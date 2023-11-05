За сутки системами ПВО сбито 13 ракет Storm Shadow и "Нептун" - Минобороны РФ - 05.11.2023 Украина.ру
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За сутки системами ПВО сбито 13 ракет Storm Shadow и "Нептун" - Минобороны РФ
За сутки системами ПВО сбито 13 ракет Storm Shadow и "Нептун" - Минобороны РФ - 05.11.2023 Украина.ру
За сутки системами ПВО сбито 13 ракет Storm Shadow и "Нептун" - Минобороны РФ
Российские системы противовоздушной обороны сбили за минувшие сутки 13 ракет Storm Shadow и "Нептун" и 17 беспилотников, сообщили 5 ноября в пресс-службе Минобороны РФ
2023-11-05T16:55
2023-11-05T16:55
новости
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минобороны рф
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В Запорожской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов.
https://ukraina.ru/20231105/1050786440.html
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новости, россия, пво, минобороны рф, storm shadow , нептун, вс рф
Новости, Россия, ПВО, Минобороны РФ, Storm Shadow , Нептун, ВС РФ

За сутки системами ПВО сбито 13 ракет Storm Shadow и "Нептун" - Минобороны РФ

16:55 05.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские системы противовоздушной обороны сбили за минувшие сутки 13 ракет Storm Shadow и "Нептун" и 17 беспилотников, сообщили 5 ноября в пресс-службе Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и "Нептун", - сообщили в российском военном ведомстве.
В Запорожской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов.
- РИА Новости, 1920, 05.11.2023
16:16
"Мы уже наштурмовались": военный эксперт рассказал, почему ВС РФ нужна тактика "глубоких охватов"Для окружения городов ВС РФ нужны дальнобойные средства поражения. Подразделениям нужно больше средств контрбатарейной борьбы и системы, позволяющие наносить глубокие удары. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
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