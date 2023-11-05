За сутки системами ПВО сбито 13 ракет Storm Shadow и "Нептун" - Минобороны РФ

"Мы уже наштурмовались": военный эксперт рассказал, почему ВС РФ нужна тактика "глубоких охватов" Для окружения городов ВС РФ нужны дальнобойные средства поражения. Подразделениям нужно больше средств контрбатарейной борьбы и системы, позволяющие наносить глубокие удары. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев