Осло "пакостит", США мечтают о базе: Доронин о том, почему России важно присутствие на Шпицбергене - 16.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250116/1060296175.html
Осло "пакостит", США мечтают о базе: Доронин о том, почему России важно присутствие на Шпицбергене
Осло "пакостит", США мечтают о базе: Доронин о том, почему России важно присутствие на Шпицбергене - 16.01.2025 Украина.ру
Осло "пакостит", США мечтают о базе: Доронин о том, почему России важно присутствие на Шпицбергене
США мечтают разместить на Шпицбергене полноценную военную базу. Рано или поздно России на это придется реагировать. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин
2025-01-16T04:00
2025-01-16T04:00
новости
россия
шпицберген
сша
арктика
запад
норвегия
осло
туризм
уголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101386/17/1013861781_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_976cd8fa83ac6376fecd54e051f5d1e7.jpg
По мнению эксперта, архипелаг Шпицберген (Грумант) — это территория, международный договор по которой в 1920 годах был заключен без России. Протекторат над архипелагом установился за Норвегией. Но потом к этим соглашениям присоединился и СССР, добавил Доронин.Тем не менее, отметил эксперт, Россия присутствует на Шпицбергене, там есть два поселка и трест "Арктикуголь". Сначала добыча угля там была закрыта, сейчас немного продолжается. Также развивается туристическое направление, добавил он."Мы присутствуем [на архипелаге], но наши возможности все равно ограничены, потому что Норвегия в одночасье ввела санкции (нельзя разгружать грузы) и не дают визы. То есть Осло делает нам много мелких пакостей, которые иллюстрируют противостояние России и Запада за Арктику, ускорившееся в последние годы", — подчеркнул Доронин.США мечтают разместить на Шпицбергене полноценную военную базу, а не ее гибридные форматы. Устав НАТО это позволяет. Поэтому рано или поздно России на это придется реагировать, указал эксперт.Соединенные Штаты и так присутствуют на архипелаге, прикрываясь мирными целями изучения космоса. На самом деле все прекрасно все понимают, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.О ситуации с правовым статусом арктических территорий — в материале Битва за Арктику: проблемы правового статуса.
https://ukraina.ru/20250115/1060277355.html
россия
шпицберген
сша
арктика
запад
норвегия
осло
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101386/17/1013861781_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a364829ad2540dc6759d036fb15362ef.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, шпицберген, сша, арктика, запад, норвегия, осло, туризм, уголь, наса, космос, базы, север, детали
Новости, Россия, Шпицберген, США, Арктика, Запад, Норвегия, Осло, туризм, уголь, НАСА, космос, базы, север, детали

Осло "пакостит", США мечтают о базе: Доронин о том, почему России важно присутствие на Шпицбергене

04:00 16.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВысокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта "Арктика – 2015"
Высокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта Арктика – 2015 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
США мечтают разместить на Шпицбергене полноценную военную базу. Рано или поздно России на это придется реагировать. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин
По мнению эксперта, архипелаг Шпицберген (Грумант) — это территория, международный договор по которой в 1920 годах был заключен без России. Протекторат над архипелагом установился за Норвегией. Но потом к этим соглашениям присоединился и СССР, добавил Доронин.
Тем не менее, отметил эксперт, Россия присутствует на Шпицбергене, там есть два поселка и трест "Арктикуголь". Сначала добыча угля там была закрыта, сейчас немного продолжается. Также развивается туристическое направление, добавил он.
"Мы присутствуем [на архипелаге], но наши возможности все равно ограничены, потому что Норвегия в одночасье ввела санкции (нельзя разгружать грузы) и не дают визы. То есть Осло делает нам много мелких пакостей, которые иллюстрируют противостояние России и Запада за Арктику, ускорившееся в последние годы", — подчеркнул Доронин.
США мечтают разместить на Шпицбергене полноценную военную базу, а не ее гибридные форматы. Устав НАТО это позволяет. Поэтому рано или поздно России на это придется реагировать, указал эксперт.
Соединенные Штаты и так присутствуют на архипелаге, прикрываясь мирными целями изучения космоса. На самом деле все прекрасно все понимают, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.
О ситуации с правовым статусом арктических территорий — в материале Битва за Арктику: проблемы правового статуса.
Коллаж: Генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Вчера, 14:50
Все хотят Гренландию, а кого хочет она? Сергей Гриняев о том, продаст ли Дания "арктический билет" ТрампуСША уже контролируют Аляску. А получив Гренландию, они фактически получают контроль над входом и выходом из Северного Ледовитого океана. Потенциальное блокирование Берингова пролива со стороны США может привести к проблемам для Северного морского пути.
 
НовостиРоссияШпицбергенСШААрктикаЗападНорвегияОслотуризмугольНАСАкосмосбазысевердетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Экстремизм и терроризм как "хитрый план" Зеленского усилить свои позиции на мирных переговорах
06:30Алексей Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"
06:20"Космическая" развязка конфликта или микрофоном против дронов. Украина в международном контексте
06:15"Фронт немедленно будет прорван": Алехин раскрыл, в какую хитрую ловушку загнали ВСУ под Купянском
06:10Критикуя колониализм, пытается продать себя и страну ЕС и США. Чем занимается Юлия Тимошенко
06:00Западное, Загрызово и Зеленый Гай: полковник запаса о прорывных действиях ВС РФ на флангах под Купянском
05:45"Все сыпется и сыпется": эксперт объяснил, почему атака на хутор Бердин лишь ухудшила положение ВСУ
05:30Алехин рассказал, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск и расширяют северный плацдарм на Осколе
05:22А ведь и англичан можно обвинить в недостаточной соборности. Эксперты и политики о важности пропаганды
05:15Выход к Днепропетровску и в подбрюшье Харьковской области: эксперт перечислил задачи армии на 2025 год
05:00Хамский выпад в сторону России: Доронин о территориальных претензиях США в отношении острова Врангеля
04:45Чтобы сорвать белорусско-брянскую авантюру Киева, ВС РФ нужно продолжать бить ВСУ в Донбассе — эксперт
04:30"Мирная база" НАСА и протекторат Норвегии: Доронин о стремительной милитаризации архипелага Шпицберген
04:15Вопросы безопасности, ресурсы и логистика: эксперт раскрыл, зачем США расширяют присутствие в Арктике
04:00Осло "пакостит", США мечтают о базе: Доронин о том, почему России важно присутствие на Шпицбергене
03:45Эксперт рассказал, какие военные объекты Запада в Арктике представляют серьезную угрозу для России
03:30Эксперт объяснил, почему демографическая яма не дает России провести новую операцию "Багратион"
03:15"Теперь это будет наше": Доронин рассказал, как и где США расширяют свои арктические территории
19:42Илон Маск унизил Европу и сделал неприличное предложение Википедии. Хроника мировой информационной войны
19:30"Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды
Лента новостейМолния