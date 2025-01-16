https://ukraina.ru/20250116/1060287844.html

"Теперь это будет наше": Доронин рассказал, как и где США расширяют свои арктические территории

"Теперь это будет наше": Доронин рассказал, как и где США расширяют свои арктические территории - 16.01.2025 Украина.ру

"Теперь это будет наше": Доронин рассказал, как и где США расширяют свои арктические территории

США еще при действующем президенте Джо Байдене сделали важный шаг в направлении Арктики и расширили свои территории. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин

2025-01-16T03:15

2025-01-16T03:15

2025-01-16T03:15

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сша

россия

арктика

дональд трамп

джо байден

ресурсы

мексиканский залив

канада

президент сша

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Избранный президент США Дональд Трамп пытался купить Гренландию еще во время своей первой каденции, но Дания отказалась продавать остров, как и 80 лет назад. Сегодня он вернулся к этой идее, и теперь уже — с угрозами.По словам эксперта, Трамп — это всего лишь яркое олицетворение американской политики в отношении Арктики. Он резкий "человек-сделка", который быстро принимает какое-то решение, добавил он.Но на самом деле Америка еще при действующем президенте Джо Байдене сделала важный шаг в этом направлении, отметил специалист.Случайно или нет, но эти территории немного расширились в Мексиканском заливе (который Трамп называет "Американским") и в основном расширились в арктических владениях, которые заходят в зону особых экономических интересов Канады (Трамп ее в шутку называет "51-штатом"), резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.О различных вариантах будущих договоренностей Москвы и Вашингтона — в материале Павла Котова "Путь к миру и война. Все варианты и сценарии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250105/1048506460.html

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новости, сша, россия, арктика, дональд трамп, джо байден, ресурсы, мексиканский залив, канада, президент сша, территория, детали