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Экс-президента Грузии подозревают в подготовке конфликта с Россией
Экс-президента Грузии подозревают в подготовке конфликта с Россией - 12.01.2025 Украина.ру
Экс-президента Грузии подозревают в подготовке конфликта с Россией
Уехавшая в США экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили будет заниматься продвижением идей о необходимости вооружённого конфликта между Грузией и Россией. Об этом сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico.
2025-01-12T11:06
2025-01-12T11:06
2025-01-12T11:06
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Саломе Зурабишвили покинула резиденцию президента Грузии 29 декабря после инаугурации Михаил Кавелашвили. Она не признала итоги парламентских выборов и нового президента своей страны, уехав в США. там она стала стипендиатом и сотрудником Института Маккейна Аризонского университета.Итальянское издание отметило, что "золотая звёздно-полосатая пенсия для Зурабишвили" позволит ей распространять на конференциях нарративы "крёстных отцов" евроатлантизма. Среди них – оправдания прошлых конфликтов и необходимость нового, который "они хотели бы заставить Тбилиси вновь развязать против Москвы".Автор издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации Правые заходят слева. Герои-2024 побеждают предателей и властолюбцев прагматизмом и верностью
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новости, грузия, россия, сша, саломе зурабишвили, международные отношения, эксперты, бывший ссср, постсоветское пространство, русофобия, грузино-осетинский конфликт, национальные конфликты, абхазия, южная осетия, информационная война
Новости, Грузия, Россия, США, Саломе Зурабишвили, международные отношения, эксперты, бывший СССР, постсоветское пространство, Русофобия, грузино-осетинский конфликт, национальные конфликты, Абхазия, Южная Осетия, информационная война
Экс-президента Грузии подозревают в подготовке конфликта с Россией
Уехавшая в США экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили будет заниматься продвижением идей о необходимости вооружённого конфликта между Грузией и Россией. Об этом сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico.