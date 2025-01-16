"Теперь это будет наше": Доронин рассказал, как и где США расширяют свои арктические территории
США еще при действующем президенте Джо Байдене сделали важный шаг в направлении Арктики и расширили свои территории. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин
Избранный президент США Дональд Трамп пытался купить Гренландию еще во время своей первой каденции, но Дания отказалась продавать остров, как и 80 лет назад. Сегодня он вернулся к этой идее, и теперь уже — с угрозами.
По словам эксперта, Трамп — это всего лишь яркое олицетворение американской политики в отношении Арктики. Он резкий "человек-сделка", который быстро принимает какое-то решение, добавил он.
Но на самом деле Америка еще при действующем президенте Джо Байдене сделала важный шаг в этом направлении, отметил специалист.
"Она в одностороннем порядке, без соблюдения международно-правовых норм расширила свои арктические территории, которые находятся на шельфе (за пределами 200-мильной зоны особых экономических интересов). Штаты просто сказали: "Теперь это будет наше", — подчеркнул Доронин.
Случайно или нет, но эти территории немного расширились в Мексиканском заливе (который Трамп называет "Американским") и в основном расширились в арктических владениях, которые заходят в зону особых экономических интересов Канады (Трамп ее в шутку называет "51-штатом"), резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.
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