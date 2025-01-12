Армия России освободила Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области - 12.01.2025 Украина.ру
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Армия России освободила Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
Армия России освободила Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области - 12.01.2025 Украина.ру
Армия России освободила Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
Российская армия освободила ещё два населённых пункта в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 12 января сообщило Минобороны России.
2025-01-12T13:56
2025-01-12T13:56
новости
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харьковская область
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"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики", - констатировали в Минобороны РФ.При этом российская группировка нанеслаа поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Миньковка, Майское, Марково, Веролюбовка, Федоровка, Улаклы, Дачное, Звановка, Северск и Белогоровка (ДНР).Потери ВСУ при это составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Козак" и четыре автомобиля. Уничтожены два склада боеприпасов.Тем временем подразделения российской войсковой группировки "Запад" освободили населённый пункт Калиново в Харьковской области. Они нанесли поражение живой силе и технике трёх мехбригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Загрызово, Западное, Загоруйковка, Двуречная Харьковской области, а также Ивановка и Торское в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав". Уничтожены два склада боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.Ранее на эту тему: Захлопнули Кураховский котел и срезают Времевский выступ: Алехин рассказал про новые успехи ВС России
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новости, россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, новые регионы, сво, сводка
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, Новые регионы, СВО, сводка

Армия России освободила Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области

13:56 12.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская армия освободила ещё два населённых пункта в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 12 января сообщило Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики", - констатировали в Минобороны РФ.
При этом российская группировка нанеслаа поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Миньковка, Майское, Марково, Веролюбовка, Федоровка, Улаклы, Дачное, Звановка, Северск и Белогоровка (ДНР).
Потери ВСУ при это составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Козак" и четыре автомобиля. Уничтожены два склада боеприпасов.
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Вчера, 07:25
Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют ДонбассНовогодние и рождественские дни отмечены на линии боевого соприкосновения знаковыми событиями. Активные боестолкновения в Суджанском районе Курской области, где ВСУ 5 января попытались осуществить прорыв в сторону н.п Большое Солдатское, еще продолжаются.
Тем временем подразделения российской войсковой группировки "Запад" освободили населённый пункт Калиново в Харьковской области. Они нанесли поражение живой силе и технике трёх мехбригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Загрызово, Западное, Загоруйковка, Двуречная Харьковской области, а также Ивановка и Торское в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав". Уничтожены два склада боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.
Ранее на эту тему: Захлопнули Кураховский котел и срезают Времевский выступ: Алехин рассказал про новые успехи ВС России
 
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