Украинские генералы погорели в Лос-Анджелесе - "Военный обозреватель" - 12.01.2025 Украина.ру
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Украинские генералы погорели в Лос-Анджелесе - "Военный обозреватель"
Украинские генералы погорели в Лос-Анджелесе - "Военный обозреватель" - 12.01.2025 Украина.ру
Украинские генералы погорели в Лос-Анджелесе - "Военный обозреватель"
Восемь особняков высокопоставленных украинских военнослужащих сгорело во время недавних лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщаетTelegram-канал "Военный обозреватель".
2025-01-12T11:19
2025-01-12T11:19
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"По информации украинских ресурсов, во время масштабных пожаров в Лос-Анджелесе сгорели 8 особняков, принадлежащих высокопоставленным украинским военным. Общая стоимость этой недвижимости достигает $90 млн, а приобретена она была на деньги, которые выделял Запад в рамках финансовой помощи Киеву после начала войны", - сказано в публикации.В ходе пожаров на территории Лос-Анджелеса пострадало более 10 тысяч строений. Срелди них – дома известных медийных персонажей, политиков и бизнесменов.С января в США пытаются ликвидировать мощный пожар в Калифорнии. Пожарным не хватает техники, которую, как утверждают в команде избранного президента США Дональда Трампа, окружение Джо Байдена отправило на Украину. Трамп построил свою президентскую кампанию на критике Байдена, уделявшего проблемам США меньше внимания, чем амбициозным затеям в зарубежье.Также на эту тему: Кто виноват в катастрофе в Калифорнии и зачем Трамп замахнулся на Гренландию и Канаду – Агеев
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новости, сша, запад, киев, дональд трамп, джо байден, пожар, пожаротушение, пожароопасность, военная помощь, сво, коррупция
Новости, США, Запад, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, пожар, пожаротушение, пожароопасность, военная помощь, СВО, коррупция

Украинские генералы погорели в Лос-Анджелесе - "Военный обозреватель"

11:19 12.01.2025
 
© AP / Ethan Swope
- РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP / Ethan Swope
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Восемь особняков высокопоставленных украинских военнослужащих сгорело во время недавних лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщаетTelegram-канал "Военный обозреватель".
"По информации украинских ресурсов, во время масштабных пожаров в Лос-Анджелесе сгорели 8 особняков, принадлежащих высокопоставленным украинским военным. Общая стоимость этой недвижимости достигает $90 млн, а приобретена она была на деньги, которые выделял Запад в рамках финансовой помощи Киеву после начала войны", - сказано в публикации.
В ходе пожаров на территории Лос-Анджелеса пострадало более 10 тысяч строений. Срелди них – дома известных медийных персонажей, политиков и бизнесменов.
С января в США пытаются ликвидировать мощный пожар в Калифорнии. Пожарным не хватает техники, которую, как утверждают в команде избранного президента США Дональда Трампа, окружение Джо Байдена отправило на Украину. Трамп построил свою президентскую кампанию на критике Байдена, уделявшего проблемам США меньше внимания, чем амбициозным затеям в зарубежье.
Также на эту тему: Кто виноват в катастрофе в Калифорнии и зачем Трамп замахнулся на Гренландию и Канаду – Агеев
 
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