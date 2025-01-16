https://ukraina.ru/20250116/1060295440.html

"Мирная база" НАСА и протекторат Норвегии: Доронин о стремительной милитаризации архипелага Шпицберген

"Мирная база" НАСА и протекторат Норвегии: Доронин о стремительной милитаризации архипелага Шпицберген - 16.01.2025 Украина.ру

"Мирная база" НАСА и протекторат Норвегии: Доронин о стремительной милитаризации архипелага Шпицберген

Мы видим, как разворачивается милитаризация архипелага Шпицберген. Первым шагом к его милитаризации стала "мирная база" НАСА. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин

2025-01-16T04:30

2025-01-16T04:30

2025-01-16T04:30

новости

норвегия

россия

арктика

наса

нато

территория

ссср

север

шпицберген

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101386/17/1013861781_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_976cd8fa83ac6376fecd54e051f5d1e7.jpg

По мнению эксперта, архипелаг Шпицберген (Грумант) — это территория, международный договор по которой в 1920 годах был заключен без России. Там шла тяжелая Гражданская война и было не до таких дальних территорий, сообщил эксперт.Он отметил, что протекторат над архипелагом установился за Норвегией. Но потом к этим соглашениям присоединился и СССР, потому что ему необходимо было налаживать международные отношения с прежними государствами, подчеркнул Доронин.Но так как протекторат над Шпицбергеном — норвежский, а Норвегия входит в блок НАТО, мы видим, как разворачивается милитаризация архипелага. Первым шагом к его милитаризации стала "мирная база" НАСА, указал эксперт."Они по сути просто поставили там огромный радар, который накрыл другую часть входа в российский сектор Арктики (с запада, а не с востока как остров Врангеля), и стали пытаться контролировать перемещение Северного флота, отслеживать подводные лодки и подземные коммуникации", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.О ситуации с правовым статусом арктических территорий — в материале Битва за Арктику: проблемы правового статуса.

https://ukraina.ru/20250115/1060293842.html

норвегия

россия

арктика

ссср

шпицберген

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, норвегия, россия, арктика, наса, нато, территория, ссср, север, шпицберген, детали, острова