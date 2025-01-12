https://ukraina.ru/20250112/1060205063.html

"Оставил всё и голый пошел за кордон". О чем говорят на Западе, в США и на Украине

"Оставил всё и голый пошел за кордон". О чем говорят на Западе, в США и на Украине - 12.01.2025 Украина.ру

"Оставил всё и голый пошел за кордон". О чем говорят на Западе, в США и на Украине

О чем говорят и пишут в мире и на Украине? Какие политические вопросы обсуждают блогеры, журналисты и политики?

2025-01-12T07:26

2025-01-12T07:26

2025-01-12T07:35

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Мы с вами узнаем: почему Дания стала жертвой Украины?Собирается ли Трамп покупать Гренландию и что думают об этом инуиты?Почему отменил встречу в Риме с Зеленским Байден?Почему обнимались Трамп и премьер Италии?И как предлагает Надя Савченко мужчинам покидать Украину?Вот что пишут в Европе про обороноспособность Дании:Дания - жертва УкраиныДания... пожертвовала своей армией ради Украины!И теперь Гренландия - всё. Не смогут защититься от США в случае вторжения.Так пишет издание "Политико".Так вот кто виноват в потере Данией Гренландии? Украина!Это невыносимо. Уже невозможно больше смеяться!Как? Как Дания могла бы сопротивляться США? Чем? И что они пожертвовали Украине? Что это был за оборонительный потенциал?Оказывается, "Дания передала большую часть своей тяжёлой техники Украине, и теперь у Гренландии нулевая обороноспособность".Все эти рассуждения - конечно, нонсенс. У Дании с США есть соглашение о защите Гренландии со стороны США, действует с 1951 года. Это соглашение как раз и было заключено из за неспособности датских вооружённых сил противостоять какой-либо агрессии.Ничего не изменилось и сейчас. Гренландия полностью оккупирована американскими военными базами.Кстати, в истории Дании уже была самая короткая война. Германия захватила Данию в 1940 году за 6 часов.9 апреля 1940 года фашистская Германия высадила воздушные и морские десанты на территории Дании и в самом Копенгагене.Король и королева приняли решение "не сопротивляться", и подписали капитуляцию.Война началась и закончилась 9 апреля 1940 года.Так что у Дании есть "впечатляющий опыт" и военных действий, и сопротивления оккупации.У Дании (а не только у Гренландии) и была, и есть "нулевая обороноспособность". В первую очередь, потому, что они и не планируют сопротивляться.А вот зачем упомянули Украину?Это становится "новым трендом".Как в украинской присказке: "Хто виноват? - Нэвистка!"Там другое слово, не "виноват", но суть именно такая. Козёл отпущения - "нэвистка", которая никогда не может угодить матери мужа.Вот на роль такой "нэвистки", кажется, на Западе дружно решили назначить Украину.И Голливуд горит из-за УкраиныПожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала Украине свою технику. И вот теперь её не хватает для тушения пожаров в Калифорнии.На это прямо указывает сын Трампа Дональд младший.Но ведь странно, что богатейшая страна мира и ее богатейший штат не смогли за прошедшие три года купить несколько пожарных машин?Конечно, не затраты на машины для Украины не дают победить пожары в Калифорнии.Но почему бы опять не пнуть Украину, в привычной уже манере Трампов? Конечно, команда Трампа пинает, на самом деле, команду Байдена. Украина - только повод.Но ей достаётся роль той самой "нэвистки".И кажется, Украине придётся к этому привыкать."Сделаем Гренландию снова великой"!А Дональд младший на прошедшей неделе осуществил полёт в Гренландию.И конечно, выступил с лозунгом:"Сделаем Гренландию снова великой!"Правительство Дании отреагировало очень грозно: поменяли герб, впервые за 500 лет!Изменили на гербе размер белого медведя, коренного обитателя Гренландии, несколько укрупнили изображение хищника.Так успокоил правительство Дании Дональд младший. Или наоборот, взволновал?Если не покупать, то тогда что?А сторонники "МАГА" уже рисуют поместье Трампов в Гренландии: северное Мар-о-Лаго.Кстати, а где новый "министр иностранных дел" ЕС Кая Каллас? Почему молчит, набрав в рот воды? Почему не защищает Данию?Кая ведь всегда находит, что сказать, если речь идет о России, Украине, или если надо отменить "недемократические" выборы в Румынии.Кстати, последние новости: премьер Гренландии сообщил, что народ Гренландии (инуиты, они же эскимосы) начинает борьбу за независимость. Хе-хе.Не надо превозносить!Поддерживает общий тренд "подальше от Украины" еще одно известное издание.Совершенно определённо высказалась "Файнэншл Таймс":Уже, оказывается, не глобальное противостояние?Кто же, интересно, "превозносил этот конфликт" и встречал Зеленского аплодисментами в парламентах стран Европы, в конгрессе США?Да, всё начинает резко и быстро меняться, и совсем не позитивно для "группы Зеленского".Еще один удар нанес Зеленскому уходящий президент США.Байден не встретился с ЗеленскимУже второй раз Байден отменил свою встречу с Зеленским.Тогда, в октябре, Зеленский, чтобы имитировать поддержку "стран НАТО", рысью промчался по европейским столицам. Он уже находился в Европе, и вернуться назад, несолоно хлебавши, просто не мог себе позволить.А теперь "Рамштайн" провели, но Байден не прилетел. А ведь это должна была быть эпохальная встреча. Последнее объятие Байдена в должности президента и Зеленского.Что же случилось?Блицвизит МелониБуквально перед самым визитом Байдена США посетила Джорджия Мелони, премьер Италии.Только поехала она не к Байдену, а к Трампу.Этот визит итальянские газеты назвали "суперсекретным", о нем никто не знал до того, как он произошёл.Мелони стала вторым европейским лидером, кто встретился с Трампом после избрания. Первым был Виктор Орбан.Судя по совместным фото, Джорджия и Дональд просто нашли друг друга. Они обнимались и радостно смеялись.Мелони близко знакома и дружна с Илоном Максом, она поддерживает хорошие отношения с Виктором Орбаном.Вряд ли Мелони станет "новым лидером Европы", как о том с восторгом теперь пишут итальянские СМИ. Скорее, она будет подчинённой Трампа и Маска. Их агентом в Европе.Но какие-то переговоры "по Украине" между Мелони и Трампом произошли (эта тема была заявлена и официально).И вот после этой встречи Байден отменил свой визит в Рим. Хотя он, католик, собирался посетить Папу Римского.Загадочные переговоры Мелони и Трампа, видимо, достигли цели.А Зеленского оставили без прощального фото. А он уже был в Риме, уже ждал встречи!Опять Украину отодвигают в сторону. Да и "Рамштайн" прошел не весело. Не так, как встреча Дональда и Мелони.Настрой не положительныйОбщее настроение встречи на базе НАТО в Рамштайне высказалминистр обороны Польши Косиняк-Камыш в интервью польским СМИ:Владислав Косиняк-Камыш не уточнил, какие планы у участников совещания.Но это та же самая тема: "мы уже утомились от Украины, и от этого парня из Кривого Рога".А парень из Кривого Рога вдруг заговорил о втором сроке в качестве президента:"Не исключаю!"И в информпространство Украины выпустили проверенного временем бойца - Надию Савченко.Надя Савченко и голый мужикиПомните Надю? Как вся Украина ждала её из "российского плена". Как Надя вернулась. Как ее мама устраивала скандалы в мэрии Киева, потому что участок семье дали не тот. Как сама Надя устраивала скандалы и перформансы.И вот Надя - опять в эфире.Она предлагает выпускать украинцев за рубеж без имущества, и навсегда. Раз они такие "непатриотичные"."Без права возвращения в Украину тебе и твоим потомкам до конца света."Как верно заметил бывший депутат Рады Олег Царёв: "если бы разрешили выезжать в голом виде, то на границе Украины выстроились бы гигантские очереди голых мужчин."Опоздала Надя со своими предложениями. Если бы дали возможность уехать без права возвращения навсегда, то миллионы бы уехали. Только бы дали пожить спокойно, "начиная все с нуля"."Да и просто хотелось пожить", сказав уже, наконец, до свиданья Зеленскому, Ермаку, Наде Савченко и другим.Если Европа и США устали от Украины, то что говорить о простых украинцах?Подробнее о то, что еще предлагают украинские нацисты и священнослужители-раскольники Украины - в статье Сергея Зуева "О ТЦК и "беглых рабах". Неонацисты просят передышки, а ПЦУ советуют молитву, помогающую ловить уклонистов"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

украина, дания, сша, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, нато, рамштайн, ес, эксклюзив