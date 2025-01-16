Осло "пакостит", США мечтают о базе: Доронин о том, почему России важно присутствие на Шпицбергене
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВысокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта "Арктика – 2015"
США мечтают разместить на Шпицбергене полноценную военную базу. Рано или поздно России на это придется реагировать. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин
По мнению эксперта, архипелаг Шпицберген (Грумант) — это территория, международный договор по которой в 1920 годах был заключен без России. Протекторат над архипелагом установился за Норвегией. Но потом к этим соглашениям присоединился и СССР, добавил Доронин.
Тем не менее, отметил эксперт, Россия присутствует на Шпицбергене, там есть два поселка и трест "Арктикуголь". Сначала добыча угля там была закрыта, сейчас немного продолжается. Также развивается туристическое направление, добавил он.
"Мы присутствуем [на архипелаге], но наши возможности все равно ограничены, потому что Норвегия в одночасье ввела санкции (нельзя разгружать грузы) и не дают визы. То есть Осло делает нам много мелких пакостей, которые иллюстрируют противостояние России и Запада за Арктику, ускорившееся в последние годы", — подчеркнул Доронин.
США мечтают разместить на Шпицбергене полноценную военную базу, а не ее гибридные форматы. Устав НАТО это позволяет. Поэтому рано или поздно России на это придется реагировать, указал эксперт.
Соединенные Штаты и так присутствуют на архипелаге, прикрываясь мирными целями изучения космоса. На самом деле все прекрасно все понимают, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.
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