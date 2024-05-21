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Безальтернативность Зеленского. По итогам пяти лет президентства

Безальтернативность Зеленского. По итогам пяти лет президентства - 21.05.2024 Украина.ру

Безальтернативность Зеленского. По итогам пяти лет президентства

Пять лет назад украинцы были очень обеспокоены затягиванием (на самом деле – в рамках разумного) инаугурации свежеизбранного президента Зеленского. Сейчас украинцы, если верить социальным сетям и ещё живущим на Украине знакомым, обеспокоены затягиванием пребывания Зеленского на посту президента. Sic transit gloria mundi (Так проходит земная слава)

2024-05-21T06:21

2024-05-21T06:21

2024-05-21T06:21

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Юридические полномочия Зеленского сейчас подошли к концу, однако он остаётся президентом до те пор, пока не будет избран новый президент. Когда он будет избран (и даже будет ли избран вообще) знает только всеведущий Господь, в которого Зеленский не верит.ВыборыВладимир Александрович Зеленский на посту президента кажется фигурой в высшей степени случайной. Схема, в результате которой он стал президентом, известна в деталях.Инициатором выдвижения Зеленского на пост президента был олигарх Игорь Коломойский, по замыслу которого тот должен был сыграть роль сугубо техническую – обнулить голоса считавшегося весьма перспективным певца Святослава Вакарчука. В прямом столкновении Петра Порошенко и Юлии Тимошенко победить должна была последняя. Зеленский на выборы идти не хотел, но получил гарантии того, что "Кварталу 95" будет возвращён долг принадлежащего Коломойскому канала "1+1" (насколько известно, в полной мере это обязательство выполнено не было).Вакарчук, однако, на выборы не пошёл, и картина выборов полностью поменялась – Зеленский выдвинулся на первую позицию, оттеснив за пределы первой двойки Тимошенко и Юрия Бойко (который, в случае сохранения единства "пророссийской" оппозиции, теоретически мог претендовать на второе место).Следует отметить, что Зеленский возник как кандидат в момент глубокого кризиса партийно-политической системы и олицетворял желание украинцев сменить правящую элиту, броуновское движение которой было основным содержанием украинской политики начиная с парламентских выборов 1998 года.В пользу Зеленского сработала даже неопределённость его программы – старой элите уже нечего было предложить обществу кроме порошенковского "армивира" и тимошенковских коммунальных тарифов. Избиратель не хотел скучных подробностей, ему надо было "счастье всем, даром, и пусть никто не уйдёт обиженным" (с).Конспирологи полагают, что такой поворот избирательной кампании проектировался заранее.С одной стороны, ещё в новогоднюю ночь 2017/18 года канал "1+1" провёл эксперимент по продвижению популярного певца Олега Винника (в 2019 году он был одним из лиц Аграрной партии, но это был рекламный контракт – "за деньги – да"). Итоги эксперимента неизвестны – возможно это была "пристрелка". Так или иначе, год спустя Зеленский заявил перед новым годом о намерении участвовать в выборах.С другой стороны, Зеленского достаточно долго готовили к посту президента: шоу "Вечерний квартал" дало Зеленскому общенациональную узнаваемость и создало впечатление об его оппозиционности политической элите (немалая часть шоу имела политико-сатирический характер), а сериал "Слуга народа" заложил сценарий прихода к власти и президентства Зеленского.Первый период (2019-22 годы)Общее впечатление итога выборов было таким, как будто Зеленский получил исключительный вотум доверия: невероятные 73% голосов во втором туре президентских выборов и однопартийное большинство "Слуги народа" в Верховной Раде, сформированное по итогам досрочных выборов в том же году. Ранее ничего подобного на Украине не было – если не считать, конечно, "выборов" гетмана Скоропадскогов 1918 году.Однако на практике то и другое было некоторым преувеличением.73% по итогам второго тура составляет, всё же, менее 45% от общего числа избирателей. Да и получение 50% в первом туре, как показывает опыт Леонида Кравчука, ничего не гарантирует.Партия "Слуга народа" оказалась, откровенно говоря, слабым политическим инструментом, о чём наглядно говорит очередь желающих покинуть парламент депутатов от правящей партии.В целом, начальный период президентства характеризовался неуверенностью и шатаниями Зеленского.Он пытался найти средний курс между тремя основными центрами влияния – Коломойским, Ахметовым и "соросятами". Самым примечательным было, пожалуй, то, что Зеленский пошёл на сотрудничество с МВФ, несмотря на то, что, в соответствии со сценарием сериала "Слуга народа" именно такое сотрудничество довело президента Голобородько до цугундера, а страну до распада. Он сам-то сценарий читал?В общем, у Петра Порошенко были некоторые основания полагать, что казус 2019 года – историческая случайность и его ещё призовут на царствование. Впрочем, в киевских околополитических кругах Зеленскому давали два-три года, после чего что-то должно было произойти.Ожидания эти не оправдались.Зеленский на протяжении всех первых лет своей каденции сохранял исключительно высокий уровень народной поддержки. Для украинских президентов вообще характерно быстрое снижение популярности после выборов, тут же эта тенденция не наблюдалась.Само по себе это ничего не значило, но за без малого три года украинская политическая система не породила никакой альтернативы Зеленскому – ни премьер Гончарук (ныне прочно забытый), ни спикер Разумков (находящийся далеко на обочине политического процесса) существенным рейтингом не обзавелись.Главным оппонентом Зеленского был Пётр Порошенко, причём в декабре 2021 года за него, по данным Социологической группы "Рейтинг", собирались голосовать 14,3%, в то время как за действующего президента – 23,5%. Во втором туре ни один конкурент не имел ни малейших шансов в противостоянии с Зеленским.Отметим, что такая же ситуация наблюдается, например, в Молдавии, где не обладающая даже тенью харизмы Зеленского Майя Санду уже почти 3,5 года сохраняет власть и даже демонстрирует авторитарные замашки (её несколько сдерживает только риск втягивания в войну на Украине).Встречающееся иногда мнение относительно того, что начало СВО спасло президентскую карьеру Зеленского вряд ли обосновано.Второй период (2022-24 годы)Как ни странно, но в первые дни СВО Зеленский никакой абсолютно роли в организации обороны страны не сыграл. Независимо от того, где он находился, в Киеве, как уверяет он сам, или же в бункере на территории Галичины или даже Польши, в течение нескольких первых дней управление страной полностью отсутствовало. Однако, государственный аппарат на местах действовал достаточно слаженно.Зеленский достаточно разумно организовал работу своей ставки, чётко разделив обязанности между военным (главком Залужный) и военно-политическим руководством. Сам сосредоточился на работе с общественным мнением (ежедневные обращения к гражданам) и дипломатии.Преувеличивать его успехи в обоих этих направлениях было бы преувеличением. Ежедневные обращения быстро утратили новизну, а дипломатические успехи объяснялись, разумеется, вовсе не влиянием Зеленского, а настойчивостью американской администрации, имеющей свои планы, просто временно совпадающие с задачами Зеленского - победить и разрушить Россию.Одновременно глава Офиса президента Андрей Ермак зачищал политическое пространство. Собственно, за время СВО ничего нового в этом отношении не произошло – тенденция к авторитаризму была явлена Зеленским ещё до введения военного положения, но теперь появилась возможность обходить законодательные нормы.Кстати, по мнению The Washington Post, Зеленский и Ермак представляют собой единую политическую силу, просто президент играет в "доброго полицейского", а Ермак – в "злого".Так или иначе, вся отлично работающая схема рухнула из-за провала летнего наступления 2023 года. Причём даже не из-за самого провала (война непредсказуема, но для Зеленского это не аргумент – наступление было подчинено политическим задачам), а из-за того, что в Офисе президента разыгралась паранойя: там вообразили, что ими же раскрученный в публичной сфере Залужный представляет политическую альтернативу Зеленскому. Собственно, они не так уж неправы – у Залужного не было (да и сейчас не заметно) стремления участвовать в политике, но есть рейтинг и элитная поддержка. А это именно тот набор условий, которые были у Зеленского в 2019 году.Сейчас угроза со стороны Залужного обнулена, но условием получения военной помощи со стороны США было принятие закона о мобилизации, который стал рейтинговой катастрофой для Зеленского. Если год назад он имел шансы победить на выборах в первом туре, полгода назад – преимущественные шансы на победу, то сейчас трудно себе даже представить конфигурацию выборов, при которой Зеленский мог бы победить (разве что кандидат будет один).В результате Зеленский загнал себя в безвыходное положение – ему нужна решительная победа над Россией, но она по понятным причинам просто невозможна. Промежуточный вариант, предполагающий заморозку конфликта при нынешней конфигурации линии соприкосновения, для Зеленского будет означать политическую смерть…Вопрос о легитимностиС сугубо юридической точки зрения начиная с 21 мая Зеленский действительно нелегитимен. Однако, когда юридическая реальность противоречит реальности политической плохо от этого становится только юристам.Напомним:- в 1991 году Украина не соизволила воспользоваться законной процедурой для выхода из состава СССР;- в 2004 году Верховный Суд принял неправовое решение о проведении т.н. "третьего тура" президентских выборов;- в 2010 году Конституционный Суд отменил Конституцию Украины на основании её несоответствия Конституции Украины;- в 2014 году Пётр Порошенко был избран президентом Украины при наличии живого и легитимного президента Виктора Януковича.Всё это никаких юридических последствий не возымело. Почему нынешняя ситуация должна повлечь какие-то последствия?Это если не говорить о том, что формально-то само по себе отсутствие выборов совершенно законно и признаков узурпации власти не несёт – вот их проведение вполне может быть расценено как нарушение закона.Сейчас вопрос относительно легитимности Зеленского касается исключительно Запада, который определяет степень суверенности украинской власти.ВВС, от имени правительства её Величества, вещает:"Многие на Украине также не видят смысла проводить выборы, если их несомненный победитель и так находится в президентском кресле. Ни один украинский политик сейчас не может сравниться с Зеленским по уровню доверия и поддержки".(К выборам в России и Белоруссии эта логика применена быть не может – там лидеры, которые не устраивают британское правительство).Блинкен, от имени правительства США, намекает на нечто иное:"Защита Украины от коррупции должна быть такой же сильной, как и её военная оборона. И мы знаем, что это за защита. Независимая судебная система. Свободная пресса. Живое, инклюзивное гражданское общество, свободные и честные выборы (подчёркивание наше – Авт.), независимые и надежные антикоррупционные следователи, прокуроры и судьи".Очевидно, США хотелось бы Зеленского заменить. Не потому, что он нелегитимен (легитимным является тот президент Украины, который признан таковым в Вашингтоне), а потому, что Зеленский мешает заморозить конфликт. Однако США не хотят оказывать на Киев прямое давление (это противоречит их методам управления), кроме того, им мешает позиция Великобритании.В общем, пока что Зеленский остаётся на посту президента в качестве фактического главы государства. Убрать его можно или в результате скоординированного давления Запада (а там нет единой точки зрения – увы, гегемон уже не торт наполеон), или в результате восстания "ухилянтов" (а они не могу восстать по определению), или в результате военного краха Украины.Ещё о проблеме политического статуса Зеленского читайте в статье Василия Стоякина "Итоги президентских выборов 2024 года: Зеленский и его легитимность"

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