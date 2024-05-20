"Украина сообщает об эвакуации": офицер рассказал, откуда Россия может ударить в Сумской области - 20.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240520/1055159496.html
"Украина сообщает об эвакуации": офицер рассказал, откуда Россия может ударить в Сумской области
"Украина сообщает об эвакуации": офицер рассказал, откуда Россия может ударить в Сумской области - 20.05.2024 Украина.ру
"Украина сообщает об эвакуации": офицер рассказал, откуда Россия может ударить в Сумской области
Украина уже сообщает об эвакуации населения из Ворожбы и Белополья. Вероятно, это делается только для пиара, потому что в Сумах началась конкретная эвакуация оставшихся предприятий химической промышленности в западные районы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-05-20T05:50
2024-05-20T05:50
новости
россия
украина
харьков
сумы
харьковская область
сумская область
сейм
наступление
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103340/78/1033407865_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_5f0a8a96102cbb028ae5b1b434f7f0ba.jpg
Киев в качестве "пожарной команды" отправляет в Харьковскую область свои боеспособные подразделения, но они ничего не могут сделать. Скорее всего, активность ВС РФ в районе Липцев и Волчанска — не последний наш удар, сообщил офицер.Нельзя исключать продвижение российских войск к западу от Харькова в районе Грайворона вдоль реки Ворскла, а также продвижение в Сумской области, добавил эксперт.Украина уже сообщает об эвакуации населения из Ворожбы и Белополья. Вероятно, это делается только для пиара, потому что в Сумах началась конкретная эвакуация оставшихся предприятий химической промышленности в западные районы, отметил он."Бронь дали всем, кто будет связан со спасением этих станков и мощностей. Значит, киевский режим готовится к такому развитию событий", - уточнил писатель.То есть помимо продвижения к Волчанску, российские войска могут сомкнуть клещи вокруг Харькова по реке Ворскла, а также теоретически ударить из района Теткино или между Сумской и Черниговской областями вдоль реки Сейм, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.руО том, почему украинская армия в Харькове попала в тяжелую ситуацию цугцванга можно прочесть в интервью Олега Измайлова Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
https://ukraina.ru/20240518/1055142991.html
россия
украина
харьков
сумы
харьковская область
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103340/78/1033407865_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cbc5ebcfbd0494e5ad011b39626f7b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, харьков, сумы, харьковская область, сумская область, сейм, наступление, эвакуация, вс рф, сво
Новости, Россия, Украина, Харьков, Сумы, Харьковская область, Сумская область, сейм, наступление, эвакуация, ВС РФ, СВО

"Украина сообщает об эвакуации": офицер рассказал, откуда Россия может ударить в Сумской области

05:50 20.05.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина уже сообщает об эвакуации населения из Ворожбы и Белополья. Вероятно, это делается только для пиара, потому что в Сумах началась конкретная эвакуация оставшихся предприятий химической промышленности в западные районы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Киев в качестве "пожарной команды" отправляет в Харьковскую область свои боеспособные подразделения, но они ничего не могут сделать. Скорее всего, активность ВС РФ в районе Липцев и Волчанска — не последний наш удар, сообщил офицер.
Нельзя исключать продвижение российских войск к западу от Харькова в районе Грайворона вдоль реки Ворскла, а также продвижение в Сумской области, добавил эксперт.
"В Сумах протекает река Псел. За ними есть река Сейм, которая протекает восточнее Ворожбы и Белополья (напротив Теткино в Курской области) в сторону Путивля. Это крупная и полноводная река. А Ворожба и Белополье — это единственная железная дорога, связывающая Конотоп и Сумы. Так вот река Сейм будет прикрывать наш фланг, когда мы пойдем к этим населенным пунктам", - рассказал Кутырь.
Украина уже сообщает об эвакуации населения из Ворожбы и Белополья. Вероятно, это делается только для пиара, потому что в Сумах началась конкретная эвакуация оставшихся предприятий химической промышленности в западные районы, отметил он.
"Бронь дали всем, кто будет связан со спасением этих станков и мощностей. Значит, киевский режим готовится к такому развитию событий", - уточнил писатель.
То есть помимо продвижения к Волчанску, российские войска могут сомкнуть клещи вокруг Харькова по реке Ворскла, а также теоретически ударить из района Теткино или между Сумской и Черниговской областями вдоль реки Сейм, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.ру
О том, почему украинская армия в Харькове попала в тяжелую ситуацию цугцванга можно прочесть в интервью Олега Измайлова Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
Пётр Скоробогатый интервью
18 мая, 10:30
Петр Скоробогатый: Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября Даже в случае обрушения фронта и ощущения скорейшего поражения киевского режимы мы не будем стремительно прорываться к Днепру. Для этого нужна другая номенклатура войск и непопулярное решение о проведении еще одной мобилизации
 
НовостиРоссияУкраинаХарьковСумыХарьковская областьСумская областьсеймнаступлениеэвакуацияВС РФСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:13Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской областью
06:00Удар получился неожиданным: офицер запаса рассказал о падении морального духа ВСУ под Волчанском
05:50"Украина сообщает об эвакуации": офицер рассказал, откуда Россия может ударить в Сумской области
05:40Каскадное обрушение фронта: военный эксперт рассказал, почему оборона ВСУ порвется "как гнилая ткань"
05:30Полетаев: когда армия РФ пойдет на Сумы, ВСУ будут метаться между "тремя плохими вариантами"
05:15Красиво разыгранная партия: Сергей Полетаев рассказал, как привела к успеху "возня за непонятные села"
05:00Мы зашли, не встретив сопротивления: эксперт о том, почему под Харьковом оказалось "жидкое" предполье
04:50Главная интрига: Сергей Полетаев рассказал, какие силы Киев может перебросить под Липцы и Волчанск
04:40"Украина попала в ловушку": военный эксперт раскрыл, почему сейчас любой ход ВСУ обернется цугцвангом
04:30Выжидают удобный момент: Герой России объяснил, что делает контингент НАТО в Польше и Молдавии
04:15"Мост разрушили и все": Виктор Кутырь рассказал, как ВС РФ могут перебить логистику ВСУ и выйти к Сумам
04:07Украина за неделю. Западные партнеры толкают Зеленского на выборы и к переговорам, а Шольц дает Патриоты
04:00"Линией Суровикина" тут и не пахнет: эксперт раскрыл, какую оборону ВСУ нарыли за Липцами и Волчанском
03:53Украина разоблачила ЕС. Экс-депутат Европарламента Бела Ковач о том, почему еврочиновники бегут в Россию
03:40Миссия невыполнима: Липовой о том, почему на Западе "шепчут", что не будут посылать войска на Украину
03:30Это похоже на выманивание ВСУ: эксперт о том, почему Россия не ввела под Харьковом основные резервы
03:15"Получите по полной программе": Липовой объяснил, что будет, если НАТО ударит по России или Приднестровью
03:00Мы близки к взятию Нетайлово: военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ на Донецком фронте
00:14"Народ имеет право на восстание". Украинские эксперты тщетно ищут выход из военно-политического тупика
18:35Бои в Харьковской области. Итоги 19 мая на Украине
Лента новостейМолния