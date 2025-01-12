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Зеленский "только попрошайничает и шантажирует" - Фицо

Зеленский "только попрошайничает и шантажирует" - Фицо - 12.01.2025 Украина.ру

Зеленский "только попрошайничает и шантажирует" - Фицо

Владимир Зеленский создаёт проблемы европейцам и, при этом, занимается попрошайничеством и шантажом. Об этом заявил парламентариям Словакии премьер-министр страны Роберт Фицо.

2025-01-12T13:32

2025-01-12T13:32

2025-01-12T13:32

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Выступая на заседании парламентского комитета, сообщает РБК, Фицо подверг резкой критике деятельность Зеленского.Издание напомнило, что отношения Киева с Братиславой резко ухудшились из-за отказа нынешнего руководства Украины продлевать контракт на транзит российского газа в ЕС. Поставки в Евросоюз прекратились с января 2025 года. Фицо назвал это решение Киева "в высшей степени политическим" и вредным как для Словакии, так и ЕС в целом.В с прекращением поставок газа и нефти в ЕС через Украину президент Словакии Петер Пеллегрини отказался посещать украинскую территорию. Словацкий премьер-министр в свою очередь пригрозил прекратить поставки на Украину электроэнергии и гуманитарной помощи, сократить пособия украинским беженцам и заблокировать путь к членству Украины в ЕС.В декабре Фицо заявил, что Зеленский предлагал ему взятку в размере €500 млн за одобрение Словакией членства Украины в НАТО. Зеленский позже подтвердил, что сделал предложение Фицо и оно было отвергнуто.Несмотря на политические скандалы, Словакия поставляет на Украину военною технику и прочую военную помощь, которую украинская армия использует в ходе СВО. Ранее на эту тему: Медведчук предложил прокуратуре Бельгии начать уголовное преследование Зеленского

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