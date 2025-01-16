"Теперь это будет наше": Доронин рассказал, как и где США расширяют свои арктические территории - 16.01.2025 Украина.ру
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"Теперь это будет наше": Доронин рассказал, как и где США расширяют свои арктические территории
"Теперь это будет наше": Доронин рассказал, как и где США расширяют свои арктические территории - 16.01.2025 Украина.ру
"Теперь это будет наше": Доронин рассказал, как и где США расширяют свои арктические территории
США еще при действующем президенте Джо Байдене сделали важный шаг в направлении Арктики и расширили свои территории. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин
2025-01-16T03:15
2025-01-16T03:15
новости
сша
россия
арктика
дональд трамп
джо байден
ресурсы
мексиканский залив
канада
президент сша
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Избранный президент США Дональд Трамп пытался купить Гренландию еще во время своей первой каденции, но Дания отказалась продавать остров, как и 80 лет назад. Сегодня он вернулся к этой идее, и теперь уже — с угрозами.По словам эксперта, Трамп — это всего лишь яркое олицетворение американской политики в отношении Арктики. Он резкий "человек-сделка", который быстро принимает какое-то решение, добавил он.Но на самом деле Америка еще при действующем президенте Джо Байдене сделала важный шаг в этом направлении, отметил специалист.Случайно или нет, но эти территории немного расширились в Мексиканском заливе (который Трамп называет "Американским") и в основном расширились в арктических владениях, которые заходят в зону особых экономических интересов Канады (Трамп ее в шутку называет "51-штатом"), резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.О различных вариантах будущих договоренностей Москвы и Вашингтона — в материале Павла Котова "Путь к миру и война. Все варианты и сценарии" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, арктика, дональд трамп, джо байден, ресурсы, мексиканский залив, канада, президент сша, территория, детали
Новости, США, Россия, Арктика, Дональд Трамп, Джо Байден, ресурсы, Мексиканский залив, Канада, президент США, территория, детали

"Теперь это будет наше": Доронин рассказал, как и где США расширяют свои арктические территории

03:15 16.01.2025
 
© РИА Новости . Вера Костамо / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Вера Костамо
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США еще при действующем президенте Джо Байдене сделали важный шаг в направлении Арктики и расширили свои территории. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин
Избранный президент США Дональд Трамп пытался купить Гренландию еще во время своей первой каденции, но Дания отказалась продавать остров, как и 80 лет назад. Сегодня он вернулся к этой идее, и теперь уже — с угрозами.
По словам эксперта, Трамп — это всего лишь яркое олицетворение американской политики в отношении Арктики. Он резкий "человек-сделка", который быстро принимает какое-то решение, добавил он.
Но на самом деле Америка еще при действующем президенте Джо Байдене сделала важный шаг в этом направлении, отметил специалист.
"Она в одностороннем порядке, без соблюдения международно-правовых норм расширила свои арктические территории, которые находятся на шельфе (за пределами 200-мильной зоны особых экономических интересов). Штаты просто сказали: "Теперь это будет наше", — подчеркнул Доронин.
Случайно или нет, но эти территории немного расширились в Мексиканском заливе (который Трамп называет "Американским") и в основном расширились в арктических владениях, которые заходят в зону особых экономических интересов Канады (Трамп ее в шутку называет "51-штатом"), резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.
О различных вариантах будущих договоренностей Москвы и Вашингтона — в материале Павла Котова "Путь к миру и война. Все варианты и сценарии" на сайте Украина.ру.
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