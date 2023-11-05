За сутки системами ПВО сбито 13 ракет Storm Shadow и "Нептун" - Минобороны РФ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Российские системы противовоздушной обороны сбили за минувшие сутки 13 ракет Storm Shadow и "Нептун" и 17 беспилотников, сообщили 5 ноября в пресс-службе Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и "Нептун", - сообщили в российском военном ведомстве.
В Запорожской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов.
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