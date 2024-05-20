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"Украина сообщает об эвакуации": офицер рассказал, откуда Россия может ударить в Сумской области
"Украина сообщает об эвакуации": офицер рассказал, откуда Россия может ударить в Сумской области - 20.05.2024 Украина.ру
"Украина сообщает об эвакуации": офицер рассказал, откуда Россия может ударить в Сумской области
Украина уже сообщает об эвакуации населения из Ворожбы и Белополья. Вероятно, это делается только для пиара, потому что в Сумах началась конкретная эвакуация оставшихся предприятий химической промышленности в западные районы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-05-20T05:50
2024-05-20T05:50
2024-05-20T05:50
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Киев в качестве "пожарной команды" отправляет в Харьковскую область свои боеспособные подразделения, но они ничего не могут сделать. Скорее всего, активность ВС РФ в районе Липцев и Волчанска — не последний наш удар, сообщил офицер.Нельзя исключать продвижение российских войск к западу от Харькова в районе Грайворона вдоль реки Ворскла, а также продвижение в Сумской области, добавил эксперт.Украина уже сообщает об эвакуации населения из Ворожбы и Белополья. Вероятно, это делается только для пиара, потому что в Сумах началась конкретная эвакуация оставшихся предприятий химической промышленности в западные районы, отметил он."Бронь дали всем, кто будет связан со спасением этих станков и мощностей. Значит, киевский режим готовится к такому развитию событий", - уточнил писатель.То есть помимо продвижения к Волчанску, российские войска могут сомкнуть клещи вокруг Харькова по реке Ворскла, а также теоретически ударить из района Теткино или между Сумской и Черниговской областями вдоль реки Сейм, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.руО том, почему украинская армия в Харькове попала в тяжелую ситуацию цугцванга можно прочесть в интервью Олега Измайлова Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
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новости, россия, украина, харьков, сумы, харьковская область, сумская область, сейм, наступление, эвакуация, вс рф, сво
Новости, Россия, Украина, Харьков, Сумы, Харьковская область, Сумская область, сейм, наступление, эвакуация, ВС РФ, СВО
"Украина сообщает об эвакуации": офицер рассказал, откуда Россия может ударить в Сумской области
Украина уже сообщает об эвакуации населения из Ворожбы и Белополья. Вероятно, это делается только для пиара, потому что в Сумах началась конкретная эвакуация оставшихся предприятий химической промышленности в западные районы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Киев в качестве "пожарной команды" отправляет в Харьковскую область свои боеспособные подразделения, но они ничего не могут сделать. Скорее всего, активность ВС РФ в районе Липцев и Волчанска — не последний наш удар, сообщил офицер.
Нельзя исключать продвижение российских войск к западу от Харькова в районе Грайворона вдоль реки Ворскла, а также продвижение в Сумской области, добавил эксперт.
"В Сумах протекает река Псел. За ними есть река Сейм, которая протекает восточнее Ворожбы и Белополья (напротив Теткино в Курской области) в сторону Путивля. Это крупная и полноводная река. А Ворожба и Белополье — это единственная железная дорога, связывающая Конотоп и Сумы. Так вот река Сейм будет прикрывать наш фланг, когда мы пойдем к этим населенным пунктам", - рассказал Кутырь.
Украина уже сообщает об эвакуации населения из Ворожбы и Белополья. Вероятно, это делается только для пиара, потому что в Сумах началась конкретная эвакуация оставшихся предприятий химической промышленности в западные районы, отметил он.
"Бронь дали всем, кто будет связан со спасением этих станков и мощностей. Значит, киевский режим готовится к такому развитию событий", - уточнил писатель.
То есть помимо продвижения к Волчанску, российские войска могут сомкнуть клещи вокруг Харькова по реке Ворскла, а также теоретически ударить из района Теткино или между Сумской и Черниговской областями вдоль реки Сейм, подытожил собеседник издания.
О том, почему украинская армия в Харькове попала в тяжелую ситуацию цугцванга можно прочесть в интервью Олега Измайлова Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников