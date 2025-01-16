"Мирная база" НАСА и протекторат Норвегии: Доронин о стремительной милитаризации архипелага Шпицберген - 16.01.2025 Украина.ру
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"Мирная база" НАСА и протекторат Норвегии: Доронин о стремительной милитаризации архипелага Шпицберген
"Мирная база" НАСА и протекторат Норвегии: Доронин о стремительной милитаризации архипелага Шпицберген - 16.01.2025 Украина.ру
"Мирная база" НАСА и протекторат Норвегии: Доронин о стремительной милитаризации архипелага Шпицберген
Мы видим, как разворачивается милитаризация архипелага Шпицберген. Первым шагом к его милитаризации стала "мирная база" НАСА. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин
2025-01-16T04:30
2025-01-16T04:30
новости
норвегия
россия
арктика
наса
нато
территория
ссср
север
шпицберген
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По мнению эксперта, архипелаг Шпицберген (Грумант) — это территория, международный договор по которой в 1920 годах был заключен без России. Там шла тяжелая Гражданская война и было не до таких дальних территорий, сообщил эксперт.Он отметил, что протекторат над архипелагом установился за Норвегией. Но потом к этим соглашениям присоединился и СССР, потому что ему необходимо было налаживать международные отношения с прежними государствами, подчеркнул Доронин.Но так как протекторат над Шпицбергеном — норвежский, а Норвегия входит в блок НАТО, мы видим, как разворачивается милитаризация архипелага. Первым шагом к его милитаризации стала "мирная база" НАСА, указал эксперт."Они по сути просто поставили там огромный радар, который накрыл другую часть входа в российский сектор Арктики (с запада, а не с востока как остров Врангеля), и стали пытаться контролировать перемещение Северного флота, отслеживать подводные лодки и подземные коммуникации", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.О ситуации с правовым статусом арктических территорий — в материале Битва за Арктику: проблемы правового статуса.
https://ukraina.ru/20250115/1060293842.html
норвегия
россия
арктика
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новости, норвегия, россия, арктика, наса, нато, территория, ссср, север, шпицберген, детали, острова
Новости, Норвегия, Россия, Арктика, НАСА, НАТО, территория, СССР, север, Шпицберген, детали, острова

"Мирная база" НАСА и протекторат Норвегии: Доронин о стремительной милитаризации архипелага Шпицберген

04:30 16.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВысокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта "Арктика – 2015"
Высокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта Арктика – 2015 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Мы видим, как разворачивается милитаризация архипелага Шпицберген. Первым шагом к его милитаризации стала "мирная база" НАСА. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин
По мнению эксперта, архипелаг Шпицберген (Грумант) — это территория, международный договор по которой в 1920 годах был заключен без России. Там шла тяжелая Гражданская война и было не до таких дальних территорий, сообщил эксперт.
Он отметил, что протекторат над архипелагом установился за Норвегией. Но потом к этим соглашениям присоединился и СССР, потому что ему необходимо было налаживать международные отношения с прежними государствами, подчеркнул Доронин.
"Тогда был такой размен: "Протекторат Норвегии — особые экономические интересы России". Все же прекрасно понимали, что наши поморы еще 800 лет назад ходили на этот остров и устраивали там избы для зимовки (это подтверждено историками и археологами)", — отметил он.
Но так как протекторат над Шпицбергеном — норвежский, а Норвегия входит в блок НАТО, мы видим, как разворачивается милитаризация архипелага. Первым шагом к его милитаризации стала "мирная база" НАСА, указал эксперт.
"Они по сути просто поставили там огромный радар, который накрыл другую часть входа в российский сектор Арктики (с запада, а не с востока как остров Врангеля), и стали пытаться контролировать перемещение Северного флота, отслеживать подводные лодки и подземные коммуникации", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.
О ситуации с правовым статусом арктических территорий — в материале Битва за Арктику: проблемы правового статуса.
- РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Вчера, 18:20
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