"Пентагон видит всё их глазами". Новые подробности о роли Британии в украинском конфликте

Участие Соединённого Королевства в боевых действиях на Украине гораздо масштабнее, чем многие думают

"Крайне тяжёлая ситуация", "катастрофический для Киева момент", "Украина в своём самом слабом состоянии", "ВСУ зажаты в тиски" - так ведущие американские СМИ описывают обстановку в Харьковской области.Впрочем, у украинского руководства была возможность предотвратить столь стремительное обострение ситуации. Но оно этим шансом не воспользовалось, так что теперь президент Украины Владимир Зеленский вынужден вместо Португалии и Испании ехать в Харьков, а госсекретарь США Энтони Блинкен – лететь в Киев впервые с сентября прошлого года.Как сообщили источники британского издания The Guardian, военная разведка Соединённого Королевства предупреждала правительство Украины о скором наступлении ВС РФ на Харьков."Поэтому, когда в 5 часов утра в прошлую пятницу где-то от 5000 до 10 000 российских солдат пересекли границу в двух ключевых точках, можно было ожидать, что атака будет быстро отражена. На самом деле оборонительные линии Украины были тонкими или отсутствовали", - говорится в статье.Тот факт, что российские войска за пять дней смогли продвинуться примерно на четыре мили (почти 6,5 км) в нескольких точках, поднимает серьёзные вопросы о способности Украины защитить себя, отмечает The Guardian.Уж кто-кто, а Лондон очень хорошо осведомлён о реальном положении дел. Ведь британцы фактически стали непосредственными участниками вооружённого конфликта. Глава Командования специальных операций США Брайан Фентон рассказал в интервью агентству Associated Press новые подробности об операциях сухопутных подразделений Соединённого Королевства на Украине.По словам генерала, Пентагон узнавал о ходе конфликта "в основном глазами британских партнёров по специальным операциям", которые тестировали новые подходы к современной войне на театре военных действий. В частности, британские подразделения специальных операций наблюдали и давали рекомендации по использованию беспилотных летательных аппаратов и способу навигации кораблей в Чёрном море, уточнил Фентон.На основании британского опыта на Украине американцы планируют провести реструктуризацию собственных отрядов "зелёных беретов" (предназначенных для ведения партизанской войны и осуществления контрпартизанских, диверсионных и контртеррористических операций), а именно – добавлять в их состав киберэкспертов, криптологов и некоторых других специалистов. Как раз-таки в зоне украинского конфликта британцы очень быстро поняли, что их отрядам нужны дополнительные эксперты.Америку Фентон, конечно, не открыл - о значительной роли британских сухопутных войск в зоне боевых действий говорили ранее и западные, и российские, и украинские источники. Американское издание Military Watch напоминает, например, слова заместителя начальника штаба обороны Британии генерал-лейтенанта Королевской морской пехоты Роберта Магоуэна, датированные 13 декабря 2022 года, о том, что сотни морских пехотинцев с апреля проводили операции бок о бок с украинскими правительственными войсками, причём проводились они “в чрезвычайно чувствительной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска”.О деятельности британских вооружённых сил на Украине осведомлены и чиновники других западных стран. В декабре 2023 года журналист Збигнев Парафьянович поделился информацией, полученной от официальных лиц Польши.Вот что рассказал ему один из чиновников: “Это было время, когда русские всё ещё стояли в Буче, и маршрут был серой зоной. Можно было столкнуться с русскими. Мы миновали последний контрольно-пропускной пункт. Украинцы сказали нам, что мы продолжаем движение на свой страх и риск. Ну, и кого мы встретили следующим? Украинские солдаты и … британский спецназ. В форме. С оружием”.Британские войска разъезжали по сельской местности с радарами слежения за артиллерией, чтобы изучить ход конфликта и операции российских войск. Польские силы специального назначения также находились в зоне конфликта с самых первых этапов, сообщил журналист.А насчёт попыток западных военных отрицать проведение операций на Украине, польский офицер сказал Парафьяновичу следующее: “Мы разработали формулу нашего присутствия на Украине: нас просто отправили в оплачиваемый отпуск. Политики сделали вид, что не заметили этого”.В этот же ряд вписывается заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о помощи британских спецназовцев в проведении пусков крылатых ракет Storm Shadow по российским целям. Своих специалистов Германия отправлять на Украину не хочет, поэтому и не поставляет немецкие крылатые ракеты Taurus, о которых так просит Киев, оправдался тогда глава правительства.Лондон достаточно вольно себя чувствует на украинском театре военных действий. Власти королевства разрешили ВСУ использовать британские вооружения для ударов по Крыму, который считают частью Украины. Де-юре и де-факто это территория РФ, и российская сторона предупредила, что ответом на подобные атаки могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за её пределами.И это предостережение вызвало нешуточную обеспокоенность в королевстве. Депутат Палаты общин от оппозиционной Лейбористской партии Фабиан Хэмилтон обратился к министру обороны Гранту Шэппсу с вопросом, как он оценивает потенциальные последствия отправки Киеву ракет большой дальности в свете заявлений Москвы о возможных ответных действиях.Ему ответил государственный министр вооружённых сил Лео Докерти ─ правда, уклончиво. Он заявил, что Лондон предоставляет Storm Shadow ВСУ в оборонных целях, чтобы "помочь Украине восстановить свой суверенитет и территориальную целостность". По словам чиновника, Британия и остальные западные страны передают Киеву вооружение с уверенностью, что оно будет использовано им в соответствии с международным гуманитарным правом.Однако Украина и международное право – понятия несовместимые, как показывает практика, а образцы британской техники уже стали законными целями для ВС РФ ─ те же самые Storm Shadow они сбивают силами противовоздушной обороны. Так что переживают в королевстве, так прочно втянутом в боевые действия на Украине, не зря.О том, как Лондон использует Киев в собственных интересах, читайте в материале Украина даже не подозревает, как стала инструментом реализации имперских амбиций Великобритании

