"Мирная база" НАСА и протекторат Норвегии: Доронин о стремительной милитаризации архипелага Шпицберген
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВысокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта "Арктика – 2015"
Мы видим, как разворачивается милитаризация архипелага Шпицберген. Первым шагом к его милитаризации стала "мирная база" НАСА. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин
По мнению эксперта, архипелаг Шпицберген (Грумант) — это территория, международный договор по которой в 1920 годах был заключен без России. Там шла тяжелая Гражданская война и было не до таких дальних территорий, сообщил эксперт.
"Тогда был такой размен: "Протекторат Норвегии — особые экономические интересы России". Все же прекрасно понимали, что наши поморы еще 800 лет назад ходили на этот остров и устраивали там избы для зимовки (это подтверждено историками и археологами)", — отметил он.
Но так как протекторат над Шпицбергеном — норвежский, а Норвегия входит в блок НАТО, мы видим, как разворачивается милитаризация архипелага. Первым шагом к его милитаризации стала "мирная база" НАСА, указал эксперт.
"Они по сути просто поставили там огромный радар, который накрыл другую часть входа в российский сектор Арктики (с запада, а не с востока как остров Врангеля), и стали пытаться контролировать перемещение Северного флота, отслеживать подводные лодки и подземные коммуникации", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.
О ситуации с правовым статусом арктических территорий — в материале Битва за Арктику: проблемы правового статуса.
Вчера, 18:20Бумеранг Трампа. У США хотят забрать остров Пуэрто-РикоПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро, успешно переизбравшись на свой третий срок, сразу же начал творчески развивать планы по изменению границ в Западном полушарии, которые так громко озвучил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.