Зеленский "только попрошайничает и шантажирует" - Фицо - 12.01.2025 Украина.ру
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Зеленский "только попрошайничает и шантажирует" - Фицо
Зеленский "только попрошайничает и шантажирует" - Фицо - 12.01.2025 Украина.ру
Зеленский "только попрошайничает и шантажирует" - Фицо
Владимир Зеленский создаёт проблемы европейцам и, при этом, занимается попрошайничеством и шантажом. Об этом заявил парламентариям Словакии премьер-министр страны Роберт Фицо.
2025-01-12T13:32
2025-01-12T13:32
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Выступая на заседании парламентского комитета, сообщает РБК, Фицо подверг резкой критике деятельность Зеленского.Издание напомнило, что отношения Киева с Братиславой резко ухудшились из-за отказа нынешнего руководства Украины продлевать контракт на транзит российского газа в ЕС. Поставки в Евросоюз прекратились с января 2025 года. Фицо назвал это решение Киева "в высшей степени политическим" и вредным как для Словакии, так и ЕС в целом.В с прекращением поставок газа и нефти в ЕС через Украину президент Словакии Петер Пеллегрини отказался посещать украинскую территорию. Словацкий премьер-министр в свою очередь пригрозил прекратить поставки на Украину электроэнергии и гуманитарной помощи, сократить пособия украинским беженцам и заблокировать путь к членству Украины в ЕС.В декабре Фицо заявил, что Зеленский предлагал ему взятку в размере €500 млн за одобрение Словакией членства Украины в НАТО. Зеленский позже подтвердил, что сделал предложение Фицо и оно было отвергнуто.Несмотря на политические скандалы, Словакия поставляет на Украину военною технику и прочую военную помощь, которую украинская армия использует в ходе СВО. Ранее на эту тему: Медведчук предложил прокуратуре Бельгии начать уголовное преследование Зеленского
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новости, словакия, украина, киев, роберт фицо, владимир зеленский, ес, нато, евроинтеграция, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, военная техника, восточное партнерство, восточная европа, украина-ес, транзит, российский газ
Новости, Словакия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, евроинтеграция, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная помощь, военная техника, Восточное партнерство, Восточная Европа, Украина-ЕС, транзит, российский газ

Зеленский "только попрошайничает и шантажирует" - Фицо

13:32 12.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Владимир Зеленский создаёт проблемы европейцам и, при этом, занимается попрошайничеством и шантажом. Об этом заявил парламентариям Словакии премьер-министр страны Роберт Фицо.
Выступая на заседании парламентского комитета, сообщает РБК, Фицо подверг резкой критике деятельность Зеленского.
"Я здесь не для того, чтобы идти об руку с Зеленским. Признаюсь, что иногда я сыт им по горло, он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, у других просит денег. Просто это должно закончиться", — сказал глава правительства Словакии.
Издание напомнило, что отношения Киева с Братиславой резко ухудшились из-за отказа нынешнего руководства Украины продлевать контракт на транзит российского газа в ЕС. Поставки в Евросоюз прекратились с января 2025 года. Фицо назвал это решение Киева "в высшей степени политическим" и вредным как для Словакии, так и ЕС в целом.
В с прекращением поставок газа и нефти в ЕС через Украину президент Словакии Петер Пеллегрини отказался посещать украинскую территорию. Словацкий премьер-министр в свою очередь пригрозил прекратить поставки на Украину электроэнергии и гуманитарной помощи, сократить пособия украинским беженцам и заблокировать путь к членству Украины в ЕС.
В декабре Фицо заявил, что Зеленский предлагал ему взятку в размере €500 млн за одобрение Словакией членства Украины в НАТО. Зеленский позже подтвердил, что сделал предложение Фицо и оно было отвергнуто.
Несмотря на политические скандалы, Словакия поставляет на Украину военною технику и прочую военную помощь, которую украинская армия использует в ходе СВО.
Ранее на эту тему: Медведчук предложил прокуратуре Бельгии начать уголовное преследование Зеленского
 
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