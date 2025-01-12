https://ukraina.ru/20250112/1060210205.html

Большая беда – большая ответственность: волонтёр Бобкова о потребностях людей и фронта в Донбассе

Большая беда – большая ответственность: волонтёр Бобкова о потребностях людей и фронта в Донбассе - 12.01.2025 Украина.ру

Большая беда – большая ответственность: волонтёр Бобкова о потребностях людей и фронта в Донбассе

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался в Донецке с волонтёром Еленой Бобковой. Говорили об особенностях, проблемах и задачах волонтёрского... Украина.ру, 12.01.2025

2025-01-12T13:40

2025-01-12T13:40

2025-01-12T13:40

видео

донбасс

донецк

донецкая народная республика

александр чаленко

вконтакте

сво

днр

новороссия

волонтеры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0c/1060210083_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_db51284d5cde2290aa59a975662339ab.jpg.webp

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался в Донецке с волонтёром Еленой Бобковой. Говорили об особенностях, проблемах и задачах волонтёрского движения в ДНР. 00:24 – Легко ли быть волонтёром? 02:18 – Нужды Донбасса в 2022 году и сегодня; 04:17 – Как отличить честного волонтёра от мошенника? 06:18 – О беженцах и их нуждах; 08:45 – Истории из волонтёрской практики; ТГ-канал Елены Бобковой: https://t.me/rus_soc Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

донбасс

донецк

донецкая народная республика

днр

новороссия

украина

мариуполь

волноваха

артемовск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, донбасс, донецк, донецкая народная республика, александр чаленко, вконтакте, сво, днр, новороссия, волонтеры, украина, спецоперация, рэб, дроны, бпла, мариуполь, волноваха, артемовск, видео