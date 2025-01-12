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"Мракобесное лицемерие": в МИД России присмотрелись к пожарам на юге Калифорнии
"Мракобесное лицемерие": в МИД России присмотрелись к пожарам на юге Калифорнии - 12.01.2025 Украина.ру
"Мракобесное лицемерие": в МИД России присмотрелись к пожарам на юге Калифорнии
Сотни заключённых привлечены к тушению лесных пожаров на юге Калифорнии - они составляют порядка трети от личного состава задействованной в борьбе с огнём группировки. Об этом в своём телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2025-01-12T12:18
2025-01-12T12:18
2025-01-12T12:18
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В связи с привлечением заключённых к ртуушению пожаров в Калифорнии российский дипломат припомнила, как официальные лица США неоднократно критиковали Китай за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). В 2021 году Конгресс США даже принял закон о предотвращении принудительного труда уйгуров (Uyghur Forced Labor Prevention Act), запретив ввоз в США товаров, произведённых с использованием принудительного труда в КНР.Затем, в 2023 году Вашингтон ограничил импорт продукции нескольких китайских компаний, пытаясь исключить из цепочки поставок в США товары, якобы произведённые с помощью принудительного труда уйгуров. На эту тему тогда высказывался американский министр внутренних дел Алехандро Майоркас."В этой связи возникает закономерный вопрос: разработает ли Конгресс законопроект, вводящий санкции в отношении властей Калифорнии, частных компаний и простых американцев за использование труда заключённых при тушении пожаров?, - отметила Захарова. - Как же надоело это мракобесное лицемерие!"Тем временем: Экс-посол США назвал позорной уплату налогов американскими фирмами в России
https://ukraina.ru/20250112/1060208674.html
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новости, сша, россия, китай, мария захарова, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, внешняя политика, заключенные, кнр (китай)
Новости, США, Россия, Китай, Мария Захарова, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, внешняя политика, заключенные, КНР (Китай)
"Мракобесное лицемерие": в МИД России присмотрелись к пожарам на юге Калифорнии
Сотни заключённых привлечены к тушению лесных пожаров на юге Калифорнии - они составляют порядка трети от личного состава задействованной в борьбе с огнём группировки. Об этом в своём телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.