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Экс-президента Грузии подозревают в подготовке конфликта с Россией

Экс-президента Грузии подозревают в подготовке конфликта с Россией - 12.01.2025 Украина.ру

Экс-президента Грузии подозревают в подготовке конфликта с Россией

Уехавшая в США экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили будет заниматься продвижением идей о необходимости вооружённого конфликта между Грузией и Россией. Об этом сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico.

2025-01-12T11:06

2025-01-12T11:06

2025-01-12T11:06

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Саломе Зурабишвили покинула резиденцию президента Грузии 29 декабря после инаугурации Михаил Кавелашвили. Она не признала итоги парламентских выборов и нового президента своей страны, уехав в США. там она стала стипендиатом и сотрудником Института Маккейна Аризонского университета.Итальянское издание отметило, что "золотая звёздно-полосатая пенсия для Зурабишвили" позволит ей распространять на конференциях нарративы "крёстных отцов" евроатлантизма. Среди них – оправдания прошлых конфликтов и необходимость нового, который "они хотели бы заставить Тбилиси вновь развязать против Москвы".Автор издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации Правые заходят слева. Герои-2024 побеждают предателей и властолюбцев прагматизмом и верностью

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