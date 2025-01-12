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"Мракобесное лицемерие": в МИД России присмотрелись к пожарам на юге Калифорнии

"Мракобесное лицемерие": в МИД России присмотрелись к пожарам на юге Калифорнии - 12.01.2025 Украина.ру

"Мракобесное лицемерие": в МИД России присмотрелись к пожарам на юге Калифорнии

Сотни заключённых привлечены к тушению лесных пожаров на юге Калифорнии - они составляют порядка трети от личного состава задействованной в борьбе с огнём группировки. Об этом в своём телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2025-01-12T12:18

2025-01-12T12:18

2025-01-12T12:18

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В связи с привлечением заключённых к ртуушению пожаров в Калифорнии российский дипломат припомнила, как официальные лица США неоднократно критиковали Китай за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). В 2021 году Конгресс США даже принял закон о предотвращении принудительного труда уйгуров (Uyghur Forced Labor Prevention Act), запретив ввоз в США товаров, произведённых с использованием принудительного труда в КНР.Затем, в 2023 году Вашингтон ограничил импорт продукции нескольких китайских компаний, пытаясь исключить из цепочки поставок в США товары, якобы произведённые с помощью принудительного труда уйгуров. На эту тему тогда высказывался американский министр внутренних дел Алехандро Майоркас."В этой связи возникает закономерный вопрос: разработает ли Конгресс законопроект, вводящий санкции в отношении властей Калифорнии, частных компаний и простых американцев за использование труда заключённых при тушении пожаров?, - отметила Захарова. - Как же надоело это мракобесное лицемерие!"Тем временем: Экс-посол США назвал позорной уплату налогов американскими фирмами в России

https://ukraina.ru/20250112/1060208674.html

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новости, сша, россия, китай, мария захарова, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, внешняя политика, заключенные, кнр (китай)