Вот, например, описание сатаны:"Мужчину, которому на вид можно было дать 35-38 лет. Это был человек высокого роста, без усов и без бороды; он был худощав, хотя вовсе не тощ. Лицо у него было красивое, с тонкими чертами, с выражением достоинства. Во взгляде просвечивала какая-то грусть. Углы губ были слегка сморщены меланхолическою улыбкой".Трудно избавиться от впечатления, что перед нами одно из альтернативных описаний Воланда. Но нет.Справедливости ради надо сказать, что этот фрагмент никакого отношения к масонству не имеет – это фрагмент писаний французского атеиста Лео Таксиля, научная ценность которых примерно соответствует таковым же текстов Демьяна Бедного (влияние стихов которого на "закатный роман" считается очевидным). Причём и сам Булгаков, и позднейшие булгаковеды, и даже Михаил Орлов отлично знали, что "Дьявол в XIX в." Таксиля – чистый вымысел, не имеющий отношения к масонству.Впрочем, отсутствие фактической связи не означает отсутствия связи эстетической. До тех пор, пока мы воспринимаем роман "Мастер и Маргарита" в качестве литературного произведения (а его так воспринимают далеко не все люди, считающие себя булгаковедами), всё в переделах нормы. Главное не забывать – на Булгакова оказывало влияние не масонство, а литература, вы которой упоминается масонство. Вот, например, "Война и мир" – там о масонстве пишет автор глубоко Михаилом Афанасьевичем уважаемый и оценки даёт вполне определённые.Во-вторых, в круге общения Булгакова совершенно достоверно были люди, имевшие отношение к русскому масонству, в частности – Максимилиан Волошин.Тут, правда надо иметь в виду два обстоятельства.С одной стороны, надо быть очень своеобразно мыслящим человеком, чтобы представить себе возможность существования в сталинском СССР каких-то тайных обществ.Тут надо сказать, что в СССР 1920-х годов они вполне себе существовали. Сейчас утверждается, что в СССР действовало по меньшей мере 11 лож масонского или полумасонского толка: "Орден Света", "Орден Духа", "Орден Святого Грааля", "Орден мартинистов", "Орден тамплиеров и розенкрейцеров", "Единое трудовое братство", "Братство истинного служения", "Воскресенье", "Хильфернак", "Русское автономное масонство", "Космическая Академия наук". Все они были ликвидированы ОГПУ задолго до 1937 года, и мы вряд ли узнаем действительно ли это были "тайные общества" или выдуманные ОГПУ основания для арестов (вспомним "дело Промпартии").Справедливости ради следует указать, что концепция, положенная в основе "Евангелия от Воланда" вполне могла быть принята каким-нибудь "Орденом света". Другое дело, что сама по себе она была достаточно распространена в образованном обществе. А богостроительством и богоискательством тогда занимались многие вполне уважаемые люди, вроде того же Анатолия Луначарского и Максима Горького, сыгравших немалую роль в литературной судьбе Булгакова. Тогда уж логично считать, что именно они были среди прототипов дуальной пары мастер – Берлиоз, без всякого "фармазонства".С другой стороны, мне приходилось неоднократно общаться с представителями различных "тайных обществ" (в том числе – с масонами довольно высокого ранга). Общий вывод состоит в том, что эти люди представляют интерес благодаря личным качествам и своему положению именно в формальной, а не в тайной иерархии. Не говоря о том, что по нынешним рационалистическим временам тайная иерархия представляет собой просто сравнительно честный способ обогащения (вспомним тайное общество меча и орала).Думается, опыт Булгакова был точно такой же – Волошин был ему интересен как Волошин, а не как масон. И ещё вопрос, стоило ли интересоваться масонами только на том основании, что в их число входил Волошин.В-третьих, как человек, интересующийся судьбами русской революции, Булгаков должен был знать о роли, которую в ней играли масоны (масоном был, например, депутат Бубликов, с телеграммы которого, по версии Булгакова, началась революция в Киеве).Знать-то он, наверное, знал, но нигде в булгаковских текстах никаких масонов, а также розенкрейцеров или тамплиеров, вы не найдёте. Хотя, казалось бы, какая шикарная возможность для того, чтобы раскрыть тему гнилости элиты, погубившей империю… Но нет. Булгаков этой возможностью не пользуется.Впрочем, возможность вполне могла оказаться виртуальной – мало ли как советская цензура отнеслась бы к новостям о том, что власть помещиков и капиталистов рухнула в результате деятельности страшно далёких от народа тайных обществ, а не большевистской партии? Надо отметить, что тема масонства и их участия в февральской революции была под негласным запретом в СССР – именно в силу описанного противоречия историческому материализму.Впрочем, для сторонников версии о вовлеченности Булгакова в деятельность якобы существовавших в то время тайных обществ именно отсутствие упоминания о них и является доказательством этой самой вовлеченности: молчит, значит – утаивает.У них, правда, действительно очень своеобразное мышление. Один из таких авторов предваряет свою "гениальную" книгу словами: "заранее предупреждаю, что изложенное ниже находится за гранью человеческого понимания". Казалось бы – зачем писать то, что всё равно не будет понято? И да, если автор сам понял, что он написал – человек ли он?Пролистнув несколько страниц, я легко убедился, что таки да – за гранью. Например, этот автор ссылается на совершенно секретные воспоминания неизвестно кого неизвестно о ком, которые попали в его архив "необъяснимым образом"… Да ладно, уж, чего тут необъяснимого? Тоже мне бином Ньютона. Сами заползли…

https://ukraina.ru/20221002/1039274722.html

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михаил булгаков, ссср, писатель, роман, русская литература, мастер и маргарита, масонство