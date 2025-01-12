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Армия России освободила Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области

Армия России освободила Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области - 12.01.2025 Украина.ру

Армия России освободила Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области

Российская армия освободила ещё два населённых пункта в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 12 января сообщило Минобороны России.

2025-01-12T13:56

2025-01-12T13:56

2025-01-12T13:56

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"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики", - констатировали в Минобороны РФ.При этом российская группировка нанеслаа поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Миньковка, Майское, Марково, Веролюбовка, Федоровка, Улаклы, Дачное, Звановка, Северск и Белогоровка (ДНР).Потери ВСУ при это составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Козак" и четыре автомобиля. Уничтожены два склада боеприпасов.Тем временем подразделения российской войсковой группировки "Запад" освободили населённый пункт Калиново в Харьковской области. Они нанесли поражение живой силе и технике трёх мехбригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Загрызово, Западное, Загоруйковка, Двуречная Харьковской области, а также Ивановка и Торское в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав". Уничтожены два склада боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.Ранее на эту тему: Захлопнули Кураховский котел и срезают Времевский выступ: Алехин рассказал про новые успехи ВС России

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новости, россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, новые регионы, сво, сводка