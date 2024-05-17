"Пентагон видит всё их глазами". Новые подробности о роли Британии в украинском конфликте - 17.05.2024 Украина.ру
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"Пентагон видит всё их глазами". Новые подробности о роли Британии в украинском конфликте
"Пентагон видит всё их глазами". Новые подробности о роли Британии в украинском конфликте - 17.05.2024 Украина.ру
"Пентагон видит всё их глазами". Новые подробности о роли Британии в украинском конфликте
Участие Соединённого Королевства в боевых действиях на Украине гораздо масштабнее, чем многие думают
2024-05-17T18:41
2024-05-17T18:41
эксклюзив
украина
великобритания
спецоперация
всу
войска
киев
владимир зеленский
энтони блинкен
олаф шольц
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"Крайне тяжёлая ситуация", "катастрофический для Киева момент", "Украина в своём самом слабом состоянии", "ВСУ зажаты в тиски" - так ведущие американские СМИ описывают обстановку в Харьковской области.Впрочем, у украинского руководства была возможность предотвратить столь стремительное обострение ситуации. Но оно этим шансом не воспользовалось, так что теперь президент Украины Владимир Зеленский вынужден вместо Португалии и Испании ехать в Харьков, а госсекретарь США Энтони Блинкен – лететь в Киев впервые с сентября прошлого года.Как сообщили источники британского издания The Guardian, военная разведка Соединённого Королевства предупреждала правительство Украины о скором наступлении ВС РФ на Харьков."Поэтому, когда в 5 часов утра в прошлую пятницу где-то от 5000 до 10 000 российских солдат пересекли границу в двух ключевых точках, можно было ожидать, что атака будет быстро отражена. На самом деле оборонительные линии Украины были тонкими или отсутствовали", - говорится в статье.Тот факт, что российские войска за пять дней смогли продвинуться примерно на четыре мили (почти 6,5 км) в нескольких точках, поднимает серьёзные вопросы о способности Украины защитить себя, отмечает The Guardian.Уж кто-кто, а Лондон очень хорошо осведомлён о реальном положении дел. Ведь британцы фактически стали непосредственными участниками вооружённого конфликта. Глава Командования специальных операций США Брайан Фентон рассказал в интервью агентству Associated Press новые подробности об операциях сухопутных подразделений Соединённого Королевства на Украине.По словам генерала, Пентагон узнавал о ходе конфликта "в основном глазами британских партнёров по специальным операциям", которые тестировали новые подходы к современной войне на театре военных действий. В частности, британские подразделения специальных операций наблюдали и давали рекомендации по использованию беспилотных летательных аппаратов и способу навигации кораблей в Чёрном море, уточнил Фентон.На основании британского опыта на Украине американцы планируют провести реструктуризацию собственных отрядов "зелёных беретов" (предназначенных для ведения партизанской войны и осуществления контрпартизанских, диверсионных и контртеррористических операций), а именно – добавлять в их состав киберэкспертов, криптологов и некоторых других специалистов. Как раз-таки в зоне украинского конфликта британцы очень быстро поняли, что их отрядам нужны дополнительные эксперты.Америку Фентон, конечно, не открыл - о значительной роли британских сухопутных войск в зоне боевых действий говорили ранее и западные, и российские, и украинские источники. Американское издание Military Watch напоминает, например, слова заместителя начальника штаба обороны Британии генерал-лейтенанта Королевской морской пехоты Роберта Магоуэна, датированные 13 декабря 2022 года, о том, что сотни морских пехотинцев с апреля проводили операции бок о бок с украинскими правительственными войсками, причём проводились они “в чрезвычайно чувствительной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска”.О деятельности британских вооружённых сил на Украине осведомлены и чиновники других западных стран. В декабре 2023 года журналист Збигнев Парафьянович поделился информацией, полученной от официальных лиц Польши.Вот что рассказал ему один из чиновников: “Это было время, когда русские всё ещё стояли в Буче, и маршрут был серой зоной. Можно было столкнуться с русскими. Мы миновали последний контрольно-пропускной пункт. Украинцы сказали нам, что мы продолжаем движение на свой страх и риск. Ну, и кого мы встретили следующим? Украинские солдаты и … британский спецназ. В форме. С оружием”.Британские войска разъезжали по сельской местности с радарами слежения за артиллерией, чтобы изучить ход конфликта и операции российских войск. Польские силы специального назначения также находились в зоне конфликта с самых первых этапов, сообщил журналист.А насчёт попыток западных военных отрицать проведение операций на Украине, польский офицер сказал Парафьяновичу следующее: “Мы разработали формулу нашего присутствия на Украине: нас просто отправили в оплачиваемый отпуск. Политики сделали вид, что не заметили этого”.В этот же ряд вписывается заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о помощи британских спецназовцев в проведении пусков крылатых ракет Storm Shadow по российским целям. Своих специалистов Германия отправлять на Украину не хочет, поэтому и не поставляет немецкие крылатые ракеты Taurus, о которых так просит Киев, оправдался тогда глава правительства.Лондон достаточно вольно себя чувствует на украинском театре военных действий. Власти королевства разрешили ВСУ использовать британские вооружения для ударов по Крыму, который считают частью Украины. Де-юре и де-факто это территория РФ, и российская сторона предупредила, что ответом на подобные атаки могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за её пределами.И это предостережение вызвало нешуточную обеспокоенность в королевстве. Депутат Палаты общин от оппозиционной Лейбористской партии Фабиан Хэмилтон обратился к министру обороны Гранту Шэппсу с вопросом, как он оценивает потенциальные последствия отправки Киеву ракет большой дальности в свете заявлений Москвы о возможных ответных действиях.Ему ответил государственный министр вооружённых сил Лео Докерти ─ правда, уклончиво. Он заявил, что Лондон предоставляет Storm Shadow ВСУ в оборонных целях, чтобы "помочь Украине восстановить свой суверенитет и территориальную целостность". По словам чиновника, Британия и остальные западные страны передают Киеву вооружение с уверенностью, что оно будет использовано им в соответствии с международным гуманитарным правом.Однако Украина и международное право – понятия несовместимые, как показывает практика, а образцы британской техники уже стали законными целями для ВС РФ ─ те же самые Storm Shadow они сбивают силами противовоздушной обороны. Так что переживают в королевстве, так прочно втянутом в боевые действия на Украине, не зря.О том, как Лондон использует Киев в собственных интересах, читайте в материале Украина даже не подозревает, как стала инструментом реализации имперских амбиций Великобритании
https://ukraina.ru/20240517/1055116140.html
https://ukraina.ru/20240229/1053637384.html
https://ukraina.ru/20240415/1054520810.html
украина
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, украина, великобритания, спецоперация, всу, войска, киев, владимир зеленский, энтони блинкен, олаф шольц, вооруженные силы украины, пентагон, the guardian
Эксклюзив, Украина, Великобритания, Спецоперация, ВСУ, войска, Киев, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, Пентагон, The Guardian

"Пентагон видит всё их глазами". Новые подробности о роли Британии в украинском конфликте

18:41 17.05.2024
 
© CC0, PixabayБритания Великобритания флаг
Британия Великобритания флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Участие Соединённого Королевства в боевых действиях на Украине гораздо масштабнее, чем многие думают
"Крайне тяжёлая ситуация", "катастрофический для Киева момент", "Украина в своём самом слабом состоянии", "ВСУ зажаты в тиски" - так ведущие американские СМИ описывают обстановку в Харьковской области.
Впрочем, у украинского руководства была возможность предотвратить столь стремительное обострение ситуации. Но оно этим шансом не воспользовалось, так что теперь президент Украины Владимир Зеленский вынужден вместо Португалии и Испании ехать в Харьков, а госсекретарь США Энтони Блинкенлететь в Киев впервые с сентября прошлого года.
Как сообщили источники британского издания The Guardian, военная разведка Соединённого Королевства предупреждала правительство Украины о скором наступлении ВС РФ на Харьков.
"Поэтому, когда в 5 часов утра в прошлую пятницу где-то от 5000 до 10 000 российских солдат пересекли границу в двух ключевых точках, можно было ожидать, что атака будет быстро отражена. На самом деле оборонительные линии Украины были тонкими или отсутствовали", - говорится в статье.
Тот факт, что российские войска за пять дней смогли продвинуться примерно на четыре мили (почти 6,5 км) в нескольких точках, поднимает серьёзные вопросы о способности Украины защитить себя, отмечает The Guardian.
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
04:20
Волчанск больше суток не продержится: военный эксперт о том, почему на севере рушится "линия Зеленского"Волчанск никаким Артемовском или Авдеевкой и Марьинкой стать не сможет, потому что оборонительные рубежи там совсем другого уровня. "Линия Зеленского" во многих местах просто не построена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Уж кто-кто, а Лондон очень хорошо осведомлён о реальном положении дел. Ведь британцы фактически стали непосредственными участниками вооружённого конфликта. Глава Командования специальных операций США Брайан Фентон рассказал в интервью агентству Associated Press новые подробности об операциях сухопутных подразделений Соединённого Королевства на Украине.
По словам генерала, Пентагон узнавал о ходе конфликта "в основном глазами британских партнёров по специальным операциям", которые тестировали новые подходы к современной войне на театре военных действий. В частности, британские подразделения специальных операций наблюдали и давали рекомендации по использованию беспилотных летательных аппаратов и способу навигации кораблей в Чёрном море, уточнил Фентон.
На основании британского опыта на Украине американцы планируют провести реструктуризацию собственных отрядов "зелёных беретов" (предназначенных для ведения партизанской войны и осуществления контрпартизанских, диверсионных и контртеррористических операций), а именно – добавлять в их состав киберэкспертов, криптологов и некоторых других специалистов. Как раз-таки в зоне украинского конфликта британцы очень быстро поняли, что их отрядам нужны дополнительные эксперты.
Америку Фентон, конечно, не открыл - о значительной роли британских сухопутных войск в зоне боевых действий говорили ранее и западные, и российские, и украинские источники. Американское издание Military Watch напоминает, например, слова заместителя начальника штаба обороны Британии генерал-лейтенанта Королевской морской пехоты Роберта Магоуэна, датированные 13 декабря 2022 года, о том, что сотни морских пехотинцев с апреля проводили операции бок о бок с украинскими правительственными войсками, причём проводились они “в чрезвычайно чувствительной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска”.
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
29 февраля, 18:51
Великобритания уже вовлечена в конфликт на Украине – Песков Лондон помогает украинской армии людьми и разведданными. Такое заявление четверг, 29 февраля, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова британского адмирала Тони Радакина
О деятельности британских вооружённых сил на Украине осведомлены и чиновники других западных стран. В декабре 2023 года журналист Збигнев Парафьянович поделился информацией, полученной от официальных лиц Польши.
Вот что рассказал ему один из чиновников: “Это было время, когда русские всё ещё стояли в Буче, и маршрут был серой зоной. Можно было столкнуться с русскими. Мы миновали последний контрольно-пропускной пункт. Украинцы сказали нам, что мы продолжаем движение на свой страх и риск. Ну, и кого мы встретили следующим? Украинские солдаты и … британский спецназ. В форме. С оружием”.
Британские войска разъезжали по сельской местности с радарами слежения за артиллерией, чтобы изучить ход конфликта и операции российских войск. Польские силы специального назначения также находились в зоне конфликта с самых первых этапов, сообщил журналист.
А насчёт попыток западных военных отрицать проведение операций на Украине, польский офицер сказал Парафьяновичу следующее: “Мы разработали формулу нашего присутствия на Украине: нас просто отправили в оплачиваемый отпуск. Политики сделали вид, что не заметили этого”.
В этот же ряд вписывается заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о помощи британских спецназовцев в проведении пусков крылатых ракет Storm Shadow по российским целям. Своих специалистов Германия отправлять на Украину не хочет, поэтому и не поставляет немецкие крылатые ракеты Taurus, о которых так просит Киев, оправдался тогда глава правительства.
Лондон достаточно вольно себя чувствует на украинском театре военных действий. Власти королевства разрешили ВСУ использовать британские вооружения для ударов по Крыму, который считают частью Украины. Де-юре и де-факто это территория РФ, и российская сторона предупредила, что ответом на подобные атаки могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за её пределами.
- РИА Новости, 1920, 15.04.2024
15 апреля, 16:39
Это другое: Великобритания отказалась сбивать российские дроны над Украиной из-за страха перед РФВВС Великобритании не будет помогать Украине сбивать российские боевые дроны, так как делали в Израиле, потому что это втянет страны Североатлантического альянса в прямой конфликт с ВС РФ и приведет к "тревожной эскалации". Об этом заявил 15 апреля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в эфире LBC
И это предостережение вызвало нешуточную обеспокоенность в королевстве. Депутат Палаты общин от оппозиционной Лейбористской партии Фабиан Хэмилтон обратился к министру обороны Гранту Шэппсу с вопросом, как он оценивает потенциальные последствия отправки Киеву ракет большой дальности в свете заявлений Москвы о возможных ответных действиях.
Ему ответил государственный министр вооружённых сил Лео Докерти ─ правда, уклончиво. Он заявил, что Лондон предоставляет Storm Shadow ВСУ в оборонных целях, чтобы "помочь Украине восстановить свой суверенитет и территориальную целостность". По словам чиновника, Британия и остальные западные страны передают Киеву вооружение с уверенностью, что оно будет использовано им в соответствии с международным гуманитарным правом.
Однако Украина и международное право – понятия несовместимые, как показывает практика, а образцы британской техники уже стали законными целями для ВС РФ ─ те же самые Storm Shadow они сбивают силами противовоздушной обороны. Так что переживают в королевстве, так прочно втянутом в боевые действия на Украине, не зря.
О том, как Лондон использует Киев в собственных интересах, читайте в материале Украина даже не подозревает, как стала инструментом реализации имперских амбиций Великобритании
 
ЭксклюзивУкраинаВеликобританияСпецоперацияВСУвойскаКиевВладимир ЗеленскийЭнтони БлинкенОлаф ШольцВооруженные силы УкраиныПентагонThe Guardian
 
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Заголовок открываемого материала
19:02Заявления Путина, обстановка под Харьковом. Итоги 17 мая на Украине
18:41"Пентагон видит всё их глазами". Новые подробности о роли Британии в украинском конфликте
17:36Арестович* похоронил Украину и назвался моральным уродом
17:31Сийярто объяснил, почему ветировал резолюцию СЕ по Украине
17:18Глава МИД Украины не назвал участников швейцарского саммита из-за страха перед РФ
16:42Зеленский указом разрешил мобилизацию в ВСУ заключенных
16:39Снос храма в Киеве: Зеленский вывел сатанизацию Украины на новый уровень
16:24Алексей Дюмин, биография
16:15Фицо перенёс вторую операцию, находится в сознании
15:50Депутатам Черкасской области вручили повестки
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15:33Совет ЕС примет решение по передаче российских активов Киеву, источник назвал срок
15:05Зеленский увеличил штрафы для уклонистов в несколько тысяч раз
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