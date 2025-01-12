https://ukraina.ru/20250112/1060204876.html

Миграция в Мелитополь и бунт в ТЦК. Что происходит в Запорожье

Миграция в Мелитополь и бунт в ТЦК. Что происходит в Запорожье - 12.01.2025 Украина.ру

Миграция в Мелитополь и бунт в ТЦК. Что происходит в Запорожье

СМИ подконтрольного Киеву города Запорожье последнее время бьют тревогу в связи с выездом из города всё большего количества внутренних переселенцев, которые возвращаются на подконтрольные РФ территории. Выехать легально, конечно, не могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, но женщины, дети и пожилые мужчины стремятся в Мелитополь и Бердянск.

2025-01-12T07:18

2025-01-12T07:18

2025-01-12T07:18

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александр федоров

дмитрий кулеба

владимир путин

вооруженные силы украины

нацполиция

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Запорожским журналистам они чаще всего объясняют свое решение простыми словами: "Дом есть дом", не вдаваясь в детали, чтобы не попасть под подозрение украинских спецслужб. Некоторые объясняют выезд сложностями с арендой жилья на Украине и в Польше. Ежедневно из Запорожья осуществляются коммерческие рейсы, которые вывозят украинцев в Польшу, откуда они уже через третьи страны летят в Москву или Минск и добираются далее до Мелитополя.В самом Запорожье внутренних переселенцев не обеспечивают даже временным жильем. На днях министр развития общин и территорий Алексей Кулеба даже ставил в пример другим главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова за то, что он системно корректирует бюджет региона и отправляет большую его часть на военные нужды, и делает это не в авральном порядке. По мнению министра, все губернаторы и мэры должны не заниматься больше коммунальным хозяйством, а все средства передавать на ВСУ. На прошлой неделе Кулеба даже назначил Федорова заместителем Координационного центра по управлению регионами, где ведутся боевые действия.Впрочем, региональные чиновники тратят бюджетные средства на оборону и ради собственного дохода. На днях в Нацполиции сообщили о раскрытии схемы в одной из военно-гражданских администраций по закупке дронов по вдвое завышенным ценам. Примечательно, что занимались этим украинские чиновники из администраций Бердянска и Мелитополя, которые функционируют и осваивают бюджет, хотя эти города под контролем РФ с 2022 года. Горсовету Мелитополя "в эмиграции" на днях даже отдали здание амбулатории на улице Аллейной, которую закрыли в рамках медицинской реформы.Однако губернатор Федоров рассказывает, что российское руководство якобы отказалось от идеи штурма Запорожья благодаря его личной работе по подготовке фортификаций в регионе. "Я думаю, что Путин отказался от наступления на Запорожье из-за того, что мы очень хорошо подготовились", - хвастался на днях Федоров.Но уцелевшее оборудование Запорожского аэропорта, который недавно попал под удар, включая кресла и металлодетекторы, на всякий случай уже сейчас вывозят в Борисполь.Последнее время в Запорожье и дня не проходит без скандала, связанного с пророссийским поведением подростков. Девочки и мальчики в возрасте 13-15 лет записывают в публичных местах песни, прославляющие российскую армию. Одни девочки записали рэп, призывающий россиян идти в СВО, другие – песню с оскорблениями в адрес украинских националистов, третьи – песню о том, как здорово быть русским под торговым центром "Украина" в Запорожье. Кроме того, что все они несовершеннолетние, преимущественно они дети украинских чиновников – элиты, которая может себе позволить подобные высказывания публично. Одни националисты требуют ввести уголовную ответственность для таких детей, другие – посылать их на рытье окопов, но обычно дело заканчивается извинениями со стороны родителей.В свою очередь женщины Запорожья всё чаще встают на сторону мужчин, которых среди бела дня пытаются похитить украинские военкомы. Видео таких инцидентов ежедневно выкладывают жители Запорожья в городских форумах и чатах. Если попытка задержания потенциального штурмовика происходит в людном месте, женщинам часто удается его отбить.Впрочем, у тех, кого военкомам удается схватить в Запорожье, тоже просыпается воля к сопротивлению. На днях отловленный на улицах города "живой товар" устроил бунт в ТЦК. Он попал в сеть благодаря тому, что у одного из задержанных не нашли второй телефон, на который и было снято видео.Заложники забаррикадировали вход кроватями и другими предметами, находящимися в помещении, и стали звать на помощь с единственного оставшегося телефона, требуя соблюдения прав человека и "законности". В ответ на этот бунт ТЦКшники, по заявлениям в видео, применили ядовитый газ. Это оружие, судя по новостям и другим видеоматериалам, сейчас активно используется в их среде. У одного из заключённых, больного эпилепсией, начался приступ. По словам других осаждённых, его в предсмертном состоянии куда-то унесли ТЦКшники, и больше его никто не видел. О его дальнейшей судьбе пока ничего не известно.Хотя бунт и был подавлен с помощью газа и угроз применить оружие, а его участников направили в учебки, скорее всего, они попытаются дезертировать при первой удобной возможности.О том, что в эти дни происходит в Западной Украине - в статье Олега Хавича "Западная Украина в первую декаду года: Рождественские праздники по новому календарю и улицы Ирины Фарион"

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эксклюзив, запорожье, мелитополь, россия, александр федоров, дмитрий кулеба, владимир путин, вооруженные силы украины, нацполиция