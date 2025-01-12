Армия России освободила Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Российская армия освободила ещё два населённых пункта в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 12 января сообщило Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики", - констатировали в Минобороны РФ.
При этом российская группировка нанеслаа поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Миньковка, Майское, Марково, Веролюбовка, Федоровка, Улаклы, Дачное, Звановка, Северск и Белогоровка (ДНР).
Потери ВСУ при это составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Козак" и четыре автомобиля. Уничтожены два склада боеприпасов.
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Тем временем подразделения российской войсковой группировки "Запад" освободили населённый пункт Калиново в Харьковской области. Они нанесли поражение живой силе и технике трёх мехбригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Загрызово, Западное, Загоруйковка, Двуречная Харьковской области, а также Ивановка и Торское в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав". Уничтожены два склада боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.