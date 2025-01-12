Большая беда – большая ответственность: волонтёр Бобкова о потребностях людей и фронта в Донбассе - 12.01.2025 Украина.ру
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Большая беда – большая ответственность: волонтёр Бобкова о потребностях людей и фронта в Донбассе
Большая беда – большая ответственность: волонтёр Бобкова о потребностях людей и фронта в Донбассе - 12.01.2025 Украина.ру
Большая беда – большая ответственность: волонтёр Бобкова о потребностях людей и фронта в Донбассе
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался в Донецке с волонтёром Еленой Бобковой. Говорили об особенностях, проблемах и задачах волонтёрского... Украина.ру, 12.01.2025
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался в Донецке с волонтёром Еленой Бобковой. Говорили об особенностях, проблемах и задачах волонтёрского движения в ДНР. 00:24 – Легко ли быть волонтёром? 02:18 – Нужды Донбасса в 2022 году и сегодня; 04:17 – Как отличить честного волонтёра от мошенника? 06:18 – О беженцах и их нуждах; 08:45 – Истории из волонтёрской практики; ТГ-канал Елены Бобковой: https://t.me/rus_soc Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, донбасс, донецк, донецкая народная республика, александр чаленко, вконтакте, сво, днр, новороссия, волонтеры, украина, спецоперация, рэб, дроны, бпла, мариуполь, волноваха, артемовск, видео
Видео, Донбасс, Донецк, Донецкая Народная Республика, Александр Чаленко, Вконтакте, СВО, ДНР, Новороссия, волонтеры, Украина, Спецоперация, РЭБ, дроны, БПЛА, Мариуполь, Волноваха, Артемовск

Большая беда – большая ответственность: волонтёр Бобкова о потребностях людей и фронта в Донбассе

13:40 12.01.2025
 
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался в Донецке с волонтёром Еленой Бобковой. Говорили об особенностях, проблемах и задачах волонтёрского движения в ДНР.
00:24 – Легко ли быть волонтёром?
02:18 – Нужды Донбасса в 2022 году и сегодня;
04:17 – Как отличить честного волонтёра от мошенника?
06:18 – О беженцах и их нуждах;
08:45 – Истории из волонтёрской практики;
ТГ-канал Елены Бобковой: https://t.me/rus_soc
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ВидеоДонбассДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЧаленкоВконтактеСВОДНРНовороссияволонтерыУкраинаСпецоперацияРЭБдроныБПЛАМариупольВолновахаАртемовск
 
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